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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 21 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 21 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 19 Sep 2026 (10:38 IST)
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मेष (Aries)
Today 21 September horoscope in Hindi : करियर: नए काम की शुरुआत के लिए दिन श्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: शिवजी को शमी के पत्ते अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। लंबित पड़े कानूनी मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है। धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
उपाय: मां दुर्गा को अपराजिता के फूल चढ़ाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। विवाद में अपनी राय देने से बचें।
लव: रिश्तों में ईगो न लाएं, पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें।
धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: थकान और जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: शिवलिंग का अभिषेक करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: साझेदारी के काम में बड़ा मुनाफा होगा। नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि रहेगी।
धन: दैनिक आय में वृद्धि होगी। रुका पैसा मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: शमी वृक्ष का पूजन करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी विजय होगी। नौकरी में कार्यशैली सराही जाएगी।
लव: लव पार्टनर के साथ चल रही अनबन खत्म होगी।
धन: अटका हुआ धन प्राप्त होगा। कर्ज देने से बचें।
स्वास्थ्य: पेट में जलन हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: विद्यार्थियों और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पद-प्रतिष्ठा और सफलता का योग है।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह रहेगा। 
धन: नए निवेश से भविष्य में बढ़िया रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ रहेगा, लेकिन कुशलता से संभाल लेंगे।
लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। 
धन: संपत्ति के क्रय-विक्रय से लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: माता या अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दें।
उपाय: देवी पार्वती को खीर का भोग लगाएं।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: पराक्रम और नेटवर्क में वृद्धि होगी। आपके निर्णय व्यापार में बड़ा लाभ देंगे।
लव: भाई-बहनों के सहयोग से लव लाइफ में खुशहाली आएगी।
धन: व्यावसायिक यात्राओं से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी का अनुभव करेंगे।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी को प्रभावित करेंगे। सीनियर आपके काम से खुश रहेंगे।
लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। 
धन: संचित धन में बढ़ोतरी होगी। निवेश का अच्छा फल मिलेगा।
स्वास्थ्य: गले या दांत की हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: गरीब या जरूरतमंद को मिठाई दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और नेतृत्व क्षमता चरम पर होगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: रिश्तों में नयापन और गहरा खिंचाव महसूस होगा। 
धन: व्यापारिक सौदों में बड़ा मुनाफा हो सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा।
उपाय: शमी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, सतर्क रहें।
लव: दूर रह रहे पार्टनर से बातचीत से मन हल्का होगा।
धन: अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बजट से बाहर न जाएं।
स्वास्थ्य: अनिद्रा या आंखों में जलन हो सकती है। 
उपाय: बहते जल में नारियल प्रवाहित करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय के कई रास्ते खुलेंगे। शेयर से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में दाल अर्पित करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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