Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 फरवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 19 February 2026: करियर: आज कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में दूरी महसूस हो सकती है।
धन: खर्च अधिक रहेंगे, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में स्थिरता रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, दिन अनुकूल है।
धन: कारोबार से धन लाभ के भरपूर योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: काले तिल का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: ऑफिस के काम में रुकावट आ सकती है, संयम रखें।
लव: प्रेम में अधिक भावनाओं में बहने से बचें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन सुखद बना रहेगा।
धन: कारोबार से धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नौकरीपेशा को कार्य के परिणाम अच्छे मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंधी रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है।
धन: बाहरी खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी तथा व्यापार में लाभ के योग हैं।
लव: साथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कारोबार में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: धन को लेकर चिंता हो सकती है।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नई नौकरी मिलने या स्थान परिवर्तन के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन रोमांटिक बना रहेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: विष्णु जी की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: काम का दबाव रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: कारोबार से आय सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के मंत्र का जाप करें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: आपकी नौकरी में बदलाव के योग हैं।
लव: पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं।
धन: धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है।
उपाय: काले कपड़े का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।