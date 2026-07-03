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बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर: करियर, धन और परिवार पर कैसा पड़ेगा असर? जानें 12 राशियों का राशिफल
तैयार हो जाइए एक बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव के लिए! 31 अक्टूबर 2026 को ग्रहों के सबसे बड़े 'मेंटर' यानी बृहस्पति (गुरु), सूर्य की शाही राशि सिंह में कदम रखने जा रहे हैं। जब विस्तार और सौभाग्य के देवता गुरु, सिंह राशि के जोश और नेतृत्व से मिलते हैं, तो आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और तरक्की का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। यह गोचर सभी 12 राशियों के करियर और बैंक बैलेंस को एक नई रफ़्तार देने आ रहा है, बशर्ते आप अपने 'अहंकार' को खुद पर हावी न होने दें। आइए जानते हैं कि आपके सितारे इस बदलाव पर क्या कह रहे हैं:
मेष राशि (Aries)
आपकी क्रिएटिविटी इस समय सातवें आसमान पर होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है। लव लाइफ में नज़दीकियां बढ़ेंगी और संतान सुख की चाह रखने वालों की मुराद पूरी हो सकती है।
वृषभ राशि (Taurus)
आपके घर में खुशियों और सुख-सुविधाओं का अपग्रेड होने वाला है। नया घर या चमचमाती गाड़ी खरीदने के शानदार योग बन रहे हैं। इस दौरान मां का पूरा सपोर्ट और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा।
मिथुन राशि (Gemini)
आपका कॉन्फिडेंस और साहस कमाल का रहेगा। नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन समय है, कार्यक्षेत्र में नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। छोटी-मोटी यात्राएं आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगी।
कर्क राशि (Cancer)
'लक्ष्मी जी' आप पर मेहरबान होने वाली हैं! धन लाभ के ज़बरदस्त योग हैं। आपकी बातचीत का अंदाज़ इतना मीठा रहेगा कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। डूबा हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
सिंह राशि (Leo)
महफ़िल के असली 'किंग' अब आप हैं, क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में आ रहे हैं। आपका मान-सम्मान और लीडरशिप क्वालिटीज़ चमक उठेंगी। बस एक बात का ध्यान रखें—आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन ईगो (अहंकार) से दूरी बनाकर रखें।
कन्या राशि (Virgo)
इस दौरान आपके खर्चों की लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए जेब पर नियंत्रण रखें। हालांकि, जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या किसी लीगल मैटर में फंसे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें।
तुला राशि (Libra)
कमpath (Income) के नए रास्ते खुलने वाले हैं, यानी आर्थिक रूप से यह समय शानदार है। समाज में आपकी वाहवाही होगी। दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का हर मोड़ पर पूरा साथ मिलेगा।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर के मोर्चे पर आपको बड़ी ज़िम्मेदारियां मिलने वाली हैं। प्रमोशन का लेटर तैयार समझिए! अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो मुनाफा कमाने के बेहतरीन मौके हाथ लगेंगे।
धनु राशि (Sagittarius)
भाग्य आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। आपका झुकाव अध्यात्म और धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ेगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा या सुंदर तीर्थाटन पर जाने का प्लान बन सकता है।
मकर राशि (Capricorn)
आपको अचानक कहीं से गुप्त धन या बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति (पुश्तैनी ज़मीन-जायदाद) के उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। हालांकि, अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर थोड़े सावधान रहें।
कुंभ राशि (Aquarius)
रिश्तों में बहार आने वाली है! वैवाहिक जीवन में प्यार और तालमेल बढ़ेगा। पार्टनरशिप में बिज़नेस करने वालों को बड़ा फायदा होगा। और हां, जो लोग सिंगल हैं, उनके शहनाई बजने के योग बन रहे हैं।
मीन राशि (Pisces)
आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। अगर कोई कोर्ट-कचहरी का मामला चल रहा था, तो वहां से राहत की सांस मिलेगी। ऑफिस में कलीग्स (सहकर्मी) आपके काम में पूरा सहयोग करेंगे।
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