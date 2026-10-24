31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में महागोचर: 'युग परिवर्तन' के साथ इन 5 राशियों के शुरू होंगे सबसे अच्छे दिन!

गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन ज्योतिष जगत की सबसे बड़ी और प्रभावकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। जब ज्ञान, समृद्धि और भाग्य के कारक गुरु अपनी चाल बदलते हैं, तो न केवल मानव जीवन बल्कि देश और दुनिया के पूरे घटनाक्रम पर इसका व्यापक असर दिखता है। 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे गुरु ग्रह सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे एक तरह से 'युग परिवर्तन' के समान माना जा रहा है, क्योंकि यह महागोचर 5 विशेष राशियों के जीवन में नए सबेर की तरह आएगा और उनके सोए हुए भाग्य को जगा देगा। आइए जानते हैं कि देवगुरु की कृपा से किन 5 राशियों के "सुनहरे दिन" शुरू होने जा रहे हैं:

1. मेष राशि (Aries): फैसले होंगे सटीक, मिलेगी खुशखबरी

मेष जातकों के लिए गुरु का यह बदलाव बेहद मंगलकारी सिद्ध होगा। आपकी सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत निखार आएगा। यदि लंबे समय से संतान सुख की आस थी, तो इस दौरान कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो युवा उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उनके रास्ते में आ रही रुकावटें दूर होंगी और लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

2. मिथुन राशि (Gemini): बढ़ेगा पराक्रम, रंग लाएंगी यात्राएं

मिथुन राशि के लोगों के अंदर एक नया साहस और गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। भाई-बहनों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ मिलेगा। अगर आपका काम बातचीत, मीडिया, मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन से जुड़ा है, तो आपकी बात का असर सीधे लोगों के दिल पर पड़ेगा। नौकरी और व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको सीधा धन लाभ और बड़े मौके दिलाएंगी।

3. सिंह राशि (Leo): चमकेगा व्यक्तित्व, खुलेगी तरक्की की राह

चूंकि गुरु का यह पावन आगमन आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए इसका सबसे शक्तिशाली और सीधा सकारात्मक असर आप पर ही दिखेगा। आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। अगर नया बिजनेस शुरू करने या नया काम हाथ में लेने का विचार है, तो यह गोचर आपके लिए वरदान समान है।

4. तुला राशि (Libra): पैसों की तंगी होगी दूर, पूरे होंगे अधूरे सपने

तुला राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर धन और समृद्धि की नई सौगात लेकर आएगा। आय के नए-नए जरिया खुलेंगे और कहीं अटका या फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं या बड़े सपने सालों से अधूरे पड़े थे, वे इस दौरान पूरे होते दिखेंगे। बड़े भाइयों और दोस्तों की मदद से बड़े वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।

5. धनु राशि (Sagittarius): जागेगा सोया हुआ भाग्य, प्रमोशन के संकेत

धनु राशि के तो स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। सिंह राशि में बैठकर वे आपके भाग्य भाव को प्रचंड ऊर्जा देंगे। अचानक से बिगड़े और रुके हुए काम बनने लगेंगे और किस्मत का हर मोड़ पर साथ मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

31 अक्टूबर के बाद का समय इन पांचों राशियों के लिए करियर, धन और जीवन की दिशा बदलने वाला साबित होगा। गुरु कृपा का पूरा लाभ उठाने के लिए इस दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या जरूरतमंदों को चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करें।