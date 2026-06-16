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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 16 जून 2026 (16:50 IST)

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियां

Effects of Mars in Taurus
ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 21 जून को रात 12:23 बजे (00:23) साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव, शुक्र की राशि 'वृषभ' में कदम रखने जा रहे हैं। वैसे तो अपनी राशि (मेष और वृश्चिक) में बैठकर मंगल राजा जैसा 'रुचक योग' बनाते हैं, लेकिन शुक्र की राशि में उनका यह सफर थोड़ा अलग होगा। यहाँ मंगल जातक को धैर्य, स्थिरता और अंत तक टिके रहने की जिद देते हैं।
 
किंतु, ग्रहों की यह चाल हर किसी के लिए आसान नहीं होने वाली। इस गोचर के कारण 3 राशियाँ ऐसी हैं, जिन्हें अगले कुछ समय तक फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। आइए जानते हैं इनके बारे में।
 

1. मिथुन राशि (Gemini): खर्चों का संकट और रिश्तों में खटास

मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे और ग्यारहवें भाव के मालिक होकर अब बारहवें (व्यय) भाव में जा रहे हैं। यह भाव नुकसान, अस्पताल और गुप्त चिंताओं का होता है।
करियर और बिजनेस: ऑफिस में 'काम से काम' रखें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही या फोकस की कमी बड़ा नुकसान करा सकती है। लोन या कर्ज के जरिए धन तो आ सकता है, लेकिन वह टिकेगा नहीं।
पैसा: आर्थिक बजट पूरी तरह हिल सकता है। धन का प्रबंधन (Money Management) बहुत जरूरी है।
रिश्ते और सेहत: पार्टनर के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बहस से बचें। सेहत के मोर्चे पर गले का इन्फेक्शन या टॉन्सिल जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं।
 

2. तुला राशि (Libra): अचानक आने वाली चुनौतियाँ

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं और अब आपके अष्टम भाव (Aठवां घर) में गोचर करेंगे। ज्योतिष में आठवें घर को अनिश्चितता और छिपी हुई चुनौतियों का घर माना जाता है।
करियर और बिजनेस: इस दौरान आपको लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जिससे आत्मविश्वास डगमगा सकता है। नौकरी बदलने का मन करेगा, लेकिन जल्दबाजी में लिया फैसला संतुष्टि नहीं देगा। बिजनेस में कॉम्पिटिशन बहुत कड़ा होने वाला है।
पैसा: शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से बिल्कुल दूर रहें, धन हानि के मजबूत संकेत हैं।
रिश्ते और सेहत: जीवनसाथी से वह सपोर्ट या प्यार नहीं मिल पाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या उभर सकती है।
 

3. कुंभ राशि (Aquarius): सुख-शांति पर लगेगा 'ब्रेक'

कुंभ राशि वालों के लिए मंगल तीसरे और दसवें भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव (चौथा घर) में आ रहे हैं। यह घर आपकी माता, मानसिक शांति और सुख-सुविधाओं का होता है।
करियर और बिजनेस: नौकरी में असंतोष की भावना रहेगी। व्यापारी वर्ग को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। मुनाफा तो होगा, लेकिन वह मध्यम रहेगा।
पैसा: आमदनी होने के बावजूद आप बचत नहीं कर पाएंगे। घर की मरम्मत या पारिवारिक जरूरतों पर बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
रिश्ते और सेहत: परिवार में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। जीवनसाथी से आपकी पटरी बैठना थोड़ा मुश्किल होगा, आपकी बातें उन्हें चुभ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि शारीरिक रूप से आपकी एनर्जी और फिटनेस बेहतरीन बनी रहेगी।
संक्षिप्त सलाह: इन तीनों राशियों के जातकों को इस अवधि में गुस्सा कम करना चाहिए और कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला टाल देना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए ढाल का काम करेगा।
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