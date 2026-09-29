Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 30 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 30 September horoscope in Hindi : करियर: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।

लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बढ़ेगा, गलतफहमियां दूर होंगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में थकान रह सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी, हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचें।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरी-पेशा लोगों को पदोन्नति या नए अवसर के संकेत मिल सकते हैं।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

लव: लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है, दिन रोमांटिक रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस में न पड़ें। शांति से काम निपटाएं।

धन: धन के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है।

लव: जीवनसाथी का सहयोग आपका हौसला बढ़ाएगा।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता रंग लाएगी। प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। व्यापार की योजनाएं सफल होंगी।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मियों से मनमुटाव खत्म होगा।

धन: आर्थिक संतुलन बना रहेगा।

लव: पुराने मित्रों से मुलाकात लव लाइफ में खुशियां लाएगी।

स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी से जुड़ी समस्या से सावधान रहें।

उपाय: बुद्ध स्तोत्र का पाठ करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन अपनी योग्यता से निपटा लेंगे।

धन: खर्चों में वृद्धि हो सकती है, बजट बनाकर चलें।

लव: संबंध में थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कहासुनी से बचें।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को फल दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

लव: लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी में सुधार देखने को मिलेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरी में स्थान परिवर्तन या नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है।

धन: अटका हुआ पैसा मिलेगा, बचत में वृद्धि होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ यात्रा का योग बन रहा है।

स्वास्थ्य: एसिडिटी हो सकती है। खानपान में लापरवाही न बरतें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। गॉसिप से दूर रहें। कारोबारियों को लाभ होगा।

धन: धन का लेनदेन ध्यानपूर्वक करें।

लव: लव पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टीम वर्क से बड़े कार्य पूरे होंगे। आपके सुझावों की सराहना होगी।

धन: वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

लव: रिश्तों में नयापन महसूस होगा, संबंध गहरे होंगे।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ और तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: शमी के पौधे में जल अर्पित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे कार्य में प्रगति होगी।

धन: आय में स्थिरता रहेगी, अनावश्यक खर्च न करें।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: गले या कफ से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।





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