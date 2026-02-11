बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (12:26 IST)

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Mars and the Sun in the picture
मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति से बनने वाला 'मंगलादित्य योग' ज्योतिष में बेहद शक्तिशाली माना जाता है। सूर्य "राजा" है और मंगल "सेनापति"। जब ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह एक साथ कर्म की राशि (मकर) में आते हैं, तो यह साहस, नेतृत्व और प्रशासनिक सफलता का जबरदस्त मेल बनाता है। चूंकि मकर मंगल की उच्च राशि है, इसलिए इस युति का प्रभाव और भी प्रभावशाली हो जाता है। आइए देखते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। 
 

1. मेष (Aries) करियर और पद-प्रतिष्ठा

आपके दशम भाव (कर्म) में यह योग बन रहा है। नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और पैतृक संपत्ति से लाभ के प्रबल योग हैं।
 

2. वृषभ (Taurus) भाग्य और विदेश यात्रा

आपके भाग्य स्थान पर यह युति आपको लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएगी। अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे।
 

3. वृश्चिक (Scorpio) पराक्रम और साहस

आपके तृतीय भाव में मंगल और सूर्य की युति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और व्यापारिक यात्राएं सफल होंगी।
 

4. मकर (Capricorn) व्यक्तित्व और प्रभाव

यह योग आपकी अपनी ही राशि (लग्न) में बन रहा है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और समाज में आपका दबदबा कायम होगा।
 

मंगलादित्य योग के विशेष फायदे

प्रशासनिक लाभ: जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा पद मिल सकता है।
प्रॉपर्टी में मुनाफा: जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं।
शत्रु विजय: आपके विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे।
सावधानी: मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह हैं। मकर राशि में इनकी युति स्वभाव में अहंकार (Ego) और क्रोध बढ़ा सकती है। सफलता पाने के लिए वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है।
 
 
