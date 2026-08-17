Guru Gochar 2026: अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं और इसी राशि में रहते हुए वे अश्लेषा नक्षत्र के दायरे में आएँगे। ज्योतिषशास्त्र में अश्लेषा नक्षत्र को तीक्ष्ण और बौद्धिक क्षमताओं से भरपूर माना जाता है। ऐसे में गुरु का यह नक्षत्र गोचर वैसे तो सभी 12 राशियों के जीवन पर कोई न कोई प्रभाव अवश्य डालेगा, लेकिन 5 विशिष्ट राशियों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र गोचर से किन 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक और बड़ा बदलाव आने वाला है।

1. मेष राशि (Aries): भौतिक सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

प्रभावशाली भाव: चौथा भाव (सुख, माता और वाहन का स्थान)

विस्तृत फल: मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर सुख-सुविधाओं में जबरदस्त वृद्धि का संकेत दे रहा है। यदि आप लंबे समय से अपना घर, नया प्लॉट या कोई लग्जरी वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है।

पारिवारिक स्थिति: घर-परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे और माहौल शांत व आनंदमय रहेगा। हालांकि, चतुर्थ भाव में नक्षत्र का प्रभाव होने के कारण माता जी की सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है।

2. मिथुन राशि (Gemini): धन वृद्धि और वाकपटुता का मिलेगा लाभ

प्रभावशाली भाव: दूसरा भाव (धन, कुटुंब और वाणी का स्थान)

विस्तृत फल: मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और गुरु का गोचर बुध के ही नक्षत्र में हो रहा है, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। लंबे समय से रुका या अटका हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है।

व्यापार व वाणी: आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण और मिठास देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने व्यावसायिक सौदों (Business Deals) को आसानी से क्रैक कर लेंगे। व्यापार में किया गया कोई भी नया निवेश भविष्य में भारी मुनाफा दिलाएगा।

3. कर्क राशि (Cancer): ज्ञान, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता में उछाल

प्रभावशाली भाव: प्रथम भाव यानी लग्न (स्वयं की राशि)

विस्तृत फल: देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में उच्च के होकर अश्लेषा नक्षत्र में संचरण करेंगे। यह स्थिति आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार लाएगी। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

करियर व मानसिक स्थिति: आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत सटीक और व्यावहारिक हो जाएगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल है। मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा और आप भीतर से नई ऊर्जा व स्पष्टता महसूस करेंगे।

4. धनु राशि (Sagittarius): अप्रत्याशित धन लाभ और पैतृक संपत्ति के योग

प्रभावशाली भाव: आठवां भाव (आयु, गुप्त धन और शोध का स्थान)

विस्तृत फल: धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु ग्रह हैं। आठवें भाव में गुरु का यह गोचर आपके लिए मिले-जुले लेकिन धन के मामले में बड़े सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपको अचानक किसी अज्ञात स्रोत या लॉटरी/शेयर मार्केट के जरिए धन लाभ हो सकता है।

सावधानी व लाभ: यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद कोर्ट-कचहरी में अटका हुआ था, तो फैसला आपके हक में आने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि, आठवां भाव सेहत से जुड़ा होता है, इसलिए अपने खान-पान और दिनचर्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह न रहें।

5. मीन राशि (Pisces): शिक्षा, प्रेम और संतान पक्ष के लिए स्वर्णिम काल

प्रभावशाली भाव: पांचवां भाव (ज्ञान, संतान, प्रेम और बुद्धि का स्थान)

विस्तृत फल: मीन राशि के जातकों के लिए पांचवें भाव में गुरु का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और मनचाहे संस्थान में दाखिला मिल सकता है।

रिश्ते व संतान: संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी सफलता या खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और जो लोग विवाह के योग खोज रहे हैं, उनके लिए बात आगे बढ़ सकती है।