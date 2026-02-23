मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 24 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का रंगीन फोटो

1. मेष (Aries)

Today 24 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।
लव: प्रेमी या पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें।
धन: निवेश के मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा।
लव: लव रिश्तों में मजबूती आएगी, शाम सुखद रहेगी।
धन: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: बाहर के अधिक खाने से परहेज करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज मल्टीटास्किंग करने से बचें।
लव: जीवनसाथी के साथ प्यार भरा समय बीतेगा।
धन: अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को हावी न होने दें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में आज नई ताजगी महसूस होगी।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: आंखों का ख्याल रखें।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के प्रति गुस्सा न दिखाएं।
धन: व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: अब करियर में स्थिरता आएगी, बदलाव संभव है।
लव: नया प्रेम रिश्ता मिल सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा।
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द हो सकता है।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें।
लव: सिंगल लोगों की तलाश आज खत्म हो सकती है।
धन: आय के नए स्रोत सामने आएंगे।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थियों के लिए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं वाला है।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: फंसा हुआ पैसा निकल सकता है।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: किसी मित्र के माध्यम से प्रमोशन संभव है।
लव: पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।
धन: लंबी अवधि का निवेश करना फायदेमंद रहेगा।
स्वास्थ्य: हड्डियों की कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि देव के सामने दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आज का दिन बदलाव लाने वाला साबित होगा।
लव: लव लाइफ में किसी पुराने प्रेमी की वापसी हो सकती है।
धन: खर्च के मामले में हाथ रोककर चलें, बचत जरूरी है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, सिरदर्द रह सकता है।
उपाय: जरूरतमंदों को जूते-चप्पल दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: करियर के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: पार्टनर को कोई उपहार देने के लिए दिन अच्छा है।
धन: फिजूलखर्ची से बचें, आय सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट की तकलीफ हो सकती है।
Webdunia
