गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 19 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल में 12 राशियों की खूबसूरत फोटो

1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 19 February 2026: करियर: आज कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में दूरी महसूस हो सकती है।
धन: खर्च अधिक रहेंगे, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।ALSO READ: 2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी में स्थिरता रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 
लव: प्रेम रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, दिन अनुकूल है।
धन: कारोबार से धन लाभ के भरपूर योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: ऑफिस के काम में रुकावट आ सकती है, संयम रखें।
लव: प्रेम में अधिक भावनाओं में बहने से बचें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरीपेशा को पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन सुखद बना रहेगा।
धन: कारोबार से धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरीपेशा को कार्य के परिणाम अच्छे मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंधी रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है।
धन: बाहरी खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: नौकरी तथा व्यापार में लाभ के योग हैं।
लव: साथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कारोबार में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: धन को लेकर चिंता हो सकती है।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: नई नौकरी मिलने या स्थान परिवर्तन के योग हैं।
लव: प्रेम जीवन रोमांटिक बना रहेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: विष्णु जी की पूजा करें।

 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: काम का दबाव रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: कारोबार से आय सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के मंत्र का जाप करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: आपकी नौकरी में बदलाव के योग हैं।
लव: पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं।
धन: धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है।
उपाय: काले कपड़े का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
 
Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

19 February Birthday: आपको 19 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 February Birthday: आपको 19 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय19 February 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 फरवरी, 2026 का विशेष...

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?धर्म योद्धा योग का प्रभाव देश और दुनिया पर क्या पड़ेगा? ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि वैश्विक राजनीति, युद्ध जैसे हालात और शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव संभव हैं। पूरा विश्लेषण पढ़ें।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।
