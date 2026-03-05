गुरुवार, 5 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. shani-shukra-yuti-in-pisces-30-years-5-zodiac-signs-will-get-benefits
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 5 मार्च 2026 (12:09 IST)

30 साल बाद मीन राशि में शनि-शुक्र की युति, इन 5 राशियों के लिए शुरू होगा जबरदस्त भाग्ययोग

shani and shukr dev Saturn and Venus
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मीन राशि में शनि (Shani) और शुक्र (Shukra) की युति एक दिलचस्प स्थिति पैदा करती है। शनि अनुशासन, कर्म और वैराग्य के कारक हैं, जबकि शुक्र प्रेम, विलासिता और कला के। चूंकि मीन एक जल तत्व की राशि है और शुक्र यहां उच्च (Exalted) होते हैं, इसलिए यह युति कुछ के लिए आध्यात्मिक सुख तो कुछ के लिए भौतिक चुनौतियों का कारण बनती है। यहाँ उन राशियों का विवरण है जिन पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा।
 

1. वृषभ (Taurus): गोल्डन पीरियड की शुरुआत

वृषभ वालों के लिए यह वक्त किसी "जैकपॉट" से कम नहीं है। शुक्र आपके स्वामी हैं, इसलिए आप इस समय 'मैग्नेटिक' महसूस करेंगे।
मनी टॉक: आय के नए पाइपलाइन खुलेंगे और पुराना फंसा हुआ पैसा जेब में वापस आएगा। निवेश के लिए हरी झंडी है, बस भावनाओं में बहकर नहीं, दिमाग से फैसला लें।
करियर ग्राफ: ऑफिस में आपकी धाक जमेगी। नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का लेटर आपके डेस्क पर आ सकता है।
गुड न्यूज: जमीन-जायदाद के पुराने मसले आपके पक्ष में सुलझते दिख रहे हैं। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
 

2. मिथुन (Gemini): तरक्की की नई उड़ान

आपके लिए यह समय "क्लीयरेंस सेल" जैसा है- पुरानी बाधाएं खत्म होंगी और नए रास्ते खुलेंगे।
प्रोफेशनल वाइब्स: अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इंटरव्यू कॉल के लिए तैयार रहें। बॉस और सीनियर आपकी बातों को अहमियत देंगे।
सोशल कनेक्शन: पुराने दोस्तों से मुलाकात सिर्फ यादें ताजा नहीं करेगी, बल्कि बिजनेस या करियर में कोई बड़ा मौका भी दे सकती है।
माइंडसेट: आप मानसिक रूप से पहले से ज्यादा मैच्योर और फोकस्ड महसूस करेंगे। विदेश से जुड़ी योजनाओं में गति आएगी।
 

3. तुला (Libra): भाग्य का फुल सपोर्ट

शनि और शुक्र की यह युति आपके लिए "स्मूथ सेलिंग" का संकेत है। भाग्य आपके साथ खड़ा है।
रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में अब बचपना नहीं, बल्कि गंभीरता आएगी। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और मजबूत होगी।
बिजनेस: पार्टनरशिप के कामों में जबरदस्त मुनाफा दिख रहा है। अगर बिजनेस विस्तार की प्लानिंग है, तो उसे अभी एग्जीक्यूट करें।
पीस ऑफ माइंड: सेहत में सुधार होगा और आध्यात्मिक झुकाव आपको मानसिक शांति देगा। अदालती चक्करों से राहत मिल सकती है।
 

4. वृश्चिक (Scorpio): इच्छाओं की पूर्ति का समय

आपके लिए यह "चेकलिस्ट" पूरी करने का समय है। जो सोचा था, वह अब हकीकत में बदलने वाला है।
ग्रोथ: सैलरी बढ़नी हो या नया पद मिलना हो, रास्ते साफ हैं। रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से रफ्तार पकड़ेंगे।
पर्सनल लाइफ: वैवाहिक जीवन में पुराने कांटे निकलेंगे और सामंजस्य बढ़ेगा। तनाव की जगह अब आत्मविश्वास लेगा।
सफलता का मंत्र: किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को नजरअंदाज न करें, वही आपकी बड़ी जीत की चाबी बनेगी।
 

5. कुंभ (Aquarius): कॉन्फिडेंस और कैश का मेल

आपकी राशि के स्वामी शनि खुद इस युति का हिस्सा हैं, जो आपको एक अलग ही पावर दे रहे हैं।
धन का फ्लो: पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है। पैसा आएगा तो सही, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण उसे बचाना एक चुनौती होगी- खर्चों पर लगाम कसें।
इम्पैक्ट: आपकी वाणी में एक खास वजन और मिठास होगी। आप अपनी बातों से बिगड़े हुए काम बना लेंगे। आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्तिजैसा कि ज्योतिषियों ने आशंक जताई थी कि मंगल के कुंभ में जाने से राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी तो 'अंगारक योग' का निर्माण होगा जो आग और विस्फोट को जन्म देता है। इसी के साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कम अंतराल होने के कारण फिर से देश और दुनिया में बड़े युद्धका आगाज होगा। हम देख रहे हैं कि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा?

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ताHolika Dahan 2026: जयपुर के 'गुलाल गोटे' का इतिहास और इसके पीछे की गंगा-जमुनी तहजीब वाकई में भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उदाहरण है। होली के दिन यह परंपरा निभाई जाती है जिसके पीछे मु्स्लिमों का बड़ा योगदान रहता है।

और भी वीडियो देखें

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथाImportance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातें

Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातेंRangpanchami festival in India: रंगपंचमी, होली के बाद मनाया जाने वाला एक खास पर्व है, जो खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व रंगों के खेल और दोस्तों के बीच मस्ती का दिन होता है। रंगपंचमी मनाने के लिए निम्नलिखित 5 खास बातें हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 मार्च, 2026)Today 05 March 2026 horoscope in Hindi : आज 05 मार्च 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

05 March Birthday: आपको 5 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

05 March Birthday: आपको 5 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!05 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 05 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय05 March 2026 Today Shubh Muhurat: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com