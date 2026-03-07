शनिवार, 7 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. sheetla-ashtami-par-basi-khana-kyon-khate-hain
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 7 मार्च 2026 (15:37 IST)

शीतला अष्टमी पर क्यों खाया जाता है बासी खाना? जानिए इसके पीछे की धार्मिक मान्यता

Pictured are devotees worshipping the Hindu goddess Shitala Mata, with a temple in the background.
Sheetala saptami kab hai: भारतीय संस्कृति में शीतला अष्टमी या 'बासौड़ा' का पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सेहत और स्वच्छता का एक अनूठा संदेश है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले इस त्यौहार पर चूल्हा न जलाने और बासी भोजन (ठंडा खाना) करने का विधान है। 09 मार्च को शीतला सप्तमी और 10 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी रहेगी। आइए जानते हैं इस अनूठे 'कोल्ड फूड फेस्टिवल' के पीछे के मुख्य कारण।

शीतलता और सेहत का संगम

होली के बाद जब प्रकृति में गर्मी बढ़ने लगती है, तब हमारे शरीर को अंदरूनी ठंडक की जरूरत होती है। शीतला माता को चेचक और खसरा जैसे रोगों से बचाने वाली देवी माना जाता है। मान्यता है कि उन्हें ठंडा और बासी भोजन (जैसे कढ़ी, बाजरा, गुड़ का चूरमा और दही) अर्पित करने से मां प्रसन्न होती हैं और परिवार को संक्रामक रोगों से दूर रखती हैं।
 

बासी खाना क्यों है खास?

तपन का संतुलन: गर्मी की शुरुआत में शरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए ठंडा भोजन आयुर्वेद के नजरिए से भी हितकारी माना गया है।
प्रोबायोटिक्स का खजाना: रात भर रखे गए चावल या बाजरे में प्राकृतिक रूप से 'गुड बैक्टीरिया' यानी प्रोबायोटिक्स पैदा होते हैं, जो हमारी आंतों और पाचन तंत्र के लिए वरदान साबित होते हैं।
संक्रमण से बचाव: प्राचीन समय में इस दिन चूल्हा न जलाकर यह सुनिश्चित किया जाता था कि घर के वातावरण में गर्मी न बढ़े और भोजन दूषित न हो।
 
शीतला अष्टमी हमें सिखाती है कि मौसम के बदलाव के साथ खान-पान में बदलाव करना कितना जरूरी है। यह पर्व श्रद्धा के साथ-साथ एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सीख देता है। बस ध्यान रहे कि भोजन को साफ-सुथरी जगह और सही तापमान पर ही स्टोर किया गया हो।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातें

Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातेंRangpanchami festival in India: रंगपंचमी, होली के बाद मनाया जाने वाला एक खास पर्व है, जो खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व रंगों के खेल और दोस्तों के बीच मस्ती का दिन होता है। रंगपंचमी मनाने के लिए निम्नलिखित 5 खास बातें हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हैं।

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथाImportance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

शक्ति के बिना अधूरे हैं शक्तिमान: नारी शक्ति के 8 स्वर्णिम प्रमाण

शक्ति के बिना अधूरे हैं शक्तिमान: नारी शक्ति के 8 स्वर्णिम प्रमाण8 golden proofs of women power from the scriptures: नारी भगवान का वह अनमोल उपहार है जो मां बनकर निस्वार्थ प्रेम देती है, बेटी बनकर घर में खुशियां लाती है, बहन बनकर साए की तरह साथ खड़ी रहती है और सखी बनकर उम्र भर हाथ थामे रखती है। महिला दिवस पर आइए जानते हैं उन 8 बड़ी बातों को, जो हमारे शास्त्रों में नारी के सम्मान के लिए कही गई हैं।

शुक्र का गुरु की राशि मीन में गोचर: 12 राशियों की किस्मत बदलेगी, जानिए पूरा राशिफल

शुक्र का गुरु की राशि मीन में गोचर: 12 राशियों की किस्मत बदलेगी, जानिए पूरा राशिफलVenus Transit in Pisces 2026: 02 मार्च 2026 को शुक्र ने मीन राशि में गोचर किया है। शुक्र का बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी घटना है, क्योंकि मीन शुक्र की उच्च राशि है। यहां शुक्र अत्यंत बलवान होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इस प्रेम और ऐश्वर्य के ग्रह का आपकी राशि पर कैसा रहेगा असर।

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचरखग्रास चंद्र ग्रहण और ग्रह गोचर से जुड़े संकेतों पर चर्चा तेज है। क्या इसका असर भारत पर भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण और संभावित संकेत।

और भी वीडियो देखें

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?

Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?ज्योतिष शास्त्र का सबसे शुभ माना जाने वाला 'मालव्य राजयोग' शुरू हो चुका है! शुक्र देव की विशेष कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में सुख-सुविधाओं और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है? जानिए करियर, बिजनेस और आर्थिक लाभ से जुड़ी हर बड़ी भविष्यवाणी इस खास आलेख में।

saptahik ank rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल 9 से 15 मार्च 2026: इस सप्ताह के लिए आपके भाग्य का क्या है संकेत?

saptahik ank rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल 9 से 15 मार्च 2026: इस सप्ताह के लिए आपके भाग्य का क्या है संकेत?Numerology horoscope for week March 9 to 15: यहां प्रस्तुत मूलांक के आधार पर साप्ताहिक भविष्यफल आपको यह बताने में मदद करेगा कि इस सप्ताह आपको कहां सफलता मिल सकती है, किस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है, और कौन से निर्णय आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं साप्ताहिक अंक राशिफल...

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभ

गुरु होंगे मार्गी: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 13 दिसंबर तक मिलेगा बड़ा लाभJupiter Direct Transit 2026: गुरु ग्रह के मार्गी होने से बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। 13 दिसंबर तक 5 राशियों के भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ।

Tips for Rang Panchami: रंगपंचमी पर इन 5 तरीकों से रखें खुद को सुरक्षित

Tips for Rang Panchami: रंगपंचमी पर इन 5 तरीकों से रखें खुद को सुरक्षितRang Panchami Color Protection: रंगपंचमी एक बेहतरीन अवसर है खुशियों का और रंगों का, लेकिन इसके दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। इन रंगों से सुरक्षा के उपायों का पालन करके आप न सिर्फ इस त्यौहार का आनंद ले सकते हैं, बल्कि अपनी त्वचा और स्वास्थ्य को भी नुकसान से बचा सकते हैं। इस रंगपंचमी को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं!

Rangpanchami n health: रंगपंचमी पर भांग के नशे से कैसे छुटकारा पाएं, पढ़ें 10 टिप्स

Rangpanchami n health: रंगपंचमी पर भांग के नशे से कैसे छुटकारा पाएं, पढ़ें 10 टिप्सBenefits and Side Effects of Bhang: होली-रंगपंचमी, रंगों का पर्व है। इसमें भांग का नशा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भांग, जो एक प्रकार का हर्बल पदार्थ होता है, का सेवन होली के दौरान कई लोग पारंपरिक रूप से करते हैं। अगर आप रंगपंचमी और भांग के नशे से जुड़ी सेहत संबंधी जानकारी चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com