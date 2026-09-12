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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (07:03 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 15 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (10:29 IST)
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मेष (Aries)
Today 15 September horoscope in Hindi : करियर: व्यापार और कार्यक्षेत्र में नए समझौते होने की संभावना है। काम में तेज़ी आएगी।
लव: लव पार्टनर के साथ समझदारी और स्नेह बढ़ेगा।
धन: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। अत्यधिक भागदौड़ से बचें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपने काम में पूरी सतर्कता बरतें।
लव: लव पार्टनर से खुलकर बात करें। गलतफहमी न बढ़ने दें।
धन: बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं। बजट संतुलन ज़रूरी है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, सुपाच्य आहार लें। 
उपाय: मां स्कंदमाता को केले का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता से कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी।
लव: लव लाइफ में नयापन महसूस करेंगे।
धन: पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।
उपाय: संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स की ज़िम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़े कामों में धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: माता और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अटके हुए व्यावसायिक कार्य समय पर पूरे होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बढ़ेगा।
धन: छोटी यात्राओं से आर्थिक लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी का अनुभव करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: वाणी पर नियंत्रण रखें। दफ्तर में किसी तर्क-वितर्क से दूर रहना बेहतर होगा।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: धन संचय करने के प्रयास सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी सामान्य तकलीफ हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: चंद्रमा आपकी राशि में रहने से आपके व्यक्तित्व और काम की कार्यस्थल पर सराहना होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: नए आय के स्रोत खुल सकते हैं। मुनाफे का योग है।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा।
उपाय: लाल वस्त्र का दान करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: दफ्तर में काम का दबाव अधिक रह सकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें।
लव: लव लाइफ में दूरी महसूस हो सकती है, धैर्य से काम लें।
धन: धन के लेनदेन में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: सीनियर्स और सहकर्मियों के सहयोग से बड़ा लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारीरिक चुस्ती महसूस करेंगे।
उपाय: बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा।
लव: व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकाल पाएंगे।
धन: व्यापार में नए सौदों से बड़ा मुनाफा हो सकता है।
स्वास्थ्य: थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम और नींद लें।
उपाय: मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। अटकी हुई कार्ययोजनाएं पूरी होंगी।
लव: लव पार्टनर के साथ आध्यात्मिक विचार साझा करेंगे।
धन: धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे। योजनाएं फलदायी होंगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का जाप करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है।
लव: प्रेम जीवन में ईगो को रिश्ते के बीच में न आने दें।
धन: जोखिमभरे निवेश या सट्टेबाजी से बचें।
स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: दुर्गा मां की आरती करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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