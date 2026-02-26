गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (14:20 IST)

बुध कुंभ राशि में वक्री: इन राशियों की बदलेगी किस्मत, जानें 12 राशियों पर असर

Pictures of the planet Mercury, Lord Mercury and zodiac signs
26 फरवरी 2026 की सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं। बुध का कुंभ राशि में वक्री होना ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। आपकी राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल।
 
4 राशियों के लिए शुभ: मेष, तुला, धनु और कुंभ राशि के लिए यह शुभ है।
 

1. मेष राशि: सफलता का नया शिखर

मेष राशि वालों के लिए यह वक्री काल किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी संवाद शैली में गजब का आकर्षण होगा, जिससे आप महफिल लूट लेंगे। करियर के मोर्चे पर आप अपनी मेहनत का मीठा फल चखेंगे और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में मोटा मुनाफा आपकी झोली में गिरने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी। निजी जीवन में रोमांस की खुशबू घुलेगी और सेहत के मामले में आप खुद को ऊर्जा से लबरेज पाएंगे।
 

2. वृषभ राशि: संभलकर चलने की डगर

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय "ठहरने और सोचने" का है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे आपका मन नौकरी बदलने की ओर भाग सकता है। बिजनेस में कड़ी प्रतिस्पर्धा आपको पसीने छुड़ा सकती है। आर्थिक रूप से खर्चे आपकी बचत पर भारी पड़ेंगे। रिश्तों में अपने 'ईगो' को किनारे रखें, वरना पार्टनर के साथ तकरार संभव है। सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, विशेषकर पैरों के दर्द को नजरअंदाज न करें।
 

2. मिथुन राशि: भाग्य की लुका-छिपी

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होना थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। किस्मत का साथ कम मिलने से लंबी यात्राओं में रुकावटें आ सकती हैं। ऑफिस में बॉस के साथ तालमेल बिठाने में मशक्कत करनी होगी। धन के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। पारिवारिक मोर्चे पर शांति बनाए रखने के लिए वाणी पर संयम रखें। पिता की सेहत को लेकर भागदौड़ हो सकती है।
 

4. कर्क राशि: अनपेक्षित लाभ और उलझनें

कर्क राशि वालों के लिए यह समय मिला-जुला रहेगा। एक तरफ जहाँ आपको पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ के योग हैं, वहीं दूसरी ओर वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है। व्यापार की पुरानी रणनीतियां शायद काम न आएं, इसलिए नया सोचने की जरूरत है। निजी जीवन में आपसी समझ की कमी बहस का कारण बन सकती है। आंखों का खास ख्याल रखें, जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है।
 

5. सिंह राशि: रिश्तों की अग्निपरीक्षा

सिंह राशि वालों के लिए यह वक्री गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में देरी हो सकती है और दोस्तों के साथ भी मनमुटाव की आशंका है। करियर में उन्नति की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता बरतें, वरना विवाद बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बचत करना मुश्किल होगा। जीवनसाथी की सेहत आपकी चिंता और खर्च दोनों बढ़ा सकती है।
 

6. कन्या राशि: संघर्ष से सफलता की ओर

कन्या राशि वालों को पारिवारिक मोर्चे पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में अनचाहे तबादले या बदलाव आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक मुनाफा न मिलने से मन उदास रह सकता है। रिश्तों में कड़वाहट से बचने के लिए बातचीत का सहारा लें। शारीरिक रूप से आप थकान और पैरों में दर्द महसूस कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा साहस और धैर्य बनाए रखें।
 

7. तुला राशि: बच्चों और भविष्य की चिंता

तुला राशि वालों का ध्यान इस समय अपने बच्चों और उनके भविष्य पर केंद्रित रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन तो अच्छा रहेगा, लेकिन मन में एक अनजानी सी असंतुष्टि बनी रहेगी। व्यापार में प्रतिद्वंद्वी आपको कड़ी टक्कर देंगे। बढ़ते खर्चों के कारण आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ सकती है। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अहंकार को बीच में न आने दें। बच्चों की इम्यूनिटी और सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
 

8. वृश्चिक राशि: विचारों का चक्रव्यूह

वृश्चिक राशि के जातकों के मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ सकता है, जिससे मानसिक शांति भंग होगी। ऑफिस में आपकी कड़ी मेहनत को शायद वह पहचान न मिले जिसके आप हकदार हैं। बिजनेस में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों की तंगी महसूस हो सकती है क्योंकि आमदनी जरूरतों के मुकाबले कम पड़ सकती है। पार्टनर के साथ तालमेल की कमी आपको अकेलापन महसूस करा सकती है। सेहत में कंधों और जांघों में अकड़न परेशान कर सकती है।
 

9. धनु राशि: धैर्य की परीक्षा

धनु राशि वालों के लिए यह समय "रुको और देखो" की नीति अपनाने का है। प्रयासों का परिणाम मिलने में देरी हो सकती है और कुछ करीबी दोस्तों से दूरी बन सकती है। नौकरी का दबाव आपको असंतुष्ट कर सकता है। व्यापार में 'नो प्रॉफिट-नो लॉस' वाली स्थिति बन सकती है। आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ किसी भी बहस को लंबा न खींचें। आंखों की सेहत के प्रति सचेत रहें।
 

10. मकर राशि: लक्ष्य से थोड़ी दूरी

मकर राशि वालों के भाग्य में इस दौरान थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उम्मीद से ज्यादा इंतजार करना होगा। करियर में मनचाही संतुष्टि न मिलने से तनाव हो सकता है। आर्थिक रूप से पैसा तो आएगा, लेकिन हाथ में टिकेगा नहीं। रिश्तों में 'मैं' की भावना दूरियों का कारण बन सकती है। सेहत के लिहाज से दांतों और आंखों की तकलीफ आपको डॉक्टर के पास ले जा सकती है।
 

11. कुंभ राशि: आत्मबल और बदलाव

चूंकि बुध आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए आप भीतर से थोड़े अस्थिर महसूस कर सकते हैं। हालांकि, आपका दृढ़ संकल्प आपको टूटने नहीं देगा। करियर में किसी बड़े बदलाव की आहट है, जो शायद शुरुआत में आपको रास न आए। बिजनेस में किस्मत का साथ कम मिलने से मुनाफा सीमित रहेगा। पार्टनर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होगी। पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
 

12. मीन राशि: प्रगति की धीमी रफ्तार

मीन राशि वालों के लिए बुध का बारहवें भाव में वक्री होना विकास की गति को धीमा कर सकता है। पेशेवर जीवन में अधिकारियों के साथ मतभेद तनाव का कारण बन सकते हैं। व्यापार में भाग्य का साथ न मिलने से मुनाफे का ग्राफ नीचे गिर सकता है। आर्थिक प्रगति में अड़चनें आएंगी। निजी जीवन में वह भावनात्मक सुकून नहीं मिल पाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। कमजोर इम्यूनिटी के कारण सर्दी-खांसी की चपेट में आ सकते हैं।
 
 
