सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपाय
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
इसके साथ ही आज से कई स्थानों पर होलाष्टक की शुरुआत के संकेत भी मिलते हैं। आज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी है। 
 
आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी-अष्टमी है। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। 
 

आज का पंचांग (24 फरवरी 2026)

तिथि- सप्तमी-अष्टमी
 
वार: मंगलवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)
 
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: कृत्तिका (सुबह 07:45 तक, उसके बाद रोहिणी)
 
योग: इंद्र (सुबह 03:30 तक, उसके बाद वैधृति)
 
करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 11:05 तक), उसके बाद बव
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (दैनिक शुभ कार्यों के लिए उत्तम)
 
अमृत काल: रात 11:10 से 12:50 तक (25 फरवरी की रात)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:13 से 06:03 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:19 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 03:30 से 04:55 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 09:45 से 11:10 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:00 तक
 
 
