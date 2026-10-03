Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 04 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 04 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें, काम में लापरवाही न करें।

व्यापार: व्यापार में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

लव: परिवार में सदस्यों की बात को ध्यान से सुनें।

धन: आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें।

स्वास्थ्य: खानपान पर नियंत्रण रखें, पेट खराब हो सकता है।

उपाय: तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी व करियर में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी।

व्यापार: व्यापार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं, लाभ होगा।

लव: दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य रहेगा।

धन: धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा।

उपाय: छोटी कन्याओं को दूध या खीर खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी।

व्यापार: व्यापारिक विरोधियों पर आपकी रणनीति भारी पड़ेगी।

लव: पारिवारिक जीवन में शांति और सहयोग रहेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: हरी सब्जियों या पालक का दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: विद्यार्थियों व कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

व्यापार: व्यापार में नई योजनाओं पर विचार करना शुभ रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में स्पष्टता और निकटता आएगी।

धन: वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ध्यान और योग करें।

उपाय: शिवजी को सफेद फूल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में लिया गया फैसला बदल सकता है।

व्यापार: व्यापार में अचल संपत्ति से जुड़े सौदे लाभदायक रहेंगे।

लव: पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिजूलखर्ची रोकें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है, विश्राम लें।

उपाय: सूर्य भगवान को रोली मिला जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, जटिल कार्य हल होंगे।

व्यापार: व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छा है।

लव: परिवार में छोटे सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा।

धन: आय में निरंतरता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

व्यापार: व्यापार में धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।

लव: पारिवारिक वातावरण खुशहाल और सुखद रहेगा।

धन: बचत योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद होगा।

स्वास्थ्य: वाणी और स्वास्थ्य दोनों में सकारात्मकता रहेगी।

उपाय: देवी लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी कार्यशैली दूसरों को प्रभावित करेगी।

व्यापार: व्यापार में नई रणनीति अपनाने से मुनाफा बढ़ेगा।

लव: निजी जीवन में खुशियां और उत्साह रहेगा।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लाभ के साधन मिलेंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, सेहतमंद महसूस करेंगे।

उपाय: तांबे का सिक्का या पात्र अपने पास रखें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में संयम बरतें, विवाद से दूर रहें।

व्यापार: व्यापार में लेनदेन के मामलों में लिखापढ़ी जरूर करें।

लव: परिवार में किसी मुद्दे पर विचार-विमर्श हो सकता है।

धन: अचानक कुछ अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: अनिद्रा या मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: गुरुजनों या माता-पिता का आशीर्वाद लें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में तरक्की या नए अवसर की प्राप्ति संभव है।

व्यापार: व्यापार में नेटवर्क बढ़ाने से नए ग्राहक मिलेंगे।

लव: दोस्तों के साथ मेलजोल मन को हल्का करेगा।

धन: आय के नए रास्ते खुलेंगे, वित्तीय मजबूती आएगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, दिन आनंददायक बीतेगा।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी।

व्यापार: व्यापारिक यात्रा सफल और दूरगामी लाभ देने वाली होगी।

लव: पारिवारिक निर्णय में आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के योग स्पष्ट हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल और शमी के पत्ते चढ़ाएं।

मीन (Pisces)

करियर: अध्यात्म और अध्ययन में मन लगेगा, कार्य सफल होंगे।

व्यापार: व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, विस्तार होगा।

लव: धर्म-कर्म के कार्यों में परिवार का साथ मिलेगा।

धन: धन लाभ होगा, पुरानी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति और शारीरिक ताजगी रहेगी।

उपाय: पक्षियों को चना दाल खिलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।