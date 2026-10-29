शुक्र का स्वयं की राशि में उदय, इन 7 राशियों को मिलेगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, हो जाएंगे मालामाल

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शुक्र देव का अपनी ही राशि तुला में उदित होना एक अत्यंत शुभ और बड़ा ग्रह परिवर्तन है। तुला राशि में शुक्र का गोचर 'मालव्य राजयोग' और शक्तिशाली 'धन योग' का निर्माण करता है, जो जातकों को सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और अपार समृद्धि प्रदान करता है। 29 अक्टूबर 2026 की सुबह 09:41 बजे शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में उदित हो चुके हैं। इस उदित अवस्था से विशेष रूप से 7 राशियों के जातकों पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है और वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर मालामाल हो सकते हैं। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय सप्तम भाव में हुआ है, जो व्यापार और साझेदारी का भाव है।

आर्थिक लाभ: व्यापारियों के लिए यह समय नए सौदे हासिल करने और बंपर मुनाफा कमाने का है। आपकी पुरानी आर्थिक तंगी और तनाव समाप्त होंगे।

लक्ष्मी कृपा: व्यापार में विस्तार से धन का प्रवाह बढ़ेगा और आय के नए रास्ते खुलेंगे।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय पंचम भाव में हुआ है।

आर्थिक लाभ: आपकी आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। रचनात्मक, कलात्मक और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को भारी धन लाभ और मान-सम्मान मिलेगा।

लक्ष्मी कृपा: फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है और लंबे समय से अटकी हुई आर्थिक योजनाएं अचानक गति पकड़ लेंगी।

3. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के चतुर्थ भाव में शुक्र के उदित होने से मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।

आर्थिक लाभ: यदि आप नया मकान, गाड़ी या कोई कीमती प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय सबसे अनुकूल है। भौतिक सुख-सुविधाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।

लक्ष्मी कृपा: मां लक्ष्मी और पारिवारिक सहयोग की बदौलत संपत्ति से जुड़े लेन-देन में भारी मुनाफा होगा।

4. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के धन भाव (दूसरे घर) में ही शुक्र का उदय हुआ है, जिससे एक शानदार 'धन योग' का निर्माण हो रहा है।

आर्थिक लाभ: वित्तीय तंगी से पूरी तरह राहत मिलेगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा।

लक्ष्मी कृपा: आपकी वाणी के प्रभाव और नए वित्तीय अवसरों से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

5. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लग्न भाव (पहले घर) में ही शुक्र उदित हुए हैं। स्वराशि में उदित होने से मालव्य योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा।

आर्थिक लाभ: साझेदारी के कार्यों और व्यक्तिगत व्यापार में जबरदस्त आर्थिक उछाल देखने को मिलेगा। आपके काम में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी।

लक्ष्मी कृपा: समाज में आपका कद बढ़ेगा और मां लक्ष्मी की कृपा से धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी।

6. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के ग्यारहवें भाव (आय व लाभ भाव) में शुक्र का उदय हुआ है।

आर्थिक लाभ: यह समय आपकी सभी आर्थिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है।

लक्ष्मी कृपा: आपकी मेहनत का पूरा और मीठा फल मिलेगा, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत हो जाएगा।

7. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र योगकारक ग्रह हैं और ये आपके दशम भाव (कर्म व करियर भाव) में उदित हुए हैं।

आर्थिक लाभ: कार्यस्थल पर आपको नए प्रोजेक्ट्स, प्रमोशन और नई नौकरी के बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे, जिनसे आपकी आय में काफी इजाफा होगा।

लक्ष्मी कृपा: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से धन का आगमन सुचारू रूप से होगा और आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी।