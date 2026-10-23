Weekly Horoscope: 26 अक्‍टूबर से 01 नवंबर 2026 का राशिफल, किस राशि की चमकेगी किस्मत? क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 26 अक्‍टूबर से 01 नवंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल (26 अक्‍टूबर से 01 नवंबर 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

आपकी समझदारी, तेज सोच और आत्मविश्वास कार्यक्षेत्र में लोगों को प्रभावित करेंगे। मेहनत के कारण आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी और व्यापार में किसी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। साथी को समय देने और उसकी भावनाओं को समझने से रिश्ता और मजबूत होगा। विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है, जो आपके लिए सुखद और यादगार रहेगा। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना कानूनी मामला आपके पक्ष में आगे बढ़ सकता है और तनाव कम हो सकता है। भाई-बहनों के साथ छोटी गलतफहमियों को प्यार और धैर्य से दूर करें। अपने पुराने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। स्वास्थ्य में शरीर के दर्द या अकड़न को नजरअंदाज न करें। हल्की मालिश या फिजियोथेरेपी से आराम मिल सकता है। जरूरतमंदों की मदद करने से मन को शांति और संतोष मिलेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: मैरून

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

नौकरी करने वालों को अपनी पसंद की भूमिका या बेहतर वेतन का अवसर मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी और नई टीम बनाने का मौका भी मिल सकता है। प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन शांत बातचीत से बात आसानी से संभल जाएगी। जमीन या संपत्ति में सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है। भाई-बहनों की सलाह किसी जरूरी फैसले में काम आ सकती है। स्वास्थ्य के लिए रोज थोड़ा व्यायाम करना अच्छा रहेगा। अधिक थकान महसूस हो तो आराम को भी समय दें। नियमित व्यायाम शरीर और मन दोनों को बेहतर रखेगा। लोगों से बातचीत करते समय विनम्र रहें। इससे आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: लेमन

मिथुन (21 मई–21 जून)

कार्यक्षेत्र में स्थिति स्थिर रहेगी और रुके हुए काम धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हैं। आपकी साफ सोच और अच्छी समझ के कारण नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कम समय के निवेश में अच्छा अवसर मिल सकता है, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। विवाहित लोगों को संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में खुशी आएगी। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। यदि साथी से दूरी बनी हुई थी, तो बातचीत से रिश्ता फिर से अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें। समय पर भोजन और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा। छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना मन को शांत रखेगा। छुट्टी या यात्रा की योजना बनाते समय बजट का ध्यान रखें, क्योंकि खर्च बढ़ सकता है। जमीन से जुड़े मामलों में सभी कागजात अच्छी तरह जांचने के बाद ही फैसला लें।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: मस्टर्ड

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

इस सप्ताह नए लोगों से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इन नए संपर्कों से आगे चलकर अच्छे काम के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और पुराने निवेश से लाभ मिलने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। पूजा-पाठ या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मन को शांति मिलेगी। प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी होगा। अपनी भावनाएं मन में रखने के बजाय साथी से प्यार से बात करें, क्योंकि चुप रहने से गलतफहमी बढ़ सकती है। परिवार या प्रियजनों के साथ छोटी यात्रा की योजना बन सकती है, जो यादगार रहेगी। किसी करीबी के माध्यम से संपत्ति खरीदने का अच्छा अवसर मिल सकता है, लेकिन कीमत, कागजात और भविष्य के लाभ की अच्छी तरह जांच करें। भावनाओं के साथ समझदारी से काम लेंगे तो कई मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: ब्राउन

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

आपके काम की तारीफ हो सकती है और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। करियर में आगे बढ़ने और बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है, जिससे भविष्य की योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। माता-पिता के साथ यदि कुछ दूरी बनी हुई है तो बातचीत करके रिश्ते में फिर से अपनापन लाएं। आपकी रचनात्मक सोच और मेहनत आपको कार्यक्षेत्र में अलग पहचान दिला सकती है। फिटनेस के लिए नियमित व्यायाम और अच्छी दिनचर्या अपनाना फायदेमंद रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक या शांत स्थान की यात्रा आपको मानसिक शांति दे सकती है। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, क्योंकि सही निर्णय भविष्य में बच्चों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। वैवाहिक जीवन में छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। समय पर बातचीत करने से रिश्ते में प्यार और मधुरता बनी रहेगी।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: ग्रीन

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

व्यापार में नए उत्पाद या सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पुराने अनुभव इस समय काम आएंगे और टीम को सही दिशा देने में मदद करेंगे। आपकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगी। रोज थोड़ा पैदल चलना या हल्का व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। परिवार में संपत्ति से जुड़ी कोई नई बात सामने आ सकती है। यह सप्ताह धैर्य और लगातार मेहनत करने का है। कभी-कभी खुद पर भरोसा कम हो सकता है, लेकिन शांत समय बिताने और आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को फिर से मजबूती मिलेगी। परिवार में बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए सरल और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं। यात्रा की योजना पहले से जांच लें, ताकि आखिरी समय पर कोई परेशानी न हो। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना और हर काम को सही तरीके से करना इस सप्ताह आपकी बड़ी ताकत बनेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: पर्पल

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

अतिरिक्त आय का कोई नया रास्ता बनाने की कोशिश सफल हो सकती है। घर का माहौल खुशहाल रहेगा और परिवार या दोस्तों के साथ छोटी यात्रा आपको तरोताजा करेगी। जोखिम वाले निवेशों में पैसा लंबे समय तक फंसाने से बचें, ताकि जरूरत के समय पैसों की कमी न हो। प्रेम जीवन में साथी आपसे प्यार और भरोसे की उम्मीद कर सकता है। उसे समय देने और उसकी भावनाओं को समझने से रिश्ता मजबूत होगा। नौकरी बदलने या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा है। आवेदन और इंटरव्यू के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपका शांत और संतुलित व्यवहार छोटी परेशानियों को बढ़ने से रोकेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। पहले किए गए संपत्ति निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक फैसले लेते समय पूरी जानकारी और धैर्य को प्राथमिकता दें।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: व्हाइट

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपकी हिम्मत और नई सोच किसी मुश्किल काम को पूरा करने में मदद करेगी। व्यापार में सही योजना के साथ किए गए प्रयास आर्थिक लाभ दे सकते हैं। प्रेम जीवन में रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा मजबूत हो सकती है। विवाहित या गंभीर रिश्ते में रहने वाले लोग भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बन सकता है, इसलिए किसी विवाद में जल्दबाजी से शामिल न हों। सभी की बात सुनकर शांत तरीके से समाधान निकालें। मानसिक थकान महसूस हो तो खुद के लिए थोड़ा समय निकालें। कोई रोमांचक यात्रा आपको नई खुशी और अनुभव दे सकती है। घर या संपत्ति से जुड़ा पुराना मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है। इस सप्ताह धैर्य, शांत सोच और सही जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: स्काई ब्लू

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके विचार उन्हें पसंद आएं। बच्चों की खुशी और अच्छा व्यवहार घर का माहौल खुशनुमा बनाएगा। कार्यक्षेत्र में ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको दूसरों की मदद करनी पड़े। यही मौका आपकी नेतृत्व क्षमता दिखाने में मदद करेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और ऐसे निवेश से बचें जिसकी पूरी जानकारी आपको न हो। खानपान पर नियंत्रण रखें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। नई जगह घूमने या कुछ नया देखने का मौका मिल सकता है। आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैतृक या माता-पिता की संपत्ति से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी भी संपत्ति संबंधी फैसले में परिवार के सभी सदस्यों की राय और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखें।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाइट यलो

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

सामाजिक कार्यक्रमों में नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इनमें से कोई व्यक्ति आगे चलकर आपके लिए खास बन सकता है। अविवाहित लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नए रिश्ते को समझने के लिए समय दें और जल्दबाजी न करें। नियमित व्यायाम शरीर को स्वस्थ और लचीला रखने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस सप्ताह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। नए ग्राहक आपके अनुभव और काम पर भरोसा करेंगे, जिससे आपकी राय को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी और किसी बड़े खर्च का दबाव नहीं रहेगा। बच्चों की कोई उपलब्धि घर में खुशी और गर्व का माहौल बनाएगी। विदेश यात्रा की योजना बनाने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। घर के नवीनीकरण या बदलाव से जुड़ी योजना में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: ब्लू

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

व्यापार में नए सहयोग और साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के बड़े लोगों की सलाह किसी जरूरी फैसले में मदद करेगी। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है, क्योंकि अनियमित खानपान से पेट की परेशानी हो सकती है। समय पर भोजन करें और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। इस सप्ताह सफलता केवल योजना बनाने से नहीं, बल्कि ईमानदारी और लगातार मेहनत से मिलेगी। रचनात्मक काम करने वालों को अपनी प्रतिभा के लिए अच्छी पहचान मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में प्यार और समझ बढ़ेगी। अविवाहित लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ भविष्य की संभावना बन सकती है। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला किसी बाहरी व्यक्ति के कारण प्रभावित हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। कागजात और सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही कोई फैसला लें।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: ग्रीन

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

आय में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने से बचत मजबूत होगी और पैसों को लेकर चिंता कम हो सकती है। अविवाहित लोगों के प्रेम जीवन में खुशी और नजदीकी बढ़ सकती है। किसी खास व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। छोटी यात्रा मन को तरोताजा करेगी और नए लोगों या अवसरों से जुड़ने का रास्ता खोल सकती है। कुछ लोगों को रहने के लिए अपनी पसंद की अच्छी जगह मिल सकती है। परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति की बात से गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए बिना पूरी बात जाने कोई प्रतिक्रिया न दें। करियर में किए गए लगातार प्रयास अच्छे परिणाम दे सकते हैं। नौकरी का नया प्रस्ताव या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भविष्य के लिए अच्छा अवसर बन सकता है। खानपान, आराम और रोज की दिनचर्या पर ध्यान दें। सही संतुलन बनाए रखने से सप्ताह के अंत तक आत्मविश्वास और मन की खुशी दोनों बढ़ेंगे।

शुभ अंक: 1