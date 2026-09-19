Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 21 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 21 September horoscope in Hindi : करियर: नए काम की शुरुआत के लिए दिन श्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: शिवजी को शमी के पत्ते अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। लंबित पड़े कानूनी मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है। धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

उपाय: मां दुर्गा को अपराजिता के फूल चढ़ाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। विवाद में अपनी राय देने से बचें।

लव: रिश्तों में ईगो न लाएं, पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें।

धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: थकान और जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: शिवलिंग का अभिषेक करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: साझेदारी के काम में बड़ा मुनाफा होगा। नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि रहेगी।

धन: दैनिक आय में वृद्धि होगी। रुका पैसा मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: शमी वृक्ष का पूजन करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी विजय होगी। नौकरी में कार्यशैली सराही जाएगी।

लव: लव पार्टनर के साथ चल रही अनबन खत्म होगी।

धन: अटका हुआ धन प्राप्त होगा। कर्ज देने से बचें।

स्वास्थ्य: पेट में जलन हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: विद्यार्थियों और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पद-प्रतिष्ठा और सफलता का योग है।

लव: लव लाइफ में नया उत्साह रहेगा।

धन: नए निवेश से भविष्य में बढ़िया रिटर्न मिलेगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ रहेगा, लेकिन कुशलता से संभाल लेंगे।

लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।

धन: संपत्ति के क्रय-विक्रय से लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: माता या अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दें।

उपाय: देवी पार्वती को खीर का भोग लगाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: पराक्रम और नेटवर्क में वृद्धि होगी। आपके निर्णय व्यापार में बड़ा लाभ देंगे।

लव: भाई-बहनों के सहयोग से लव लाइफ में खुशहाली आएगी।

धन: व्यावसायिक यात्राओं से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी का अनुभव करेंगे।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी को प्रभावित करेंगे। सीनियर आपके काम से खुश रहेंगे।

लव: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।

धन: संचित धन में बढ़ोतरी होगी। निवेश का अच्छा फल मिलेगा।

स्वास्थ्य: गले या दांत की हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: गरीब या जरूरतमंद को मिठाई दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और नेतृत्व क्षमता चरम पर होगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: रिश्तों में नयापन और गहरा खिंचाव महसूस होगा।

धन: व्यापारिक सौदों में बड़ा मुनाफा हो सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा।

उपाय: शमी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, सतर्क रहें।

लव: दूर रह रहे पार्टनर से बातचीत से मन हल्का होगा।

धन: अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बजट से बाहर न जाएं।

स्वास्थ्य: अनिद्रा या आंखों में जलन हो सकती है।

उपाय: बहते जल में नारियल प्रवाहित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी।

लव: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।

धन: आय के कई रास्ते खुलेंगे। शेयर से फायदा होगा।

स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, प्रसन्न महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में दाल अर्पित करें।



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