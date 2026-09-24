Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 25 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 25 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में काम का बोझ थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत से सभी काम समय पर पूरे होंगे।

लव: पार्टनर के साथ बहस से दूर रहना ही बेहतर होगा।

धन: अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या आंखों में जलन महसूस हो सकती है।

उपाय: देवी लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: अटका हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष कपूर जलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कर्म भाव में चंद्रमा का संचार होने से नौकरी में पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेम रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

धन: व्यापारिक सौदों में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: भागदौड़ की वजह से हल्की थकान हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को हरी मूंग के दाने डालें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। लंबित पड़े आधिकारिक काम तेजी से पूरे होंगे।

लव: पार्टनर के साथ मनोरंजक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है।

धन: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, पुरानी बीमारी से आराम मिलेगा।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखें और गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहें।

लव: पुरानी बात को लेकर पार्टनर से अनबन हो सकती है।

धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। जोखिमभरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: व्यापारिक साझेदारी में उत्तम लाभ मिलेगा। नए अनुबंध फाइनल हो सकते हैं।

लव: लव लाइफ में मिठास रहेगी। सिंगल लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है।

धन: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने से फायदा होगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।

उपाय: गरीब कन्या को खीर या फल का दान करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी।

लव: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं। उधारी लेनदेन से बचें।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या गले में खराश हो सकती है।

उपाय: देवी पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। खुशनुमा समय बीतेगा।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: दफ्तर में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी।

लव: पारिवारिक मुद्दों पर पार्टनर की राय महत्वपूर्ण रहेगी।

धन: संपत्ति की खरीद-बिक्री से धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: माता या अपनी सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके काम गति पकड़ेंगे।

लव: भाई-बहनों के माध्यम से लव पार्टनर से रिश्ता गहरा होगा।

धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। आय के योग मजबूत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: बहते जल में काला तिल प्रवाहित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी का दिल जीत लेंगे। सीनियर प्रभावित होंगे।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। शॉपिंग का प्लान बन सकता है।

धन: संचित धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होंगी।

स्वास्थ्य: गले या दांत की सामान्य समस्या हो सकती है।

उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में आ रहा है, जिससे आपके प्रभाव और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी।

लव: लव पार्टनर के प्रति भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

धन: नए व्यापारिक सौदों से अच्छा लाभ होगा।

स्वास्थ्य: ताजगी और नया उत्साह महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं।



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