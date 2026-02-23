सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

24 February Birthday: आपको 24 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

हैप्पी बर्थ डे का मनभावन चॉकलेट केक का फोटो
24 February Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Dhulandi 2026: धुलैंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

 

आपका जन्मदिन: 24 फरवरी

 
दिनांक 24 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा।

 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 6, 15, 24
 
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
 
शुभ वर्ष : 2025, 2026
 
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
 
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी

 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे। लेखन संबंधी मामलों के लिए उत्तम होती है। जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। 
 
परिवार: दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
 
कारोबार: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
पूजा भट्ट (Pooja Bhatt): एक भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेत्री, वॉयस-ओवर कलाकार और फिल्म निर्माता हैं।
 
संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali): भारतीय फिल्म निर्माता और संगीतकार हैं।
 
जयराम जयललिता (Jayaram Jayalalithaa): एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अभिनेत्री।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का धमाका, सिंह सहित इन राशियों की बदलेगी किस्मत
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 फरवरी, 2026)

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है और इन 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा के साथ जानिए होलाष्टक का धार्मिक महत्व।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव

2020 में लगे थे 6 ग्रहण, अब फिर आने वाला है ऐसा दौर? जानें क्या सच में होगा बड़ा बदलाव6 ग्रहणों वाला साल फिर लौटेगा? 2020 जैसे दौर को लेकर नई भविष्यवाणी सामने आई है। जानिए कब बन सकता है ऐसा योग और क्या होगा इसका असर।

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपाय

Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपायStudy tips for students: इन दिनों परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षाओं में सफलता निश्चित हो, तो यह खास उपाय आपके लिए हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी एक्जाम प्रिपरेशन को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौर

Angarak Yog 2026: कुंभ राशि में मंगल से बना अंगारक योग, 4 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग का सुनहरा दौरAngarak Yog 2026: राहु और मंगल से बना शक्तिशाली दुर्लभ अंगारक योग 4 राशियों के लिए राजयोग जैसा फल देगा। जानें किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और सफलता का लाभ। जानें पूरी भविष्यवाणी।

और भी वीडियो देखें

क्या करें जतन कि शुद्ध हो लगन, पढ़ें विवाह मुहूर्त के 10 दोषों संबंधी विशेष जानकारी

क्या करें जतन कि शुद्ध हो लगन, पढ़ें विवाह मुहूर्त के 10 दोषों संबंधी विशेष जानकारीAuspicious marriage: विवाह में पाणिग्रहण हेतु शुद्ध लग्न एवं दिन का होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि शुद्ध लग्न व तिथि में किया गया विवाह अनेक दाम्पत्य-सुख संबंधी दोषों का शमन करने में सहायक होता है। वर्तमान काल में विवाह मुहूर्त एवं शुद्ध लग्न साधन की घोर उपेक्षा की जा रही है...

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का धमाका, सिंह सहित इन राशियों की बदलेगी किस्मत

कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का धमाका, सिंह सहित इन राशियों की बदलेगी किस्मतchaturgrahi yog 2026: 23 फरवरी 2026 की सुबह ज्योतिषीय गलियारों में एक बड़ी हलचल लेकर आई है। सुबह 11:33 बजे जैसे ही मंगल ने शनि की राशि 'कुंभ' में कदम रखा, वहां पहले से मौजूद ग्रहों के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' (चार ग्रहों का मिलन) बना दिया। ज्योतिष की भाषा में इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट माना जा रहा है, जिसका सबसे पॉजिटिव असर इन तीन राशियों पर होने वाला है।

शनि की राशि में मंगल का प्रवेश: 23 फरवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, क्या आपकी राशि है इसमें?

शनि की राशि में मंगल का प्रवेश: 23 फरवरी से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, क्या आपकी राशि है इसमें?मंगल का शनि की कुंभ राशि में गोचर होने से 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। जानें नौकरी, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा असर।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com