शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (16:45 IST)

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च, जानें फरवरी के अंतिम सप्ताह का राशिफल

साप्ताहिक राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो
Your Horoscope for the End of February: हर सप्ताह नए अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। यह साप्ताहिक राशिफल आपको आनेवाले दिनों में सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं-व्यवसाय, परिवार, और स्वास्थ्य में सामंजस्य बना सकेंगे। इस सप्ताह आपको क्या नया सिखने को मिलेगा और किस दिशा में आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यह जानने के लिए इस राशिफल को पढ़ें।
 

(साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च 2026)

 

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

काम से जुड़े नए मौके अचानक सामने आ सकते हैं, जो पदोन्नति या ज्यादा जिम्मेदारी की ओर ले जाएंगे। पैसों को लेकर सजग रहना जरूरी होगा, क्योंकि निजी खर्च उम्मीद से तेज बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में सही दोस्तों या मार्गदर्शक से जुड़ने पर आपकी तैयारी मजबूत होगी। घर में किसी की आलोचना को शांति से लेने पर आपसी समझ और अपनापन बढ़ेगा। प्रेम जीवन में सुखद बदलाव आएगा और हाल की पहचान गहरी रुचि में बदल सकती है। पुराने दोस्तों से मिलना दिल को सुकून देगा। सेहत में अनुशासन रखने से ऊर्जा और ताकत बनी रहेगी।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ब्लू

 

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और किसी जरूरी चीज पर खर्च करने में संतोष मिलेगा। पढ़ाई में लगातार मेहनत से नए रास्ते खुलेंगे और हौसला बढ़ेगा। घर में कोई छोटा आयोजन या साथ बैठना परिवार को करीब लाएगा। प्रेम में थोड़े ठहराव के बाद अब सार्थक बातचीत शुरू होगी। फिटनेस में किया गया प्रयास साफ नजर आएगा। प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी से बचें, वरना पैसा लंबे समय तक फंस सकता है। काम पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे वरिष्ठों के बीच आपकी छवि बेहतर होगी।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: व्हाइट
 

मिथुन (21 मई–21 जून)

पैसों के मामले में जानकार की सलाह फायदेमंद रहेगी और जल्दबाजी से बचाव होगा। पढ़ाई ठीक रहेगी और आत्मविश्वास बना रहेगा। घर में बातों को संभलकर रखें, बेवजह की बहस से माहौल बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध धीरे-धीरे मजबूत होंगे। कोई व्यक्ति आपको बेहतर आदतों की ओर प्रेरित करेगा। सामाजिक तौर पर अचानक मिला मौका आपके पक्ष में जाएगा। आपका विनम्र व्यवहार और भरोसेमंद काम आपको दफ्तर में अच्छी पहचान दिलाएगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: येलो
 

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

काम में कोई बड़ी उपलब्धि आपको सराहना दिलाएगी। व्यापार से जुड़े लोग कोई अहम सौदा पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे और भविष्य की योजना बनाना आसान होगा। घर में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और शांति रहेगी। प्रेम में भावनाएं और गहरी होंगी। सक्रिय दिनचर्या से सेहत संतुलित रहेगी। अटका हुआ प्रॉपर्टी मामला अब सही दिशा में बढ़ सकता है। सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा, बस विनम्र बने रहें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: सिल्वर
 

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

सही समय पर लिए गए आर्थिक फैसले फायदा देंगे। पढ़ाई में बड़े लक्ष्य रखने वालों के लिए समय अनुकूल है। घर में किसी सदस्य की सफलता से सबका मनोबल बढ़ेगा। प्रेम में सादगी और अपनापन रहेगा। फिटनेस के लिए नियमितता जरूरी होगी। दूर के रिश्तेदार से अचानक संपर्क मन को खुशी देगा। काम में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी पहचान बढ़ेगी।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: रेड
 

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

आर्थिक स्थिरता से योजनाएं आराम से बनेंगी। पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। घर में कोई आपसे सलाह ले सकता है, जिससे भरोसा गहरा होगा। प्रेम में आपकी पहल से गर्माहट आएगी। नियमित व्यायाम से ताकत बनी रहेगी। सामाजिक रूप से आपकी समझदारी छवि निखारेगी। काम में आपकी साफ सोच और अनुशासन सराहना दिलाएगा और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: ग्रीन
 

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

काम में आपकी समझदारी से जरूरी काम आसान होंगे। पैसों में सोच-समझकर लिए फैसलों से धीरे-धीरे लाभ मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान देने पर प्रगति साफ दिखेगी। परिवार आपके रचनात्मक विचारों का साथ देगा। प्रेम में रिश्ते को लेकर गंभीर सोच हो सकती है। अपनों के साथ बाहर जाना मन को खुश करेगा। सामाजिक रूप से आप सबके बीच आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: पिंक
 

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

किसी वरिष्ठ से तारीफ मिलने से काम में उत्साह बढ़ेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने लगेगा। पढ़ाई में आप दूसरों से आगे रहेंगे। घर में आपकी समझदारी से छोटी समस्याएं सुलझेंगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। सेहत में संतुलन रखें, ज्यादा थकान से बचें। ध्यान या आध्यात्मिक गतिविधि मन को शांति देगी। यात्रा से जुड़ी रुकावटें दूर होंगी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पर्पल
 

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

करियर में बदलाव के लिए समय अच्छा है और सकारात्मक जवाब मिलेंगे। सोच-समझकर किए गए आर्थिक फैसले भविष्य सुरक्षित करेंगे। पढ़ाई में उपलब्धियां सामने आएंगी। परिवार का कोई उत्सव आपको खास महसूस कराएगा। प्रेम में पहल करने से रिश्ता मजबूत होगा। विशेषज्ञ की सलाह से फिटनेस सुधरेगी। सामाजिक तौर पर आपकी तारीफ होगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: ब्राउन
 

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

काम की किसी अटकी समस्या को आप नए नजरिए से सुलझाएंगे। पैसों के फैसले सोच-समझकर लें। पढ़ाई में नए तरीके अपनाने से काम आसान होगा। घर में धीरे-धीरे संतुलन बनेगा। प्रेम में गहरी बातचीत से नजदीकी बढ़ेगी। लंबे समय से रुकी यात्रा अब पूरी हो सकती है। सामाजिक मेलजोल से मान बढ़ेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: पीच
 

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

काम और घर दोनों जगह हालात आपके पक्ष में होंगे। नए मौके से धन लाभ होगा। पढ़ाई में मेहनत का फल मिलेगा। परिवार से जुड़ी किसी योजना में समय जाएगा। प्रेम में भावनाएं और सुरक्षित होंगी। फिटनेस में नया तरीका अपनाने से ऊर्जा बढ़ेगी। पुराने दोस्तों से मिलना खुशी देगा। रहने की जगह में बदलाव संभव है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सैफ्रन
 

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

काम में आपकी मेहनत पर ध्यान जाएगा और पहचान बढ़ेगी। इनाम या बोनस से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पढ़ाई में सराहना मिलेगी। परिवार के साथ समय भावनात्मक संतोष देगा। साथी के बदलते मूड में धैर्य रखें। नियमित दिनचर्या से सेहत सुधरेगी। सामाजिक रूप से आप पसंद किए जाएंगे, बस लोगों की नीयत समझकर आगे बढ़ें।

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सिल्वर

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 01 मार्च, जानें फरवरी के अंतिम सप्ताह का राशिफल

