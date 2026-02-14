शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (16:34 IST)

Annular Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और वह किन देशों में दिखाई देगा?

Annular Solar Eclipse 2026
Solar Eclipse 2026: अगला सूर्य ग्रहण बहुत ही जल्द यानी 17 फरवरी 2026 को लगने वाला है। यह इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है। यह घटना हमेशा अमावस्या (New Moon) के दिन ही होती है।
 

1. 17 फरवरी 2026: वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse)

वलयाकार सूर्य ग्रहण: यह एक 'वलयाकार' सूर्य ग्रहण होगा, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' भी कहा जाता है। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढकता, जिससे सूर्य का बाहरी हिस्सा एक चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखाई देता है।
समय (भारतीय समयानुसार): यह ग्रहण दोपहर लगभग 03:26 PM से शुरू होगा और शाम 07:57 PM तक चलेगा।
क्या भारत में दिखेगा? नहीं, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। चूंकि यह भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए यहाँ इसका 'सूतक काल' भी मान्य नहीं होगा और मंदिर आदि खुले रहेंगे।

2. किन देशों में दिखाई देगा?

यह ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) के हिस्सों में दिखाई देगा:
पूर्ण प्रभाव (रिंग ऑफ फायर): यह मुख्य रूप से अंटार्कटिका के निर्जन क्षेत्रों में दिखाई देगा।
आंशिक प्रभाव (Partial Visibility): दक्षिण अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना (दक्षिणी भाग), मेडागास्कर और मॉरीशस जैसे देशों में यह आंशिक रूप से देखा जा सकेगा।
 

3. सूर्य ग्रहण के मुख्य प्रकार

सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी और उसके स्थान पर निर्भर करते हैं:-
 
पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse):
जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढंक लेता है, तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी के एक छोटे हिस्से में दिन के समय भी अंधेरा छा जाता है और सूर्य का बाहरी वातावरण (Corona) दिखाई देने लगता है।
आंशिक सूर्य ग्रहण (Partial Solar Eclipse):
इसमें चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है। सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है और कुछ हिस्सा चंद्रमा के पीछे छिपा रहता है। यह दृश्य 'कटे हुए सेब' जैसा दिखाई देता है।
 

वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse):

यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और उसका आकार सूर्य को पूरी तरह ढंकने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस स्थिति में सूर्य के बीच का हिस्सा काला हो जाता है और किनारों से रोशनी एक चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखाई देती है। इसे 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) भी कहा जाता है।

4. सूर्य ग्रहण के पीछे का विज्ञान

सूर्य ग्रहण एक सीधी रेखा की स्थिति है जिसे खगोल विज्ञान में 'सिज़िगी' (Syzygy) कहा जाता है। चंद्रमा की छाया के दो मुख्य भाग होते हैं:
अम्ब्रा (Umbra): छाया का सबसे गहरा मध्य भाग। यहाँ से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
पेनुम्ब्रा (Penumbra): छाया का बाहरी और हल्का भाग। यहाँ से आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
 

5. ज्योतिष और धार्मिक महत्व

भारतीय ज्योतिष में सूर्य को 'आत्मा' का कारक माना गया है। ग्रहण के दौरान राहु और केतु के प्रभाव के कारण कुछ सावधानियां बरती जाती हैं:
सूतक काल: ग्रहण शुरू होने से लगभग 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जिसमें शुभ कार्य और भोजन वर्जित माना जाता है।
दान-पुण्य: ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान और दान करने की परंपरा है।
 

6. सुरक्षा संबंधी चेतावनी

सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों (Naked Eyes) से नहीं देखना चाहिए। सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट किरणें आंखों की रेटिना को हमेशा के लिए नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसे देखने के लिए हमेशा प्रमाणित सोलर फिल्टर चश्मों (Eclipse Glasses) का ही उपयोग करें।
Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनीMahashivratri Shubha Yog 2026: विद्वान पंडितों के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि पर ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन रही है जो करीब तीन शताब्दियों के बाद देखने को मिल रही है। पूरे दिन में 11 मुख्य शुभ योग और 5 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं।

महाशिवरात्रि: गृहस्थों और साधकों के लिए अलग-अलग विशेष पूजा मुहूर्त

महाशिवरात्रि: गृहस्थों और साधकों के लिए अलग-अलग विशेष पूजा मुहूर्तMahashivratri Puja Muhurat 2026: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की आराधना का फल तब और अधिक बढ़ जाता है, जब उसे शास्त्रोक्त समय पर किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवरात्रि के दौरान कुछ खास समय पर महादेव और उनके गण विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ पूजा के दो मुख्य काल दिए गए हैं।

कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'

कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम'कुंभ राशि में चार ग्रहों का महासंयोग बन रहा है और राहु की चाल से 5 राशियों के लिए शुरू होगा ‘गोल्डन टाइम’। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, करियर और भाग्य का साथ।

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसार

अंक ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि 2026 के उपाय, जानें अपने मूलांक के अनुसारNumerology for Maha Shivratri: महाशिवरात्रि के दिन अपने मूलांक और अंक ज्योतिष के अनुसार किए गए उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा, यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष के उपायों के साथ भगवान शिव की पूजा और व्रत से आप जीवन के हर पहलू में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग

शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योगVenus transit in Aquarius Effects: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। जब ऐश्वर्य के देवता शुक्र, कर्मफल दाता शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करते हैं, तो यह गोचर भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलता है। 6 फरवरी से 2 मार्च तक शुक्र यहीं रहेंगे। वर्ष 2026 में शुक्र का कुंभ राशि में यह संचरण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है।
