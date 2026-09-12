Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 15 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 15 September horoscope in Hindi : करियर: व्यापार और कार्यक्षेत्र में नए समझौते होने की संभावना है। काम में तेज़ी आएगी।

लव: लव पार्टनर के साथ समझदारी और स्नेह बढ़ेगा।

धन: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। अत्यधिक भागदौड़ से बचें।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपने काम में पूरी सतर्कता बरतें।

लव: लव पार्टनर से खुलकर बात करें। गलतफहमी न बढ़ने दें।

धन: बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं। बजट संतुलन ज़रूरी है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, सुपाच्य आहार लें।

उपाय: मां स्कंदमाता को केले का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता से कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी।

लव: लव लाइफ में नयापन महसूस करेंगे।

धन: पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

उपाय: संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: नौकरी-पेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स की ज़िम्मेदारी मिल सकती है।

लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धन: संपत्ति या वाहन से जुड़े कामों में धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: माता और अपनी सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अटके हुए व्यावसायिक कार्य समय पर पूरे होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बढ़ेगा।

धन: छोटी यात्राओं से आर्थिक लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी का अनुभव करेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: वाणी पर नियंत्रण रखें। दफ्तर में किसी तर्क-वितर्क से दूर रहना बेहतर होगा।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: धन संचय करने के प्रयास सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: गले से जुड़ी सामान्य तकलीफ हो सकती है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।

तुला राशि (Libra)

करियर: चंद्रमा आपकी राशि में रहने से आपके व्यक्तित्व और काम की कार्यस्थल पर सराहना होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

धन: नए आय के स्रोत खुल सकते हैं। मुनाफे का योग है।

स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा।

उपाय: लाल वस्त्र का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: दफ्तर में काम का दबाव अधिक रह सकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें।

लव: लव लाइफ में दूरी महसूस हो सकती है, धैर्य से काम लें।

धन: धन के लेनदेन में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: सीनियर्स और सहकर्मियों के सहयोग से बड़ा लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।

धन: अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारीरिक चुस्ती महसूस करेंगे।

उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा।

लव: व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकाल पाएंगे।

धन: व्यापार में नए सौदों से बड़ा मुनाफा हो सकता है।

स्वास्थ्य: थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम और नींद लें।

उपाय: मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। अटकी हुई कार्ययोजनाएं पूरी होंगी।

लव: लव पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।

धन: धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे। योजनाएं फलदायी होंगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का जाप करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

लव: प्रेम जीवन में ईगो को रिश्ते के बीच में न आने दें।

धन: जोखिमभरे निवेश या सट्टेबाजी से बचें।

स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: दुर्गा मां की आरती करें।



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