होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

Total Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

1. भारत में कहाँ-कहाँ दिखेगा?

डिब्रूगढ़ और कोलकाता : यह ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा, लेकिन अलग-अलग शहरों में इसके दिखने का समय और प्रकार अलग होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा नज़ारा पूर्वोत्तर भारत (North-East India) से दिखेगा। डिब्रूगढ़ में लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक यह ग्रहण नजर आएगा। इसके बाद कोलकाता से यह नजारा सबसे शानदार दिखाई देगा।

पूर्वोत्तर भारत (Best View): असम (गुवाहाटी, डिब्रूगढ़), अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर), मेघालय (शिलांग) और नागालैंड जैसे राज्यों में इसका सबसे शानदार नज़ारा दिखेगा। यहाँ 'ब्लड मून' (Blood Moon) की पूर्ण अवस्था (Totality) देखी जा सकेगी।

पूर्वी भारत: कोलकाता, भुवनेश्वर और पटना जैसे शहरों में ग्रहण का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देगा।

उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में चंद्रमा उदय होते समय ग्रहण के अंतिम चरणों में होगा। यहाँ आप इसे आंशिक (Partial) रूप में देख पाएंगे।

2. ग्रहण का समय (भारतीय समयानुसार- 3 मार्च)

चरण- समय- (IST)

ग्रहण शुरू: (Penumbral Phase)- दोपहर 02:14 बजे

(Penumbral Phase)- दोपहर 02:14 बजे आंशिक ग्रहण शुरू: (Partial Begins)- दोपहर 03:20 बजे

(Partial Begins)- दोपहर 03:20 बजे पूर्ण ग्रहण शुरू: (Totality Begins)- शाम 04:34 बजे

(Totality Begins)- शाम 04:34 बजे अधिकतम ग्रहण : (Maximum Eclipse)- शाम 05:03 बजे

: (Maximum Eclipse)- शाम 05:03 बजे पूर्ण ग्रहण समाप्त: (Totality Ends)- शाम 05:32 बजे

(Totality Ends)- शाम 05:32 बजे सूतक काल सहित ग्रहण पूरी तरह समाप्त: शाम 06:48 बजे

3. महत्वपूर्ण बातें

होली का संबंध: यह चंद्र ग्रहण इस साल होली (धुलेंडी) के दिन पड़ रहा है, जो एक दुर्लभ संयोग है।

सूतक काल: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 3 मार्च को सूतक सुबह करीब 06:20-06:30 बजे से शुरू हो जाएगा।

कैसे देखें: चंद्र ग्रहण को नंगी आँखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। इसके लिए किसी विशेष चश्मे की ज़रूरत नहीं होती।

नोट: आज (28 फरवरी) भले ही ग्रहण नहीं है, लेकिन आज की रात आसमान साफ रहने पर आप 'वीनस' (शुक्र) और 'बृहस्पति' (जुपिटर) का सुंदर मिलन देख सकते हैं।