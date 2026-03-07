शनिवार, 7 मार्च 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Weekly Horoscope 9th March to 15th March 2026
पं. प्रेमकुमार शर्मा

Horoscope for the week: नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें 9 से 15 मार्च 2026 तक

साप्ताहिक राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो
Weekly horoscope 9 to 15 March 2026: ज्योतिष शास्त्र में साप्ताहिक राशिफल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह हमें सप्ताह भर के ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। हर व्यक्ति का जीवन ग्रहों की चाल के अनुसार प्रभावित होता है और इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें इस सप्ताह कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना होगा और किस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। यह राशिफल आपके करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
 

आइए, जानते हैं कि 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक आपके लिए किस राशि के तहत यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

(साप्ताहिक राशिफल 9 मार्च से 15 मार्च 2026) 

मेष (21 मार्च – 19 अप्रैल)

इस सप्ताह आप स्वास्थ्य पर खास ध्यान देंगे। हल्का व्यायाम या योग आपको नई ऊर्जा देगा। धन की स्थिति संतुलित रहेगी और खर्च को लेकर आत्मविश्वास बना रहेगा। काम में सफलता से मन खुश होगा। सहकर्मी के साथ छोटी यात्रा का अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन में अचानक किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। परिवार और पढ़ाई से जुड़ी बातें अनुकूल रहेंगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: मैजेंटा
 

वृषभ (20 अप्रैल – 20 मई)

परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और भविष्य की योजना मजबूत होगी। अभी यात्रा टालना बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में छोटी मुलाकातें खुशी देंगी। सेहत अच्छी रहेगी और आपका उत्साह दूसरों को प्रेरित करेगा। व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। पढ़ाई में ध्यान बनाए रखें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।
शुभ अंक: 17
शुभ रंग: ब्राउन
 

मिथुन (21 मई – 20 जून)

यह सप्ताह संतुलन भरा रहेगा। सेहत, करियर और रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। छोटी यात्रा से मन तरोताजा होगा। काम समय पर पूरा करने से सराहना मिलेगी। परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। संपत्ति पर विचार फिर से हो सकता है। प्रेम जीवन मधुर रहेगा। धन और पढ़ाई दोनों स्थिर रहेंगे।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: ग्रीन
 

कर्क (21 जून – 22 जुलाई)

स्वास्थ्य में सुधार के लिए आयुर्वेद या ध्यान लाभ दे सकता है। मन शांत रहेगा। काम में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी छोटे सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत होगी। संपत्ति का मामला सुलझने की दिशा में बढ़ेगा। प्रेम संबंध में समझ और सम्मान बढ़ेगा। यात्रा सुखद रहेगी और धन की स्थिति संतुलित रहेगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: बेज
 

सिंह (23 जुलाई – 22 अगस्त)

नई फिटनेस दिनचर्या आपको प्रेरित करेगी। काम में आपके विचारों को मान्यता मिलेगी। धन के मामले में सावधानी रखें और पुराने कर्ज निपटाएं। जीवनसाथी के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। प्रेम में खास पल मिलेंगे। परिवार में शांति बनी रहेगी। पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियां आसानी से आगे बढ़ेंगी।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: व्हाइट
 

कन्या (23 अगस्त – 22 सितंबर)

प्रकृति के बीच समय बिताने से मन शांत होगा। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ खुलकर बात करना जरूरी रहेगा। साथी के साथ नया शौक अपनाना अच्छा रहेगा। काम में टीम भावना बढ़ेगी। पढ़ाई में ध्यान बना रहेगा। यात्रा आरामदायक रहेगी। सप्ताह भावनात्मक संतुलन लाएगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ऑरेंज
 

तुला (23 सितंबर – 22 अक्टूबर)

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा महसूस करेंगे। संपत्ति से जुड़ा पुराना विवाद सुलझ सकता है। प्रेम यात्रा की योजना उत्साह दे सकती है। व्यापार में जोखिम लेने से बचें। परिवार में शांति बनी रहेगी। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। सप्ताह सकारात्मक और संतुलित रहेगा।
शुभ अंक: 11
शुभ रंग: क्रीम
 

वृश्चिक (23 अक्टूबर – 21 नवंबर)

नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य बेहतर होगा। निवेश स्थिर रहेंगे। गांव या शांत जगह की यात्रा सुकून दे सकती है। प्रेम में सही साथी मिलने में समय लग सकता है। दान-पुण्य से मन को शांति मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। पढ़ाई और यात्रा की योजनाएं सहज रहेंगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: व्हाइट
 

धनु (22 नवंबर – 21 दिसंबर)

ऊर्जा से भरा सप्ताह रहेगा। काम का दबाव संभाल लेंगे। साथी के साथ रोमांचक योजना बन सकती है। परिवार भावनात्मक सहारा मांगेगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। रचनात्मक शौक मन खुश रखेंगे। यात्रा अनुकूल रहेगी। पढ़ाई में स्पष्टता आएगी। सप्ताह उत्साह और उद्देश्य से भरा रहेगा।
शुभ अंक: 22
शुभ रंग: स्काई ब्लू
 

मकर (22 दिसंबर – 19 जनवरी)

व्यस्त दिनचर्या में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अचानक मेहमान घर आएंगे। काम में सराहना मिलेगी। प्रेम यात्रा टल सकती है। संपत्ति के फैसले अनुकूल रहेंगे। परिवार का सहयोग आर्थिक चिंता कम करेगा। पढ़ाई में ध्यान बना रहेगा। यात्रा सार्थक रहेगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: गोल्डन
 

कुंभ (20 जनवरी – 18 फरवरी)

सेहत, धन और रिश्तों में प्रगति दिखेगी। संपत्ति के फैसले सोचकर लें। जिम या व्यायाम से फिटनेस लक्ष्य पूरे होंगे। काम से जुड़ी यात्रा संभव है। प्रेम में गहराई आएगी। उधार से लाभ हो सकता है। परिवार और पढ़ाई दोनों संतुलित रहेंगे।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: पीच
 

मीन (19 फरवरी – 20 मार्च)

व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सेहत अनुशासन से सुधरेगी। परिवार विवाह संबंधी चर्चा कर सकता है। सुंदर जगह की यात्रा संभव है। प्रेम में खुलकर बात करना जरूरी है। संपत्ति से जुड़ी योजना आगे बढ़ेगी। पढ़ाई और धन दोनों संतुलित रहेंगे।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: व्हाइट
