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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : मंगलवार, 16 जून 2026 (15:48 IST)

Dvidvadasha Yoga: दुर्लभ द्विद्वादश योग से 4 राशियों को होगा बड़ा लाभ, जानिए कहीं आपकी राशि भी तो नहीं

The zodiac and the planet Saturn in the image.
वर्तमान में द्विद्वादश योग बना है। ज्योतिष शास्त्र में द्विद्वादश योग (Dvidvadasha Yoga) को एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योग माना जाता है। जब कोई दो ग्रह एक-दूसरे से दूसरे (2nd) और बारहवें (12th) भाव में स्थित होते हैं, तो इस स्थिति को 'द्विद्वादश संबंध' या योग कहा जाता है। अक्सर इसे एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है क्योंकि इसमें 12वां भाव नुकसान या व्यय का होता है, लेकिन जब शुभ ग्रह (जैसे बृहस्पति, शुक्र या बुध) इस स्थिति में आते हैं, तो यह कुछ विशेष राशियों के लिए 'धन योग' या भारी वित्तीय लाभ का कारण बन जाता है। साल 2026 में ग्रहों के गोचर से बनने वाले इस द्विद्वादश योग के कारण जिन 4 भाग्यशाली राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:
 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोलेगा।
फायदा: यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह इस दौरान वापस मिल सकता है।
करियर और व्यापार: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। जो लोग नौकरीपेशा हैं, उन्हें कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति (Promotion) मिलने के योग हैं।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाला साबित होगा।
फायदा: भूमि, भवन या नए वाहन की खरीदारी के मजबूत योग बनेंगे। आपकी सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी।
निवेश: इस अवधि में किया गया कोई भी पुराना निवेश आपको उम्मीद से अधिक मुनाफा देकर जाएगा।
 

3. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए द्विद्वादश योग करियर में लंबी छलांग लगाने का मौका लेकर आएगा।
फायदा: समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारियों और समाज के रसूखदार लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे।
विदेश यात्रा: जो लोग विदेश जाने या विदेशी कंपनियों से जुड़कर व्यापार करने की सोच रहे हैं, उनकी इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है।
 

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह योग विशेष रूप से धन संचय (Wealth Accumulation) और पारिवारिक खुशियाँ बढ़ाने वाला होगा।
आर्थिक पक्ष: आपकी आमदनी के स्रोतों में अचानक बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ (अचानक पैसा मिलना) के भी योग हैं।
पारिवारिक जीवन: परिवार में चल रहे आपसी मतभेद सुलझेंगे और मांगलिक या धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है।
 

ज्योतिषीय सलाह:

हालांकि यह योग इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ है, लेकिन 12वें भाव के प्रभाव के कारण थोड़े अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इस अवधि में अपने बजट और फिजूलखर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखना समझदारी होगी।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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