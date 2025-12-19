शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. venus transits into jupiter sign of sagittarius
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (13:10 IST)

शुक्र का बृहस्पति की धनु राशि में गोचर: 5 राशियों पर होगा बहुत ही शुभ असर

शुक्र का बृहस्पति का गोचर 2025
Venus Transit 2025: ज्योतिष शास्त्र में सुख, वैभव और प्रेम के कारक माने जाने वाले शुक्र देव अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 दिसंबर 2025, शनिवार की सुबह 07:50 बजे, शुक्र देव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़ा बदलाव लाएगा, जिसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव 5 विशेष राशियों पर पड़ने वाला है। इन जातकों के लिए न केवल धन के द्वार खुलेंगे, बल्कि लंबे समय से रुके हुए काम भी गति पकड़ेंगे।
 
1. मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य स्थान (नौवें भाव) में होने जा रहा है। यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। यदि आप करियर में ऊंचाइयों की तलाश में हैं, तो पेशेवर तौर पर बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें विदेशी संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। अपनों के साथ सुखद और लाभकारी यात्राओं के योग बन रहे हैं। हालांकि, आय बढ़ने के साथ खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए थोड़ा धैर्य और समझदारी काम आएगी।
 
2. मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के सातवें भाव में शुक्र का आगमन हो रहा है। यह गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और आपको ऐसे प्रभावशाली मित्रों से मिलवाएगा जो भविष्य में आपकी उन्नति का जरिया बनेंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए काम के सिलसिले में की गई यात्राएं धनवर्षा कराएंगी। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बस आपको अपने अहंकार को रिश्तों के बीच आने से रोकना होगा। पार्टनर के साथ तालमेल बिठाकर चलें, तो समय बेहद सुखद रहेगा।
 
3. सिंह राशि: शुक्र का गोचर सिंह राशि के पांचवें भाव में होने से आपका पूरा ध्यान भविष्य की योजनाओं और संतान की प्रगति पर रहेगा। शेयर बाजार और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय जबरदस्त मुनाफा कमाने का है। हालांकि, कार्यस्थल पर काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, जिसे आपको सूझबूझ से संभालना होगा। आर्थिक मामलों में प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आमदनी के साथ-साथ अचानक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक रहेगा कि जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते पहले से कहीं अधिक गहरे और मजबूत होंगे।
 
4. कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का चौथे भाव में जाना मानसिक शांति और आत्मविश्वास लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने विरोधियों और सहकर्मियों को पछाड़ते हुए नई पहचान बनाएंगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स व्यापार में बड़ा धनलाभ कराएंगी और आप अच्छी बचत करने में भी सफल रहेंगे। घरेलू वातावरण खुशहाल रहेगा और सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर निवेश हो सकता है। जीवनसाथी के प्रति आपका सम्मान और प्रेम बढ़ेगा, जिससे घर में नैतिकता और खुशहाली का माहौल बना रहेगा।
 
5. कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर ग्यारहवें भाव में होगा, जिसे 'लाभ स्थान' कहा जाता है। यह समय आपके करियर के लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित हो सकता है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं, साथ ही विदेश जाकर काम करने का सपना भी सच हो सकता है। कारोबारियों को नए ऑर्डर और बिजनेस पार्टनर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से आप काफी समृद्ध महसूस करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी सितारे बुलंद हैं; जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्तों में एक नई ताजगी महसूस होगी।
