बुधवार, 17 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. guru-pushya-yog-2026-brihaspati-gochar-pushya-nakshatra-5-upay
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 17 जून 2026 (17:34 IST)

12 वर्षों के बाद बृहस्पति का गुरु पुष्य योग के दिन पुष्‍य नक्षत्र में गोचर, तुरंत करें 5 उपाय

Lord Vishnu and the planet Jupiter
18 जून 2026 गुरुवार को ज्योतिष की दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और महाशुभ संयोग बन रहा है, जिसे 'गुरु-पुष्य अमृत योग' कहा जाता है। गुरु पुष्य योग तब बनता है जबकि गुरुवार के दिन पुष्‍य नक्षत्र रहता है, लेकिन इस बार गुरुवार के ही दिन बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके पुष्य नक्षत्र में प्रवेश भी कर रहे हैं और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गुरु और शुक्र के साथ मौजूद रहेंगे, जो सुख-समृद्धि के लिए एक अद्भुत योग है।
 

गुरु पुष्य योग: 

पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों का राजा और सबसे शुभ माना जाता है। जब यह नक्षत्र गुरुवार के दिन आता है, तो 'गुरु-पुष्य योग' का निर्माण होता है। इस महायोग में सोना (Gold), चांदी, भूमि, वाहन या किसी भी नए व्यापार की शुरुआत करना अत्यंत अक्षय फलदायी माना जाता है। इस दिन किए गए निवेश या खरीदारी में लगातार वृद्धि होती है।

बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन:

बृहस्पति यानी गुरु ग्रह 18 जून को शनि के नक्षत्र पुष्‍य में प्रवेश कर जाएंगे जहां वे 18 अगस्त तक रहेंगे। पुष्य को 'नक्षत्रों का राजा' माना जाता है, जिसके देवता स्वयं बृहस्पति हैं और स्वामी शनि देव हैं। चूंकि गुरु इस समय अपनी सबसे शक्तिशाली (उच्च) स्थिति में हैं, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन अधिकांश राशियों के लिए सकारात्मक रहेगा। इससे कर्क, धनु, कन्या, वृश्‍चिक और मकर राशि को लाभ होगा। 
 

दुर्लभ योग में करें ये 5 उपाय:

1. केसर का तिलक:

गुरु ग्रह का सीधा संबंध पीले रंग और खुशहाली से है। इस गोचर के दौरान रोज सुबह स्नान करने के बाद अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होंगे, समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर रहेगी।
 

2. विष्णु सहस्रनाम का पाठ:

पुष्य नक्षत्र के देवता खुद बृहस्पति हैं और भगवान विष्णु इसके प्रधान देव हैं। इस गोचर अवधि में रोज या हर गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या उसे सुनें। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो इस उपाय से धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे।

3. 'पीली चीजों' का गुप्त दान:

इस दौरान किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को पीले रंग की चीजें दान करें। दान में आप चने की दाल, केला, पीले वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें या हल्दी दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, गुरु के पुष्य नक्षत्र में रहने के दौरान किया गया पीली वस्तुओं का दान घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होने देता।
 

4. केले के वृक्ष का पूजन (करियर और विवाह बाधा के लिए)

हर गुरुवार को सुबह उठकर केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। जल में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और गुड़ जरूर मिला लें। इसके बाद वहां शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के मंत्र "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का जाप करें।
फायदा: नौकरी और बिजनेस में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उनके योग जल्दी बनेंगे।

5. गाय को गुड़-चना खिलाना (सेहत और आयु रक्षा के लिए)

अगर आप लंबे समय से सेहत से जुड़ी समस्याओं या पेट की बीमारियों से परेशान हैं, तो इस गोचर काल में नियमित रूप से (विशेषकर गुरुवार को) गीली चने की दाल और गुड़ अपने हाथों से गाय को खिलाएं। गाय की पीठ पर हाथ फेरकर उनका आशीर्वाद लें।
फायदा: गाय में साक्षात देवताओं का वास होता है। इस उपाय से शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं और सेहत का वरदान मिलता है।
 
खास टिप: इस गोचर के दौरान अपने घर के बड़े-बुजुर्गों, माता-पिता और गुरुओं का पैर छूकर आशीर्वाद लेना न भूलें। उनका सम्मान करने से देवगुरु बृहस्पति बिना किसी उपाय के ही शुभ फल देने लगते हैं!
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल हलचल होने वाली है। 21 जून को रात 00:23 बजे, ग्रहों के कमांडर-इन-चीफ यानी मंगल देव (Mars) राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ (Taurus) में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर बेहद दिलचस्प है! मंगल 'अग्नि तत्व' (फायर) और सुपर-एनर्जी के प्रतीक हैं, जबकि वृषभ एक 'स्थिर पृथ्वी तत्व' वाली राशि है जो लग्जरी और सुख-सुविधाओं को दर्शाती है। जब तेज तर्रार और एक्शन-ओरिएंटेड मंगल इस धैर्यवान राशि में आएंगे, तो जीवन में बड़े और शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि यह गोचर किन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है:

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानें

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानेंMuharram 2026: इस्लाम धर्म में मोहर्रम (मुहर्रम) वर्ष का पहला महीना होता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए मोहर्रम विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मोहर्रम इस्लाम के उन चार पवित्र महीनों में शामिल है जिनका उल्लेख पवित्र Quran में मिलता है। इस महीने में इबादत, दुआ, आत्मचिंतन और नेक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है।

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेत

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेतक्या घर में कॉकरोच का होना अशुभ माना जाता है? जानें ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कॉकरोच से जुड़े संकेत, संभावित नकारात्मक प्रभाव और उनसे बचाव के उपाय।

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर16 जून 2026 को मंगल ग्रह का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। वहीं कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। जब अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का प्रवेश सूर्य के नक्षत्र कृतिका में होता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। इस गोचर से मुख्य रूप से चार राशियों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषण

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषणज्योतिषाचार्य पंडित रामाकांत शर्मा के अनुसार कुंभ पर शनि की साढ़ेतसाती 23 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी। 29 मार्च 2025 से कुंभ पर शनि की साढ़ेसाती के 3 चरणों में से यह अंतिम चरण चल रहा है। 3 जून 2027 तक मुख्य प्रभाव रहेगा और 23 फरवरी 2028 को पूरी तरह समाप्त होगी।

और भी वीडियो देखें

18 June Birthday: आपको 18 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 June Birthday: आपको 18 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय18 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

12 वर्षों के बाद बृहस्पति का गुरु पुष्य योग के दिन पुष्‍य नक्षत्र में गोचर, तुरंत करें 5 उपाय

12 वर्षों के बाद बृहस्पति का गुरु पुष्य योग के दिन पुष्‍य नक्षत्र में गोचर, तुरंत करें 5 उपाय18 जून 2026 गुरुवार को ज्योतिष की दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और महाशुभ संयोग बन रहा है, जिसे 'गुरु-पुष्य अमृत योग' कहा जाता है। गुरु पुष्य योग तब बनता है जबकि गुरुवार के दिन पुष्‍य नक्षत्र रहता है, लेकिन इस बार गुरुवार के ही दिन बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके पुष्य नक्षत्र में प्रवेश भी कर रहे हैं और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गुरु और शुक्र के साथ मौजूद रहेंगे, जो सुख-समृद्धि के लिए एक अद्भुत योग है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएं

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएंReligious Importance of Ashadha Month: हिंदू धर्म में सौर मासों का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब सौर आषाढ़ मास का आरंभ होता है। यह काल प्रकृति, धर्म और आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com