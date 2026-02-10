मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. सूर्य ग्रहण
  4. Annular Solar Eclipse 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (11:57 IST)

सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं, सूतक काल का समय क्या रहेगा?

ग्रहण से संबंधित फोटो
Solar Eclipse 2026: इस वर्ष 17 फरवरी, मंगलवार को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) होगा, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' भी कहते हैं। जो कि अंटार्कटिका, अफ्रीका के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से तथा खासकर दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक के साथ-साथ दक्षिण अमेरिका के कुछ तटीय भाग और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारतीय समयानुसार यह ग्रहण उस समय मुख्य रूप से होगा, जब भारत में रात्रि या शाम का समय होगा, अत: भारत इसकी दृश्यता नहीं होने के कारण यह ग्रहण भार‍त में नजर नहीं आएगा।ALSO READ: Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?
 
आपको बता दें कि वर्ष 2026 दो सूर्य ग्रहण लगने वाले है, जिसमें पहला 17 फरवरी को तथा इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा, लेकिन वह भी भारत में नजर नहीं आएगा। 
 
  • सूर्य ग्रहण 2026 समय
  • सूतक काल का समय और प्रभाव
 

आइए अब ग्रहण के सूतक काल के समय के बारे में जानते हैं...

 

सूर्य ग्रहण 2026 समय

  1. सूर्य ग्रहण 2026: एक नजर में। जानें भारतीय समयानुसार विवरण - (IST) 
  2. ग्रहण की तारीख- 17 फरवरी 2026 (मंगलवार)
  3. ग्रहण का आरंभ- दोपहर 03:26 बजे
  4. ग्रहण का मध्य (Peak)- शाम 05:42 बजे
  5. ग्रहण की समाप्ति- रात 07:57 बजे
  6. ग्रहण का प्रकार- वलयाकार सूर्य ग्रहण
  7. क्या यह भारत में नजर आएगा?
    नहीं 
 

सूतक काल का समय और प्रभाव

वैसे धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से 'सूतक काल' मान्य होता है और इस समयावधि में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। मान्यता के अनुसार इस बार 17 फरवरी को लग रहे सूर्य ग्रहण का सूतक का प्रारंभ और समाप्ति का समय दोनों ही लागू नहीं होने के कारण भारत में इस ग्रहण का महत्व नहीं होगा और यह यहां दर्शनीय नहीं होगा, अत: इसका असर भी देश में दिखाई ही नहीं देगा। 
 
इस ग्रहण के सूतक काल के समय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल तभी प्रभावी होता है जब ग्रहण दिखाई दे। चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस समय सामान्य दिनों की तरह सभी धार्मिक कार्य, पूजा-पाठ और मंदिरों के द्वार खुले रहेंगे। गर्भवती महिलाओं या अन्य लोगों के लिए किसी विशेष सावधानी, जो ग्रहण के दौरान रखी जाती हैं की आवश्यकता भी नहीं होगी।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब रहेगा, भारत में सूतककाल का समय क्या है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सूर्य का कुंभ राशि में गोचर 2026: सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें पूरा राशिफल

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)

Weekly Rashifal 2026: इस सप्ताह क्या कहता है 12 राशियों का भाग्य, पढ़ें (साप्ताहिक राशिफल 09 से 15 फरवरी तक)Weekly Horoscope 09 February to 15 February 2026: हर सप्ताह के साथ हमारी योजनाओं और जीवन के रास्ते बदलते रहते हैं। यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है? क्या आपके लिए कुछ खास होने वाला है या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं? यह राशिफल आपको हर पहलू में मदद करेगा ताकि आप समय रहते सही निर्णय ले सकें...

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असर

वरुण का दुर्लभ गोचर: 168 साल बाद मीन राशि में, 6 राशियों पर पड़ेगा गहरा असरNeptune Transit in Pisces: लगभग 168 वर्षों के बाद वरुण ग्रह एक बार फिर अपनी स्वराशि मीन में 3 साल से गोचर कर रहा है। यह दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना केवल एक राशि नहीं बल्कि कुल 6 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे करियर, धन और सोच के स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाचार धाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जानिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइन।

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQs

महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, मंत्र, आरती, चालीसा, कथा और लाभ FAQsप्रतिवर्ष महाशिवरात्रि हिंदू वर्ष के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर वैद्यनाथ भगवान की उत्सव भी रहता है। जानिए महाशिवरात्रि का अर्थ, पूजा विधि, आरती, मंत्र, चालीसा, कथा और लाभ सहित संपूर्ण जानकारी।

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियम

विजया एकादशी 2026: 13 फरवरी को रखा जाएगा व्रत, जानिए तिथि, महत्व और नियमविजया एकादशी 2026 कब है? 13 फरवरी को पड़ने वाले इस व्रत की तिथि, महत्व और पूजा नियमों की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

और भी वीडियो देखें

सूर्य का कुंभ राशि में गोचर 2026: सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें पूरा राशिफल

सूर्य का कुंभ राशि में गोचर 2026: सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें पूरा राशिफलSun Transit in Aquarius 2026: सूर्य का कुंभ राशि में गोचर 2026 सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रभाव डालेगा। जानें करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम राशिफल का पूरा विश्लेषण।

सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं, सूतक काल का समय क्या रहेगा?

सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं, सूतक काल का समय क्या रहेगा?Surya Grahan 2026: 17 फरवरी 2026 को लगने वाला वलयाकार सूर्य ग्रहण इस बार भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में ही नजर आएगा। आइए जानते हैं ग्रहण के बारे में...

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्स

वेलेंटाइन डे स्पेशल: अपने जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएं, पढ़ें 10 रोमांटिक फेंगशुई टिप्सFeng Shui Tips for Valentine Day: वेलेंटाइन डे के अवसर पर यदि आप अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव और रोमांस को बढ़ाना चाहते हैं, तो फेंगशुई के ये 10 उपाय आपके बेडरूम और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। आइए यहां जानते हैं जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए वेलेंटाइन डे के 10 खास फेंगशुई टिप्स...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 फरवरी, 2026)Today 10 February 2026 horoscope in Hindi : आज 10 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

10 February Birthday: आपको 10 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 February Birthday: आपको 10 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com