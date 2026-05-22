सूर्य और बुध की वृषभ राशि में युति, बुधादित्य योग से 6 राशियों को होगा फायदा

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और बुध की युति से बनने वाले 'बुधादित्य राजयोग' को बेहद शुभ और शक्तिशाली माना गया है। सूर्य जहां आत्मा, मान-सम्मान, सफलता और सरकारी क्षेत्र के कारक हैं, वहीं बुध बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और संवाद के स्वामी हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ वृषभ राशि (शुक्र की राशि) में आते हैं, तो यह योग और भी अधिक फलदायी हो जाता है। वृषभ राशि स्थिरता, धन और भौतिक सुखों की राशि है। इस गोचर से मुख्य रूप से 6 राशियों की किस्मत चमकने वाली है, जिन्हें करियर में तरक्की और बम्पर धन लाभ होगा। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

1. मेष राशि: लक्ष्मी की कृपा और कारोबारी विस्तार

आपकी राशि के लिए यह योग धन भाव में बनने जा रहा है।

आर्थिक पक्ष: बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी होगी। व्यवसायियों के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' साबित होगा, जहां मुनाफे के कई नए अवसर हाथ लगेंगे।

व्यक्तित्व: आपकी वाणी में एक अलग प्रभाव होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।

सावधानी: अपनी बातों में कड़वाहट न आने दें, वरना परिवार में विवाद हो सकता है। सेहत के मामले में माइग्रेन या सिरदर्द का ख्याल रखें।

2. वृषभ राशि (Taurus) - मान-सम्मान और व्यक्तित्व में निखार

चूंकि यह बुधादित्य योग आपकी ही राशि के प्रथम (लग्न) भाव में बन रहा है, इसलिए इसका सबसे बड़ा सकारात्मक असर आप पर ही दिखेगा।

करियर और व्यापार: आपकी कार्यशैली में सुधार होगा। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। नया बिजनेस शुरू करने के लिए यह समय स्वर्णिम है।

आर्थिक स्थिति: धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

मानसिक स्थिति: आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

3. कर्क राशि: अटके काम होंगे पूरे और बढ़ेगी आमदनी

कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग 'लाभ स्थान' में बन रहा है, जो आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी करने का संकेत है।

करियर: दफ्तर में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा और सरकारी अटके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे। आपकी आय में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है।

मानसिक स्थिति: स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी सकारात्मक सोच तनाव को कोसों दूर रखेगी।

सावधानी: पार्टनर के साथ बातचीत (Communication) जारी रखें ताकि रिश्तों में कोई गलतफहमी न आए।

4. सिंह राशि (Leo) - करियर में बड़ा उछाल और पद-प्रतिष्ठा

सिंह राशि के जातकों के लिए यह युति आपके दसवें (कर्म/करियर) भाव में होने जा रही है। ज्योतिष में दसवें भाव का बुधादित्य योग करियर के लिए सबसे उत्तम माना जाता है।

नौकरी में तरक्की: यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो शानदार ऑफर मिल सकता है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के प्रबल योग हैं।

सरकारी लाभ: सरकारी क्षेत्र या उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है।

व्यापारिक विस्तार: जो लोग पैतृक व्यवसाय या खुद के काम में हैं, उनके मुनाफे में भारी बढ़ोतरी होगी।

5. कन्या राशि (Virgo) - भाग्य का पूरा साथ और यात्राओं से लाभ

कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं। आपकी राशि के लिए यह योग नौवें (भाग्य) भाव में बनने जा रहा है, जिससे आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा।

किस्मत का कनेक्शन: आपके जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब बिना किसी बाधा के पूरे होने लगेंगे।

आर्थिक लाभ: अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से भी फायदा मिलने के संकेत हैं।

उच्च शिक्षा व यात्रा: छात्रों को पढ़ाई में बड़ी सफलता मिलेगी। धार्मिक या व्यावसायिक यात्राएं सुखद और आर्थिक रूप से लाभदायक रहेंगी।

6. वृश्चिक राशि (Scorpio) - साझेदारी में लाभ और वैवाहिक सुख

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह शुभ योग सातवें (साझेदारी और विवाह) भाव में बनने जा रहा है।

बिजनेस में मुनाफा: यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, तो यह समय आपको उम्मीद से ज्यादा मुनाफा देकर जाएगा। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे।

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। यदि जीवनसाथी भी काम करता है, तो उनके जरिए आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है।

कम्युनिकेशन का लाभ: आपकी वाणी में गजब का आकर्षण रहेगा, जिससे आप दूसरों से अपनी बात मनवाने में सफल रहेंगे।

विशेष उपाय: बुधादित्य योग का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें। इससे आपकी बुद्धि और भाग्य दोनों का विकास होगा।