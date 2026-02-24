मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (11:45 IST)

Blood Moon 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण! इन आसान उपायों से बदलें अपनी किस्मत का सितारा

The AI ​​image shows the moon and the caption reads - Blood Moon 2026, the first lunar eclipse of the year
chandra grahan 2026: साल 2026 का पहला खगोलीय धमाका 3 मार्च को होने जा रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला यह 'ब्लड मून' (चंद्र ग्रहण) दोपहर 3:21 बजे से शुरू होकर शाम 6:46 बजे तक अपनी चमक बिखेरेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह ग्रहण आपके जीवन में संकट नहीं, बल्कि सुख-समृद्धि लेकर आए, तो अपनी राशि के अनुसार ये 'Quick Fix' उपाय जरूर आज़माएं।
 

1. मेष (Aries): गुस्से पर लगाम और हनुमानजी की शरण

ग्रहण के दौरान "ॐ हनुमते नम:" का मानसिक जाप करें। शांति के लिए ग्रहण के बाद गुड़ या तांबे का दान करना आपके लिए 'एंगर मैनेजमेंट' का काम करेगा।
 

2. वृषभ (Taurus): आर्थिक तंगी को कहें अलविदा

ग्रहण के दौरान "ॐ नम: शिवाय:" का मानसिक जाप करें। सफेद वस्तुओं जैसे दूध या चावल का दान आपके लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि धन के नए रास्ते भी खुलेंगे।
 

3. मिथुन (Gemini): करियर में आएगी स्पष्टता

दुविधा में हैं? तो हरी मूंग या हरे वस्त्र का दान करें। "ॐ बुधाय नमः" या 'ॐ दुर्गा दुर्गाय नम:'' का जाप आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) को सुपरफास्ट बना देगा।
 

4. कर्क (Cancer): संभल कर चलने का वक्त

ग्रहण के दौरान "ॐ नम: शिवाय:" का मानसिक जाप करें। चूंकि चंद्रमा आपकी अपनी राशि का स्वामी है, इसलिए चांदी के पात्र में जल भरकर दान करें। यह उपाय आपकी इमोशनल हेल्थ को बूस्ट करेगा।
 

5. सिंह (Leo): कॉन्फिडेंस का नया लेवल

ग्रहण के दौरान "ॐ आदित्याय नम:" का मानसिक जाप करें। सूर्य देव का ध्यान करें और ग्रहण के बाद गेहूं या लाल फलों का दान करें। इससे समाज में आपका मान-सम्मान और आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा।
 

6. कन्या (Virgo): सेहत और सफलता का मंत्र

ग्रहण के दौरान "ॐ बुधाय नमः" या 'ॐ दुर्गा दुर्गाय नम:'' का जाप करें। जाप आपके अटके हुए कामों को गति देगा और स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। बुध की कृपा पाने के लिए हरे फल दान करें।
 

7. तुला (Libra): रिश्तों में घुलेगी मिठास

"ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करें।पारिवारिक कलह से बचने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना करें। सफेद मिठाई या चावल का दान जीवन में बैलेंस और सुख-शांति लेकर आएगा।
 

8. वृश्चिक (Scorpio): डर और नेगेटिविटी होगी दूर

ग्रहण के दौरान "ॐ हनुमते नम:" का मानसिक जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। मसूर की दाल का दान करें, इससे शत्रुओं और अज्ञात भय से मुक्ति मिलेगी।
 

9. धनु (Sagittarius): चमक उठेगा भाग्य

गुरु मंत्र "ॐ बृहस्पतये नमः" का जाप करें। हल्दी या पीले केले का दान आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की ताकत रखता है।
 

10. मकर (Capricorn): बाधाओं का होगा अंत

ग्रहण के दौरान ॐ शं शनैश्चराय नम: मंत्र का जाप करें। शनि देव के मंत्रों का जाप और काले कंबल या जूतों का दान आपके करियर में आने वाली रुकावटों को जड़ से खत्म कर देगा।
 

11. कुंभ (Aquarius): तनाव से पाएं मुक्ति

ग्रहण के दौरान ॐ शं शनैश्चराय नम: मंत्र का जाप करें। मानसिक दबाव कम करने के लिए जरूरतमंदों को काले वस्त्र या लोहे की वस्तु दान करें। शनि देव की उपासना आपको कठिन समय से बाहर निकालेगी।
 

12. मीन (Pisces): मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी

ग्रहण के दौरान 'ॐ विष्णवे नम:' मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और पीली मिठाई का दान करें। यह सरल उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा (Vibes) का संचार करेगा।
 
सूतक काल प्रारंभ: 3 मार्च 2026, सुबह 06:21 बजे से।
सूतक काल समाप्त: 3 मार्च 2026, शाम 06:46 बजे (ग्रहण खत्म होने के साथ)।
टिप: ग्रहण काल में भोजन करने से बचें और केवल मंत्रों का मानसिक जाप करें ताकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी न हो सके।
