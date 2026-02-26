गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (14:43 IST)

कुंभ राशि में अंगारक योग: इन 4 राशियों पर बरसेगा धन और सफलता का वरदान

Picture of Mars and Mangal Dev, Angarak Yoga of Mars in the caption
Angarak Yoga 2026: आमतौर पर ज्योतिष में मंगल और राहु की युति अंगारक योग बनता है। जब यह योग कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है और लाभ का स्थान मानी जाती है, में बनता है, तो यह कुछ विशेष राशियों के लिए 'कोयले से हीरा' निकालने जैसा काम करता है। इन राशियों को अपनी साहसी प्रवृत्तियों और त्वरित निर्णयों के कारण अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। यहाँ वे राशियां हैं जिन्हें इस अंगारक योग से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
 

1. मेष राशि (Aries)- छप्परफाड़ लाभ

मेष राशि का स्वामी मंगल है। कुंभ राशि आपके लिए 11वां भाव (आय और लाभ) है।
लाभ: आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी।
विशेष: यदि आप रीयल एस्टेट, सेना, या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह योग आपको समाज में बड़ा पद और प्रतिष्ठा दिला सकता है।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)- करियर में ऊंची उड़ान

कुंभ राशि आपके 10वें भाव (कर्म/करियर) में आती है।
लाभ: राहु की उपस्थिति आपको 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचने पर मजबूर करेगी। आप कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसा साहसी कदम उठाएंगे जो आपके विरोधियों को चित कर देगा।
विशेष: राजनीति या बड़े कॉर्पोरेट घरानों में काम करने वालों को अचानक प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)- भाग्य का साथ

अंगारक योग आपके 9वें भाव (भाग्य और धर्म) में बन रहा है।
लाभ: हालांकि यह पिता के साथ वैचारिक मतभेद दे सकता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से यह आपको लंबी दूरी की यात्राओं से बड़ा मुनाफा कराएगा।
विशेष: शोध (Research) और विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा साबित हो सकता है।
 

4. धनु राशि (Sagittarius)- पराक्रम में वृद्धि

यह योग आपके तीसरे भाव (साहस और भाई-बहन) में बन रहा है।
लाभ: आपकी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी। शेयर बाजार या सट्टे (रिस्की इन्वेस्टमेंट) से जुड़े लोगों को इस दौरान अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है।
विशेष: आपकी संचार शैली (Communication) बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, जिससे आप कठिन से कठिन डील क्लोज कर पाएंगे।
