बृहस्पति का सिंह राशि में होगा गोचर, युग परिवर्तन के साथ 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति (गुरु) का गोचर एक बेहद महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका असर सभी राशियों के साथ-साथ पूरे देश और दुनिया पर पड़ता है। सिंह राशि में गुरु का प्रवेश कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला माना जा रहा है। बृहस्पति (गुरु) 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस महागोचर से जिन 5 भाग्यशाली राशियों के "अच्छे दिन" शुरू होने वाले हैं, उनका विवरण नीचे दिया गया है।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर बेहद शुभ फलदायी रहेगा।

बदलाव: आपके ज्ञान, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी।

फायदा: जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय पराक्रम और मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा।

बदलाव: आपके साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा।

फायदा: व्यापार या नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद लाभदायक साबित होंगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से लोग प्रभावित होंगे।

3. सिंह राशि (Leo)

चूंकि गुरु का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव आप पर ही दिखेगा।

बदलाव: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

फायदा: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और यदि कोई नया काम या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सर्वोत्तम है।

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से धन की बौछार करने वाला साबित हो सकता है।

बदलाव: आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलेगा।

फायदा: बड़े भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या अधूरी इच्छा इस अवधि में पूरी हो सकती है।

5. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, और सिंह राशि में जाकर वे आपके भाग्य स्थान को मजबूत करेंगे।

बदलाव: आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा।

फायदा: भाग्य का पूरा साथ मिलने से बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन और ट्रांसफर के योग बनेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे।

सभी 12 राशियों पर प्रभाव का संक्षिप्त विवरण

मेष, सिंह और धनु (अग्नि तत्व): आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए काम शुरू होंगे।

वृषभ, कन्या और मकर (पृथ्वी तत्व): आय के नए साधन मिलेंगे और धन लाभ होगा।

मिथुन, तुला और कुंभ (वायु तत्व): साझेदारी के काम में सफलता और भाग्य का साथ मिलेगा।

कर्क, वृश्चिक और मीन (जल तत्व): पारिवारिक सुख बढ़ेगा और अटके हुए काम पूरे होंगे।

विशेष नोट: गुरु का गोचर जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान और विस्तार लेकर आता है। इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें।