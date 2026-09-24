Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 25 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 25 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में काम का बोझ थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत से सभी काम समय पर पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ बहस से दूर रहना ही बेहतर होगा।
धन: अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या आंखों में जलन महसूस हो सकती है।
उपाय: देवी लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: अटका हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष कपूर जलाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कर्म भाव में चंद्रमा का संचार होने से नौकरी में पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेम रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।
धन: व्यापारिक सौदों में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: भागदौड़ की वजह से हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को हरी मूंग के दाने डालें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। लंबित पड़े आधिकारिक काम तेजी से पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ मनोरंजक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है।
धन: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, पुरानी बीमारी से आराम मिलेगा।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखें और गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहें।
लव: पुरानी बात को लेकर पार्टनर से अनबन हो सकती है।
धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। जोखिमभरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: व्यापारिक साझेदारी में उत्तम लाभ मिलेगा। नए अनुबंध फाइनल हो सकते हैं।
लव: लव लाइफ में मिठास रहेगी। सिंगल लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।
उपाय: गरीब कन्या को खीर या फल का दान करें।
तुला राशि (Libra)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी।
लव: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं। उधारी लेनदेन से बचें।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या गले में खराश हो सकती है।
उपाय: देवी पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। खुशनुमा समय बीतेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: दफ्तर में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक मुद्दों पर पार्टनर की राय महत्वपूर्ण रहेगी।
धन: संपत्ति की खरीद-बिक्री से धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: माता या अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके काम गति पकड़ेंगे।
लव: भाई-बहनों के माध्यम से लव पार्टनर से रिश्ता गहरा होगा।
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। आय के योग मजबूत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: बहते जल में काला तिल प्रवाहित करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी का दिल जीत लेंगे। सीनियर प्रभावित होंगे।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। शॉपिंग का प्लान बन सकता है।
धन: संचित धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: गले या दांत की सामान्य समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में आ रहा है, जिससे आपके प्रभाव और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी।
लव: लव पार्टनर के प्रति भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: नए व्यापारिक सौदों से अच्छा लाभ होगा।
स्वास्थ्य: ताजगी और नया उत्साह महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं।
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