मंगल के प्रवेश से कुंभ राशि में बड़ा जमावड़ा, 5 राशियों को होगा बड़ा लाभ

Panchagrahi Yoga in Aquarius: 23 फरवरी 2026 की सुबह 11 बजकर 33 मिनट पर जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब शनि की इस राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। मंगल के साथ राहु, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह मौजूद रहेंगे। हालांकि 21 मार्च को शुक्र यहां से निकलकर मीन में गोचर कर जाएंगे तब भी चतुर्ग्रही योग बननेगा। इस योग के चलते 5 राशियों को 1 माह के अंदर कोई बड़ा लाभ मिल सकता है।

1. मेष राशि: सफलता का 'गोल्डन पीरियड'

मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी ईश्वरीय वरदान की तरह है। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति और आत्मविश्वास झलकेगा कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे।

करियर: दफ्तर में जो फाइलें धूल खा रही थीं, वे अब तेजी से आगे बढ़ेंगी। पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियां आपका स्वागत करने को तैयार हैं।

सेक्टर: राजनीति, मीडिया और टेक फील्ड से जुड़े लोगों को कोई 'लाइफ-चेंजिंग' उपलब्धि मिल सकती है। आप इस दौर के असली 'विजेता' साबित होंगे।

2. मिथुन राशि: बुद्धि और भाग्य का संगम

आपकी कुंडली के नौवें (भाग्य) भाव में बनने वाला यह योग आपको साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखता है।

प्रभाव: कुंभ की प्रगतिशील सोच और ग्रहों की शक्ति आपको एक 'विजनरी' लीडर बनाएगी। आपकी रुचि ज्योतिष, रिसर्च या समाज सुधार जैसे गूढ़ विषयों में बढ़ेगी।

लाभ: यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेखन या विदेश से जुड़े कार्यों में हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आप पुरानी लीक छोड़कर अपनी एक नई राह बनाएंगे जो समाज के लिए मिसाल बनेगी।

3. सिंह राशि: संघर्ष से शिखर की ओर

सिंह राशि के लिए यह योग सातवें भाव (साझेदारी) में हलचल मचाएगा। शुरुआत में थोड़ी भागदौड़ और चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी।

व्यापार: पार्टनरशिप में किए जा रहे कामों में मजबूती आएगी। कोर्ट-कचहरी या पुराने विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होने के प्रबल योग हैं।

पहचान: राजनीति और प्रशासन से जुड़े जातकों को समाज में नया मान-सम्मान और अधिकार प्राप्त होगा। बस अपनी सेहत और खान-पान का तालमेल बनाए रखें।

4. तुला राशि: रचनात्मकता का विस्फोट

आपकी कुंडली के पांचवें भाव (बुद्धि और प्रेम) में ग्रहों का यह जमावड़ा आपको एक 'क्रिएटिव जीनियस' के रूप में उभारेगा।

बौद्धिक लाभ: आपकी सोचने-समझने की शक्ति इतनी तेज होगी कि आप भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होंगे। शिक्षा, तकनीक और मीडिया क्षेत्र में आप अपनी बातों से गहरा प्रभाव छोड़ेंगे।

संतान व प्रेम: संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है या उनके माध्यम से आपका मान बढ़ेगा। निवेश और सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को सटीक गणना के कारण लाभ हो सकता है।

5. धनु राशि: साहस और शहनाई का योग

धनु राशि के जातकों के पराक्रम भाव में यह योग बन रहा है, जो आपके साहस को नई ऊंचाइयां देगा।

मेहनत का फल: आपने अतीत में करियर को लेकर जो भी जोखिम (Risk) उठाए थे, अब उनका मुनाफा वसूलने का समय आ गया है। समाज में आपकी सराहना होगी और लोग आपकी सलाह मानेंगे।

निजी जीवन: घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए विवाह के पक्के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके आत्मविश्वास के आगे चुनौतियां घुटने टेक देंगी।