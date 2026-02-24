मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. mangal-gochar-2026-aquarius-4-zodiac-signs-alert
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (14:30 IST)

Mangal Gochar 2026: कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

शनि और मंगल ग्रह
23 फरवरी 2026 की सुबह 11 बजकर 33 मिनट पर मंगल ग्रह ने शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया है। इसी के साथ ही इस राशि में पंचग्रही योग का निर्माण भी हुआ है। मंगलदेव इस राशि में 2 अप्रैल तक रहेंगे। मंगल का कुंभ राशि में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह शुभ और किनके लिए यह अशुभ है।  
 

1. वृषभ: संभलकर चलने का वक्त

आपके लिए मंगल थोड़ा 'चुनौतीपूर्ण' मूड में हैं।
करियर: काम का बोझ और असंतोष महसूस हो सकता है। बॉस या सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में पसीने छूट सकते हैं।
फाइनेंस: इनकम से ज्यादा आउटगोइंग (खर्च) रहने वाली है। बजट बनाकर चलें।
रिलेशन: पार्टनर के साथ छोटी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। अपनी 'ईगो' को साइड में रखें।
हेल्थ: जीवनसाथी की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। पैरों के दर्द का ध्यान रखें।
 

2. कर्क: सावधानी हटी, दुर्घटना घटी

मंगल का यह गोचर आपके लिए 'कठिन परीक्षा' जैसा है।
करियर: ऑफिस में राजनीति का शिकार हो सकते हैं। मान-सम्मान को लेकर थोड़ा सचेत रहें।
फाइनेंस: अचानक आए बड़े खर्च आपकी सेविंग्स बिगाड़ सकते हैं। निवेश से बचें।
रिलेशन: घर में अनबन और पार्टनर के साथ तालमेल की कमी मानसिक तनाव दे सकती है।
हेल्थ: आंखों से जुड़ी समस्या और उत्साह की कमी महसूस होगी। चेकअप जरूर कराएं।
 

3. कुंभ: अपने ही घर में चुनौतियां

मंगल आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जिससे आप थोड़े 'एग्रेसिव' हो सकते हैं।
करियर: गलत फैसलों की वजह से नुकसान हो सकता है। किसी भी बड़े बदलाव से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
फाइनेंस: आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाली स्थिति बन सकती है।
रिलेशन: गलतफहमियां घर कर सकती हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।
हेल्थ: ऊर्जा का स्तर ऊपर-नीचे होता रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं।
 

4. मीन: धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार

मीन राशि वालों के लिए यह समय 'लो प्रोफाइल' रहने का है।
करियर: प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। काम में गलतियां करने से बचें।
बिजनेस: निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। पुराने ढर्रे पर ही चलना सुरक्षित रहेगा।
फाइनेंस: अचानक धन हानि के योग हैं, इसलिए लेन-देन में सावधानी बरतें।
रिलेशन: पार्टनर के साथ दूरी महसूस हो सकती है। संवाद अर्थात बातचीत चालू रखें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?When is Holi 2026: होलिका दहन 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए सही तारीख 2 मार्च है या 3 मार्च, साथ ही शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

और भी वीडियो देखें

Mangal Gochar 2026: कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

Mangal Gochar 2026: कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधानकुंभ राशि में मंगल के गोचर से 4 राशियों पर पड़ेगा खास प्रभाव। जानिए किन राशियों को रहना होगा सावधान और क्या करें उपाय। पूरी जानकारी पढ़ें।

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को कब से कब तक रहेगा सूतक काल? जानिए सही समय और नियम

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को कब से कब तक रहेगा सूतक काल? जानिए सही समय और नियमLunar Eclipse 2026: साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च 2026 दोपहर 3:21 बजे से शुरू होकर शाम 6:46 बजे तक रहेगा। यह भारत में यह 30 मिनट तक यानी शाम 06:26 से 6:46 तक यह नजर आएगा। 3 मार्च 2026 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल और उससे जुड़े नियमों की पूरी जानकारी यहाँ दी गई है।

Blood Moon 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण! इन आसान उपायों से बदलें अपनी किस्मत का सितारा

Blood Moon 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण! इन आसान उपायों से बदलें अपनी किस्मत का सिताराchandra grahan 2026: साल 2026 का पहला खगोलीय धमाका 3 मार्च को होने जा रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला यह 'ब्लड मून' (चंद्र ग्रहण) दोपहर 3:21 बजे से शुरू होकर शाम 6:46 बजे तक अपनी चमक बिखेरेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह ग्रहण आपके जीवन में संकट नहीं, बल्कि सुख-समृद्धि लेकर आए, तो अपनी राशि के अनुसार ये 'Quick Fix' उपाय जरूर आज़माएं।

Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीका

Tortoise Vastu: कौनसा कछुआ देगा शुभ फल तांबे या क्रिस्टल का? जानें अपनी मनोकामना के अनुसार सही कछुआ चुनने का तरीकाTurtle for prosperity and protection: वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में तांबा कछुआ और क्रिस्टल का कछुआ अत्यंत शुभ और शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। कछुआ प्राचीन काल से दीर्घायु, स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। आइए यहां जानते हैं अपनी मनोकामनानुसार सही कछुए का चुनाव कैसे करें...

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026 में कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? इस दौरान कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों मानी जाती है यह अवधि अशुभ? जानिए होलाष्टक की पूरी जानकारी। क्या करें और क्या नहीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com