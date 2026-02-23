सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. mangal-gochar-shani-kumbh-rashi-12-rashiyon-ka-rashifal
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (13:18 IST)

शनि की राशि में मंगल का प्रवेश: 23 फरवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, क्या आपकी राशि है इसमें?

मंगल ग्रह और कुंभ राशि
23 फरवरी 2026 की सुबह 11 बजकर 33 मिनट पर मंगल ग्रह ने शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया है। इसी के साथ ही इस राशि में पंचग्रही योग का निर्माण भी हुआ है। मंगलदेव इस राशि में 2 अप्रैल तक रहेंगे। मंगल का कुंभ राशि में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह शुभ और किनके लिए यह अशुभ है।  
 

1. मेष: तरक्की का 'हाईवे'

मेष राशि वालों के लिए यह समय 'सफलता का शॉर्टकट' साबित हो सकता है।
करियर: ऑफिस में आपकी धाक जमेगी। ऑनसाइट प्रोजेक्ट्स और प्रमोशन के प्रबल योग हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।
बिजनेस: कॉम्पीटिशन तगड़ा रहेगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी। नई प्लानिंग पर काम शुरू करें।
रिलेशन: पार्टनर के साथ 'क्वालिटी टाइम' बिताएंगे, जिससे बॉन्डिंग और मजबूत होगी।
सावधान: पैसा खूब आएगा, लेकिन खर्चों पर लगाम न कसी तो बचत का डिब्बा खाली रह सकता है।
 

2. वृषभ: संभलकर चलने का वक्त

आपके लिए मंगल थोड़ा 'चुनौतीपूर्ण' मूड में हैं।
करियर: काम का बोझ और असंतोष महसूस हो सकता है। बॉस या सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में पसीने छूट सकते हैं।
फाइनेंस: इनकम से ज्यादा आउटगोइंग (खर्च) रहने वाली है। बजट बनाकर चलें।
रिलेशन: पार्टनर के साथ छोटी बात पर बड़ी बहस हो सकती है। अपनी 'ईगो' को साइड में रखें।
हेल्थ: जीवनसाथी की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। पैरों के दर्द का ध्यान रखें।
 

3. मिथुन: रफ्तार थोड़ी 'स्लो'

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर 'मिक्स बैग' की तरह है।
करियर: मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है। विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
बिजनेस: मुनाफे की रफ़्तार सुस्त रहेगी। प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलेगी।
रिलेशन: रिश्तों में 'मैं' (अहंकार) को न आने दें, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं।
हेल्थ: पार्टनर की सेहत (विशेषकर बीपी) को लेकर अलर्ट रहें।
 

4. कर्क: सावधानी हटी, दुर्घटना घटी

मंगल का यह गोचर आपके लिए 'कठिन परीक्षा' जैसा है।
करियर: ऑफिस में राजनीति का शिकार हो सकते हैं। मान-सम्मान को लेकर थोड़ा सचेत रहें।
फाइनेंस: अचानक आए बड़े खर्च आपकी सेविंग्स बिगाड़ सकते हैं। निवेश से बचें।
रिलेशन: घर में अनबन और पार्टनर के साथ तालमेल की कमी मानसिक तनाव दे सकती है।
हेल्थ: आंखों से जुड़ी समस्या और उत्साह की कमी महसूस होगी। चेकअप जरूर कराएं।
 

5. सिंह: दबदबा कायम रहेगा

सिंह राशि वालों के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' जैसा है।
करियर: आपके प्रदर्शन की हर तरफ चर्चा होगी। नई ऊंचाइयों को छुएंगे और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे।
बिजनेस: अगर आप पार्टनरशिप में हैं या विस्तार सोच रहे हैं, तो यह बेस्ट टाइम है। आप मार्केट में लीडर बनकर उभरेंगे।
रिलेशन: घर में मांगलिक कार्य या कोई उत्सव होने की संभावना है। पार्टनर के साथ रिश्ता मधुर रहेगा।
हेल्थ: आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा।
 

6. कन्या: प्रयासों का मिलेगा फल

आपका पूरा फोकस इस समय 'सेल्फ-इम्प्रूवमेंट' पर रहेगा।
करियर: आप वर्कहोलिक रहेंगे और इसका फल भी मीठा मिलेगा। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
फाइनेंस: कमाई तो अच्छी होगी, लेकिन बचत करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि खर्च भी साथ-साथ चलेंगे।
रिलेशन: पार्टनर के साथ यादगार और रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।
हेल्थ: कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन आलस और थकान महसूस हो सकती है।
 

7. तुला: औसत लेकिन स्थिर

तुला राशि वालों के लिए समय 'बैलेंस' बनाने का है।
करियर: आपकी मेहनत रंग लाएगी। इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात चल सकती है।
बिजनेस: सट्टेबाजी या शेयर मार्केट से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम सोच-समझकर लें।
रिलेशन: वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ठंडे दिमाग से बात सुलझाएं।
हेल्थ: फिटनेस लेवल थोड़ा कम रह सकता है। बच्चों के साथ खेलें, तनाव कम होगा।
 

10. वृश्चिक: थोड़ा 'अलर्ट' मोड

मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन इस बार गोचर 'उतार-चढ़ाव' वाला है।
करियर: सीनियर्स से उलझने से बचें। काम में मन कम लगेगा।
फाइनेंस: पैसों की तंगी महसूस हो सकती है। गैर-जरूरी खरीदारी पर रोक लगाएं।
रिलेशन: घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप्पी साधना ही बेहतर होगा। विवादों से बचें।
हेल्थ: इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है। खान-पान का ध्यान रखें।
 

9. धनु: भाग्य का 'बूस्टर'

धनु राशि वालों के लिए मंगल 'किस्मत के ताले' खोलने आ रहे हैं।
करियर: नई नौकरी, बड़ा पद और ऑनसाइट अवसर—सब कुछ आपके पक्ष में है।
बिजनेस: जबरदस्त मुनाफा कमाने का समय है। आपकी रणनीतियां सटीक बैठेंगी।
फाइनेंस: बैंक बैलेंस बढ़ेगा और निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे।
रिलेशन: रिश्तों में मिठास घुलेगी। सिंगल लोगों के लिए कोई खास दस्तक दे सकता है।
 

10. मकर: संभलकर बोलें, संभलकर चलें

मंगल का दूसरे भाव में होना आपकी 'वाणी और जेब' दोनों को प्रभावित करेगा।
करियर: अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। सराहना मिलने में देरी हो सकती है।
फाइनेंस: पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बजट हिल सकता है।
रिलेशन: कड़वी बातों से रिश्ता बिगड़ सकता है। शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।
हेल्थ: पेट, आंखों और पैरों से जुड़ी समस्याओं को इग्नोर न करें।
 

11. कुंभ: अपने ही घर में चुनौतियां

मंगल आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जिससे आप थोड़े 'एग्रेसिव' हो सकते हैं।
करियर: गलत फैसलों की वजह से नुकसान हो सकता है। किसी भी बड़े बदलाव से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
फाइनेंस: आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया वाली स्थिति बन सकती है।
रिलेशन: गलतफहमियां घर कर सकती हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।
हेल्थ: ऊर्जा का स्तर ऊपर-नीचे होता रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं।
 

12. मीन: धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार

मीन राशि वालों के लिए यह समय 'लो प्रोफाइल' रहने का है।
करियर: प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। काम में गलतियां करने से बचें।
बिजनेस: निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। पुराने ढर्रे पर ही चलना सुरक्षित रहेगा।
फाइनेंस: अचानक धन हानि के योग हैं, इसलिए लेन-देन में सावधानी बरतें।
रिलेशन: पार्टनर के साथ दूरी महसूस हो सकती है। संवाद अर्थात बातचीत चालू रखें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है और इन 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा के साथ जानिए होलाष्टक का धार्मिक महत्व।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव6 ग्रहणों वाला साल फिर लौटेगा? 2020 जैसे दौर को लेकर नई भविष्यवाणी सामने आई है। जानिए कब बन सकता है ऐसा योग और क्या होगा इसका असर।

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपाय

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपायStudy tips for students: इन दिनों परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षाओं में सफलता निश्चित हो, तो यह खास उपाय आपके लिए हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी एक्जाम प्रिपरेशन को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौर

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौरAngarak Yog 2026: राहु और मंगल से बना शक्तिशाली दुर्लभ अंगारक योग 4 राशियों के लिए राजयोग जैसा फल देगा। जानें किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ। जानें पूरी भविष्यवाणी।

और भी वीडियो देखें

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का धमाका, सिंह सहित इन राशियों की बदलेगी किस्मत

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का धमाका, सिंह सहित इन राशियों की बदलेगी किस्मतchaturgrahi yog 2026: 23 फरवरी 2026 की सुबह ज्योतिषीय गलियारों में एक बड़ी हलचल लेकर आई है। सुबह 11:33 बजे जैसे ही मंगल ने शनि की राशि 'कुंभ' में कदम रखा, वहां पहले से मौजूद ग्रहों के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' (चार ग्रहों का मिलन) बना दिया। ज्योतिष की भाषा में इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट माना जा रहा है, जिसका सबसे पॉजिटिव असर इन तीन राशियों पर होने वाला है।

Dhulandi 2026: धुलैंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलैंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

शनि की राशि में मंगल का प्रवेश: 23 फरवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, क्या आपकी राशि है इसमें?

शनि की राशि में मंगल का प्रवेश: 23 फरवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, क्या आपकी राशि है इसमें?मंगल का शनि की कुंभ राशि में गोचर होने से 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। जानें नौकरी, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा असर।

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपाय

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपायRemedies for Holika Dahan: शास्त्रानुसार यह सिद्धांत तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रबल-प्रारब्ध को केवल भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है किंतु मन्द-प्रारब्ध के लिए हमारे शास्त्रों में कई ऐसे दुर्लभ और अचूक उपायों का वर्णन मिलता है जिससे साधक अपने जीवन की प्रतिकूलता में न्यूनाधिक कमी कर अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 फरवरी, 2026)Today 23 February horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 23 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com