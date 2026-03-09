चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

Chaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ:- 19 मार्च 2026 को सुबह 06:52 बजे से।

प्रतिपदा तिथि समाप्त:- 20 मार्च 2026 को सुबह 04:52 बजे तक।

चैत्र अष्टमी:- 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन अष्‍टमी।

चैत्र नवमी:- 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन नवमी।

1. नवरात्रि का पहला दिन

दिनांक: 19 मार्च 2026 (गुरुवार)

तिथि: अमावस्या, प्रतिपदा

पूजा: माँ शैलपुत्री पूजा की पूजा

घटस्थापना मुहूर्त: सुबह 06:52 से 07:43 तक।

2. नवरात्रि का दूसरा दिन

दिनांक: 20 मार्च 2026 (शुक्रवार)

तिथि: द्वितीया

पूजा: माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा

3. नवरात्रि का तीसरा दिन

दिनांक: 21 मार्च 2026 (शनिवार)

तिथि: तृतीया

पूजा: माँ चंद्रघंटा की पूजा

4. नवरात्रि का चौथा दिन

दिनांक: 22 मार्च 2026 (रविवार)

तिथि: चतुर्थी

पूजा: माँ कुष्मांडा पूजा

5. नवरात्रि का पांचवां दिन

दिनांक: 23 मार्च 2026 (सोमवार)

तिथि: पंचमी

पूजा: माँ स्कंदमाता की पूजा

6. नवरात्रि का छठा दिन

दिनांक: 24 मार्च 2026 (मंगलवार)

तिथि: षष्ठी

पूजा: माँ कात्यायनी की पूजा

7. नवरात्रि का सातवां दिन

दिनांक: 25 मार्च 2026 (बुधवार)

तिथि: सप्तमी

पूजा: माँ कालरात्रि की पूजा

8. नवरात्रि का आठवां दिन

दिनांक: 26 मार्च 2026 (गुरुवार)

तिथि: अष्टमी

पूजा: माँ महागौरी पूजा

9. नवरात्रि का नौवां दिन

दिनांक: 27 मार्च 2026 (शुक्रवार)

तिथि: नवमी

पूजा: माँ सिद्धिदात्री की पूजा

नवरात्रि पारणा: सुबह 10:09:19 के बाद कभी भी।