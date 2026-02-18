Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 19 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 19 February 2026: करियर: आज कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में दूरी महसूस हो सकती है।

धन: खर्च अधिक रहेंगे, अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में स्थिरता रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

लव: प्रेम रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, दिन अनुकूल है।

धन: कारोबार से धन लाभ के भरपूर योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: काले तिल का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस के काम में रुकावट आ सकती है, संयम रखें।

लव: प्रेम में अधिक भावनाओं में बहने से बचें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन सुखद बना रहेगा।

धन: कारोबार से धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा को कार्य के परिणाम अच्छे मिलेंगे।

लव: प्रेम संबंधी रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है।

धन: बाहरी खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी तथा व्यापार में लाभ के योग हैं।

लव: साथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: आपकी सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कारोबार में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।

लव: प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

धन: धन को लेकर चिंता हो सकती है।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी मिलने या स्थान परिवर्तन के योग हैं।

लव: प्रेम जीवन रोमांटिक बना रहेगा।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: विष्णु जी की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: कारोबार से आय सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शनिदेव के मंत्र का जाप करें।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: आपकी नौकरी में बदलाव के योग हैं।

लव: पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं।

धन: धन लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है।

उपाय: काले कपड़े का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।