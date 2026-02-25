बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. चंद्र ग्रहण
  4. effect of lunar eclipse 2026 on 12 zodiac signs
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (12:19 IST)

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

चंद्र ग्रहण के साथ राशिचक्र का फोटो
lunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से। 
 

1. मेष राशि (Aries):-

मेष राशि पर इसका प्रभाव मध्यम रहेगा। मिली-जुली सफलता मिलेगी। आपको यात्रा में सावधानी रखना होगी। चिड़चिड़ापन या बहस से बचकर रहें।
 

2. वृषभ राशि (Taurus):- 

वृषभ राशि पर इसका प्रभाव मध्यम रहेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा पर तनाव रह सकता है। फालतू खर्चे न करें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini):-

मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। साहस में वृद्धि और रुके हुए काम पूरे होंगे लेकिन रिश्तों में 'मिसअंडरस्टैंडिंग' रहेगी।
 

4. कर्क राशि (Cancer):-

कर्क राशि के लिए यह ग्रहण अशुभ रह सकता है। चंद्रमा की राशि होने के कारण मानसिक अस्थिरता और धन हानि की संभावना। ओवर-इमोशनल न हों।
 

5. सिंह राशि (Leo):-

सिंह राशि के लिए यह ग्रहण अशुभ रह सकता है। दुर्घटना और बहस से बचें, काम पर फोकस रखें।
  

6. कन्या राशि (Virgo):-

कन्या राशि के लिए भी यह ग्रहण अशुभ रह सकता है। बेवजह के खर्चे और सेहत में गिरावट आ सकती है।
 

7. तुला राशि (Libra):-

तुला राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रह सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं और निवेश से फायदा मिल सकता है।
 

8. वृश्‍चिक राशि (Scorpio):-

वृश्‍चिक राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रह सकता है। कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius):-

धनु राशि के लिए यह ग्रहण मध्यम रह सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा पर खर्च बढ़ सकते हैं। जरूरी न हो तो ट्रिप कैंसल कर दें।
 

10. मकर राशि (Capricorn):-

मकर राशि के लिए यह ग्रहण मध्यम रह सकता है। सेहत ठीक रहेगी पर वाणी पर नियंत्रण रखें। (मध्यम)
 

11. कुंभ राशि (Aquarius):- 

कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रह सकता है। पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों के साथ रहें। शत्रुओं पर विजय और मान-सम्मान में वृद्धि।
 

12. मीन राशि (Pisces):- 

मीन राशि के लिए यह ग्रहण अशुभ रह सकता है। गुप्त चिंताएं और साझेदारी में विवाद की स्थिति बन सकती है।
 

विशेष उपाय (Remedy):

 जिन राशियों के लिए ग्रहण भारी या अशुभ है, उन्हें ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं (दूध, दही, चीनी या चावल) का दान जरूर करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?When is Holi 2026: होलिका दहन 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए सही तारीख 2 मार्च है या 3 मार्च, साथ ही शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

और भी वीडियो देखें

Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें?

Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें?holaashtak mein kya na karen: होलाष्टक हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जो होली से आठ दिन पहले (होलिका दहन के दिन से पहले) शुरू होता है और होली तक चलता है। इसे विशेष रूप से अशुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस समय के दौरान कुछ चीजों से बचने की सलाह दी जाती है:

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

कुंभ राशि में पंचग्रही योग: जानिए 12 राशियों का भविष्यफल

कुंभ राशि में पंचग्रही योग: जानिए 12 राशियों का भविष्यफलpanchgrahi yoga 2026 in Aquarius: कुंभ राशि में पंचग्रही योग का असर, जानें 12 राशियों का राशिफल: सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु का कुंभ राशि में एक साथ होना क्रांतिकारी विचारों, तकनीक में बड़े बदलाव और सामाजिक हलचल का संकेत देता है। यह स्थिति मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से आर्थिक लाभ के अवसर बना सकती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 फरवरी, 2026)Today 25 February 2026 horoscope in Hindi : आज 25 फरवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 February Birthday: आपको 25 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 February Birthday: आपको 25 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com