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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 25 September 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 25 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (10:36 IST)
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मेष (Aries)
Today 25 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में काम का बोझ थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत से सभी काम समय पर पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ बहस से दूर रहना ही बेहतर होगा।
धन: अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या आंखों में जलन महसूस हो सकती है।
उपाय: देवी लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: अटका हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष कपूर जलाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कर्म भाव में चंद्रमा का संचार होने से नौकरी में पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेम रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। 
धन: व्यापारिक सौदों में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: भागदौड़ की वजह से हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को हरी मूंग के दाने डालें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। लंबित पड़े आधिकारिक काम तेजी से पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ मनोरंजक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है।
धन: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, पुरानी बीमारी से आराम मिलेगा।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखें और गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहें।
लव: पुरानी बात को लेकर पार्टनर से अनबन हो सकती है।
धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। जोखिमभरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: व्यापारिक साझेदारी में उत्तम लाभ मिलेगा। नए अनुबंध फाइनल हो सकते हैं।
लव: लव लाइफ में मिठास रहेगी। सिंगल लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।
उपाय: गरीब कन्या को खीर या फल का दान करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी।
लव: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं। उधारी लेनदेन से बचें।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या गले में खराश हो सकती है।
उपाय: देवी पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। खुशनुमा समय बीतेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: दफ्तर में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक मुद्दों पर पार्टनर की राय महत्वपूर्ण रहेगी।
धन: संपत्ति की खरीद-बिक्री से धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: माता या अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके काम गति पकड़ेंगे।
लव: भाई-बहनों के माध्यम से लव पार्टनर से रिश्ता गहरा होगा।
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। आय के योग मजबूत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: बहते जल में काला तिल प्रवाहित करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी का दिल जीत लेंगे। सीनियर प्रभावित होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। शॉपिंग का प्लान बन सकता है।
धन: संचित धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: गले या दांत की सामान्य समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में आ रहा है, जिससे आपके प्रभाव और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी।
लव: लव पार्टनर के प्रति भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: नए व्यापारिक सौदों से अच्छा लाभ होगा।
स्वास्थ्य: ताजगी और नया उत्साह महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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