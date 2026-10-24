  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. guru-gochar-in-singh-rashi-2026-bhaspati-transit-leo-lucky-zodiacs
Published By अनिरुद्ध जोशी

31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में महागोचर: 'युग परिवर्तन' के साथ इन 5 राशियों के शुरू होंगे सबसे अच्छे दिन!

guru in singh rashi 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (17:13 IST)
google-news
गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन ज्योतिष जगत की सबसे बड़ी और प्रभावकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। जब ज्ञान, समृद्धि और भाग्य के कारक गुरु अपनी चाल बदलते हैं, तो न केवल मानव जीवन बल्कि देश और दुनिया के पूरे घटनाक्रम पर इसका व्यापक असर दिखता है। 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे गुरु ग्रह सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे एक तरह से 'युग परिवर्तन' के समान माना जा रहा है, क्योंकि यह महागोचर 5 विशेष राशियों के जीवन में नए सबेर की तरह आएगा और उनके सोए हुए भाग्य को जगा देगा। आइए जानते हैं कि देवगुरु की कृपा से किन 5 राशियों के "सुनहरे दिन" शुरू होने जा रहे हैं:
 

1. मेष राशि (Aries): फैसले होंगे सटीक, मिलेगी खुशखबरी

मेष जातकों के लिए गुरु का यह बदलाव बेहद मंगलकारी सिद्ध होगा। आपकी सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत निखार आएगा। यदि लंबे समय से संतान सुख की आस थी, तो इस दौरान कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो युवा उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उनके रास्ते में आ रही रुकावटें दूर होंगी और लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
 

2. मिथुन राशि (Gemini): बढ़ेगा पराक्रम, रंग लाएंगी यात्राएं

मिथुन राशि के लोगों के अंदर एक नया साहस और गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। भाई-बहनों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ मिलेगा। अगर आपका काम बातचीत, मीडिया, मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन से जुड़ा है, तो आपकी बात का असर सीधे लोगों के दिल पर पड़ेगा। नौकरी और व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको सीधा धन लाभ और बड़े मौके दिलाएंगी।
 

3. सिंह राशि (Leo): चमकेगा व्यक्तित्व, खुलेगी तरक्की की राह

चूंकि गुरु का यह पावन आगमन आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए इसका सबसे शक्तिशाली और सीधा सकारात्मक असर आप पर ही दिखेगा। आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। अगर नया बिजनेस शुरू करने या नया काम हाथ में लेने का विचार है, तो यह गोचर आपके लिए वरदान समान है।
 

4. तुला राशि (Libra): पैसों की तंगी होगी दूर, पूरे होंगे अधूरे सपने

तुला राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर धन और समृद्धि की नई सौगात लेकर आएगा। आय के नए-नए जरिया खुलेंगे और कहीं अटका या फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं या बड़े सपने सालों से अधूरे पड़े थे, वे इस दौरान पूरे होते दिखेंगे। बड़े भाइयों और दोस्तों की मदद से बड़े वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।
 

5. धनु राशि (Sagittarius): जागेगा सोया हुआ भाग्य, प्रमोशन के संकेत

धनु राशि के तो स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। सिंह राशि में बैठकर वे आपके भाग्य भाव को प्रचंड ऊर्जा देंगे। अचानक से बिगड़े और रुके हुए काम बनने लगेंगे और किस्मत का हर मोड़ पर साथ मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।
 
31 अक्टूबर के बाद का समय इन पांचों राशियों के लिए करियर, धन और जीवन की दिशा बदलने वाला साबित होगा। गुरु कृपा का पूरा लाभ उठाने के लिए इस दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या जरूरतमंदों को चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
26 October Birthday: आपको 26 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में महागोचर: 'युग परिवर्तन' के साथ इन 5 राशियों के शुरू होंगे सबसे अच्छे दिन!

31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में महागोचर: 'युग परिवर्तन' के साथ इन 5 राशियों के शुरू होंगे सबसे अच्छे दिन!गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन ज्योतिष जगत की सबसे बड़ी और प्रभावकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। जब ज्ञान, समृद्धि और भाग्य के कारक गुरु अपनी चाल बदलते हैं, तो न केवल मानव जीवन बल्कि देश और दुनिया के पूरे घटनाक्रम पर इसका व्यापक असर दिखता है। 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे गुरु ग्रह सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे एक तरह से 'युग परिवर्तन' के समान माना जा रहा है, क्योंकि यह महागोचर 5 विशेष राशियों के जीवन में नए सबेर की तरह आएगा और उनके सोए हुए भाग्य को जगा देगा।

26 October Birthday: आपको 26 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

26 October Birthday: आपको 26 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!26 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अक्‍टूबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अक्‍टूबर, 2026)Today 26 October horoscope in Hindi : आज 26 अक्‍टूबर, 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 अक्‍टूबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 अक्‍टूबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय26 October 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

25 October Birthday: आपको 25 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 October Birthday: आपको 25 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :