शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. venus-transit-in-aquarius-benefits-for-5-zodiac-signs
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (12:53 IST)

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग

Aquarius logo with Venus and Saturn in the image, zodiac in the background
Venus transit in Aquarius Effects: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। जब ऐश्वर्य के देवता शुक्र, कर्मफल दाता शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करते हैं, तो यह गोचर भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलता है। 6 फरवरी से 2 मार्च तक शुक्र यहीं रहेंगे। वर्ष 2026 में शुक्र का कुंभ राशि में यह संचरण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। यहाँ उन 5 भाग्यशाली राशियों का विस्तृत विवरण दिया गया है जिन्हें इस गोचर से विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
 

1. मेष राशि: धन और करियर में उन्नति

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपके करियर में स्थिरता आएगी और जो लोग लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापारिक क्षेत्र में नए सौदे लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और साथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। हालांकि, सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

2. कर्क राशि: आध्यात्मिक और आर्थिक लाभ

कर्क राशि वालों के लिए यह समय आत्म-चिंतन और आध्यात्मिक विकास का है। गोचर के प्रभाव से निवेश के पुराने मामलों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप न केवल धन अर्जित करेंगे, बल्कि उसे संचित करने में भी सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) में कुछ कमी देखी जा सकती है। खान-पान पर विशेष ध्यान देना हितकर होगा।
 

3. सिंह राशि: नए अवसरों का आगमन

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का कुंभ में आना सुनहरे अवसर लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में आय वृद्धि का कारण बनेंगी। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह समय उसे विवाह के प्रस्ताव में बदलने के लिए अनुकूल है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वयं को काफी स्वस्थ पाएंगे।

4. मकर राशि: मान-सम्मान और पद प्रतिष्ठा

मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक दृष्टि से बड़ा मुनाफा होने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नियमित व्यायाम की आदत बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
 

5. कुंभ राशि: आत्मविश्वास और समृद्धि में वृद्धि

चूंकि शुक्र आपकी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इसका सबसे गहरा प्रभाव आप पर ही दिखेगा। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और समाज में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। व्यापार और नौकरी, दोनों क्षेत्रों में लाभ के प्रबल योग हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे, हालांकि परिवार की जरूरतों और साज-सज्जा पर धन व्यय हो सकता है। प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे।
 
शुक्र का कुंभ राशि में गोचर भौतिक सुखों के साथ-साथ रिश्तों में सुधार लाने वाला है। कुंभ एक स्थिर और वायु तत्व की राशि है, इसलिए यहाँ शुक्र की उपस्थिति विचारों में स्पष्टता और रचनात्मकता प्रदान करती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योगVenus transit in Aquarius Effects: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। जब ऐश्वर्य के देवता शुक्र, कर्मफल दाता शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करते हैं, तो यह गोचर भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलता है। 6 फरवरी से 2 मार्च तक शुक्र यहीं रहेंगे। वर्ष 2026 में शुक्र का कुंभ राशि में यह संचरण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है।

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसार

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसारNumerology for Maha Shivratri: महाशिवरात्रि के दिन अपने मूलांक और अंक ज्योतिष के अनुसार किए गए उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा, यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष के उपायों के साथ भगवान शिव की पूजा और व्रत से आप जीवन के हर पहलू में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैच

Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैचZodiac Love Match प्रेम संबंधों में ग्रहों की केमिस्ट्री और तत्वों का तालमेल बहुत मायने रखता है। इस वेलेंटाइन, सितारों की नजर से समझें कि आपके लिए कौन 'परफेक्ट' है और किससे आपको बचकर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का गहरा प्रभाव प्रेम संबंधों पर पड़ता है। इस वेलेंटाइन, सितारों के संकेतों को समझकर अपने रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएं। हालांकि नीचे जो राशि शत्रु संबंधी जो जानकारी दी जा रही है वह ग्रह शत्रुता के आधार पर है। ज्योतिष में राशि तत्व और स्वभाव का उल्लेख भी मिलता है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्स

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्सFeng Shui Tips for Valentine Day: वेलेंटाइन डे के अवसर पर यदि आप अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव और रोमांस को बढ़ाना चाहते हैं, तो फेंगशुई के ये 10 उपाय आपके बेडरूम और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। आइए यहां जानते हैं जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए वेलेंटाइन डे के 10 खास फेंगशुई टिप्स...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 फरवरी, 2026)14 February 2026 Horoscope: 14 फरवरी 2026 का दिन, वेलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह ग्रहों की स्थिति के हिसाब से राशियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर और चुनौतियां भी लेकर आ सकता है। नीचे 12 राशियों का विस्तृत राशिफल दिया गया है, जिसमें करियर, लव, धन, स्वास्थ्य, और उपाय पर विशेष ध्यान दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com