शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Weekly Horoscope 16 To 22 February 2026
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (17:09 IST)

Weekly Horoscope (16 To 22 Feb): फरवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल, अपने सितारों से जानें नए सप्ताह का हाल

साप्ताहिक राशिफल में 12 राशियों की खूबसूरत फोटो
Weekly Horoscope 16th to 22nd Feb 2026: नई शुरुआत और परिवर्तन की संभावना हर सप्ताह में छुपी होती है। साप्ताहिक राशिफल आपको आने वाले दिनों में अपने कार्यों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। यह सप्ताह आपके लिए कौन-कौन सी नई खुशियां या परेशानी ला सकता है, जानने के लिए राशिफल पढ़ें। आपके करियर, स्वास्थ्य, और प्रेम जीवन से संबंधित हर पहलू पर आधारित इस राशिफल से आपको सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।ALSO READ: कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'

साप्ताहिक राशिफल (16 फरवरी से 22 फरवरी 2026)

 

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

काम से जुड़ी स्थितियां आपके भरोसे और पहल का अच्छा जवाब देंगी। पहले लिया गया कोई आर्थिक फैसला अब फायदा दे सकता है, जिससे निजी जिम्मेदारियां संभालना आसान होगा। घर में किसी छोटे सदस्य से जुड़ी जरूरी बात पर चर्चा हो सकती है और आपकी संतुलित सोच साफ रास्ता दिखाएगी। प्रेम जीवन में एक सुखद रिश्ता मन को खुश करेगा और दिल खोलकर बात करने का मन बनेगा। सेहत की दिनचर्या पर ध्यान रखना फायदेमंद रहेगा, खासकर अगर जीवनशैली में बदलाव सोच रहे हों। प्रॉपर्टी से जुड़े काम या मरम्मत धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। सामाजिक मेलजोल में हल्का सा बदलाव आपको सम्मान और अच्छी छवि दिलाएगा। इस सप्ताह आपके भीतर नए उद्देश्य की भावना रहेगी। 
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: ब्लू
 

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। टीमवर्क बेहतर होगा और रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे। लंबे समय से प्रतीक्षित धन आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और बचत की योजना बन पाएगी। पढ़ाई में हाल की मेहनत रंग लाएगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। घर में कोई आपसे सलाह ले सकता है, जिससे आपकी समझदारी और जिम्मेदारी सामने आएगी। प्रेम में हल्की-सी बातचीत या मुलाकात पुराने अपनापन को फिर जगा देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सही दिशा में बढ़ेंगे, खासकर अगर आप विकल्पों को ध्यान से देख रहे हैं। सामाजिक रिश्तों में गहराई आएगी और लोग आपकी मददगार सोच को सराहेंगे।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: व्हाइट
 

मिथुन (21 मई–21 जून)

काम की जिम्मेदारियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, खासकर काम बांटते समय। कोई रचनात्मक विचार या साइड काम अतिरिक्त आय दे सकता है। पढ़ाई में उपलब्धियां आपकी पहचान मजबूत करेंगी। घर का माहौल कभी-कभी बदल सकता है, इसलिए धैर्य रखें। प्रेम जीवन में फिर से सहजता और हंसी-खुशी लौटेगी। फिटनेस की कोशिशों से सेहत में साफ सुधार दिखेगा। प्रॉपर्टी के काग़जात या लोन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे, बस सब्र रखें। सप्ताह के अंत में कोई सामाजिक कार्यक्रम उम्मीद से ज्यादा मजेदार रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: ग्रीन
 

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

काम में अपनी काबिलियत दिखाने के मौके मिलेंगे और अच्छी छाप बनेगी। पैसों के फैसले सोच-समझकर लें, खासकर पुराने लाभ को फिर से लगाते समय। पढ़ाई में स्थिर प्रगति रहेगी और किसी मार्गदर्शक की सलाह काम आएगी। घर में कोई करीबी आपकी मदद से पुरानी चिंता सुलझा सकता है। प्रेम में सुकून और भावनात्मक गर्माहट महसूस होगी। नियमित गतिविधि से ऊर्जा बनी रहेगी। अटका हुआ प्रॉपर्टी मामला अब आगे बढ़ सकता है। सामाजिक तौर पर ध्यान मिलेगा, विनम्र रहकर इसका लाभ उठाएं।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक ज्योतिष, जानें 16 से 22 फरवरी का राशिफल और विशेष प्रभाव
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: सिल्वर
 

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

काम में नए मौके सामने आएंगे, खासकर अगर बदलाव या विस्तार सोच रहे हों। पुराने निवेश से अचानक फायदा हो सकता है। पढ़ाई में नए तरीके अपनाने से प्रदर्शन बेहतर होगा। घर में भावनात्मक मुद्दे को समझदारी से सुलझाने पर संतुलन लौटेगा। प्रेम जीवन में हल्कापन और खुलापन बढ़ेगा। नियमित मेहनत से फिटनेस लक्ष्य पूरे होंगे। मन की शांति के लिए किसी आध्यात्मिक जगह की ओर खिंचाव हो सकता है। प्रॉपर्टी की तलाश सही रहेगी, बस बातचीत में धैर्य रखें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: रेड
 

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

काम की किसी पुरानी समस्या को आप नए नजरिए से सुलझाएंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या देरी से किए निवेश के सुलझने से राहत मिलेगी। पढ़ाई में अनुशासन से पहचान बनेगी। घर में थोड़ी जल्दीबाजी रहेगी, पर खुलकर बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम में धैर्य जरूरी रहेगा। सेहत में लगातार सुधार दिखेगा। लंबे समय से अटका प्रॉपर्टी मामला संतुलित हल की ओर बढ़ेगा। दोस्त और परिचित आपका हौसला बढ़ाएंगे।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: क्रीम
 

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

सप्ताह थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन मेहनत की सराहना मिलेगी। बजट को व्यवस्थित रखने से पैसों की स्थिति साफ होगी। परिवार का कोई कार्यक्रम उम्मीद से ज्यादा आनंद देगा। प्रेम के मौके अच्छे हैं, नए अनुभवों के लिए खुले रहें। फिटनेस में साथ मिलने से नियमितता बनी रहेगी। यात्रा से ताजगी मिलेगी। प्रॉपर्टी की तलाश में बजट के अनुसार अच्छा विकल्प मिल सकता है। सामाजिक सराहना से आत्मविश्वास बढ़ेगा।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: पिंक
 

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

काम की स्थिति को ध्यान से समझकर आप दूसरों को सही दिशा देंगे। आर्थिक योजनाओं पर फिर से नजर डालना फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई में विशेषज्ञ की सलाह से उलझन दूर होगी। परिवार का कोई सदस्य आपसे मन की बात कहेगा, जिससे भरोसा बढ़ेगा। प्रेम जीवन में मिलकर किए प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे। घर की मरम्मत में समय लग सकता है, सब्र रखें। लंबे समय से रुकी मुलाकात रिश्तों को गहरा करेगी। सेहत और मन का संतुलन ठीक रहेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: ब्राउन
 

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

काम में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन आपकी क्षमता उभरेगी। कारोबार में रफ्तार आएगी और नए मौके मिलेंगे। घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर संतुलन बना रहेगा। समान सोच वाले व्यक्ति से प्रेम की शुरुआत हो सकती है। फिटनेस में नियमितता से प्रगति होगी। अचानक यात्रा यादगार पल देगी। प्रॉपर्टी के फैसले सोच-समझकर लें। सप्ताह का अंत अच्छे सामाजिक पलों के साथ होगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
 

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

काम में मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों का सम्मान मिलेगा। धन के मौके मिलेंगे, सावधानी से फायदा होगा। पढ़ाई में नए तरीके अपनाने से सुधार आएगा। घर में पुराने रिश्तों से फिर जुड़ाव होगा। प्रेम में साफ बातचीत से हालात बेहतर होंगे। आरामदायक यात्रा मन को सुकून देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले अनुकूल रहेंगे। सामाजिक मेलजोल से नेटवर्क बढ़ेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: येलो
 

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

काम में साफ और संतुलित रवैया भरोसा बढ़ाएगा। लंबी योजना पर ध्यान देने से आर्थिक स्थिरता आएगी। पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा, पर आधार मजबूत रहेगा। परिवार में धैर्य रखना जरूरी होगा। प्रेम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम, खासकर कब्जा, आगे बढ़ेंगे। सेहत की दिनचर्या फायदेमंद रहेगी। कोई खास सामाजिक बातचीत मन को सुकून देगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ऑरेंज
 

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

काम में आपकी पहचान बढ़ेगी और भरोसा मजबूत होगा। पुराने निवेश से लाभ मिलकर नए रास्ते खुलेंगे। पढ़ाई में निरंतर मेहनत से प्रगति होगी। परिवार का कोई सदस्य आपसे सहारा चाहेगा और रिश्ते गहरे होंगे। प्रेम में दिल से की गई बातें नजदीकी बढ़ाएंगी। संतुलन रखने से सेहत ठीक रहेगी। किराए या कब्जे से जुड़े प्रॉपर्टी मामले आगे बढ़ेंगे। सामाजिक रूप से आपकी संवेदनशीलता सराही जाएगी।ALSO READ: सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियां
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: पर्पल
 
Edited BY: Rajshri Kasliwal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

15 February Birthday: आपको 15 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 February Birthday: आपको 15 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय15 February 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Weekly Horoscope (16 To 22 Feb): फरवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल, अपने सितारों से जानें नए सप्ताह का हाल

Weekly Horoscope (16 To 22 Feb): फरवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल, अपने सितारों से जानें नए सप्ताह का हालWeekly Horoscope 16 February To 22 February 2026: साप्ताहिक राशिफल आपको आने वाले दिनों में अपने कार्यों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। यह सप्ताह आपके लिए कौन-कौन सी नई खुशियां या परेशानी ला सकता है, जानने के लिए राशिफल पढ़ें।

फाल्गुन अमावस्या: पितरों के आशीर्वाद से बदल सकता है आपका भाग्य, जानिए सही विधि

फाल्गुन अमावस्या: पितरों के आशीर्वाद से बदल सकता है आपका भाग्य, जानिए सही विधिFalgun Amavasya 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास की अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि पितरों की कृपा पाने और जीवन से बाधाओं को दूर करने का एक सुनहरा अवसर है। इस पावन दिन पर किए गए छोटे-छोटे प्रयास आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। इस वर्ष फाल्गुन अमावस्या पर श्रद्धा और विज्ञान का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

Annular Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और वह किन देशों में दिखाई देगा?

Annular Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और वह किन देशों में दिखाई देगा?Solar Eclipse 2026: अगला सूर्य ग्रहण बहुत ही जल्द यानी 17 फरवरी 2026 को लगने वाला है। यह इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है। यह घटना हमेशा अमावस्या (New Moon) के दिन ही होती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com