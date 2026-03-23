अयोध्या में क्यों मनाया जाता है श्रीराम राज्य महोत्सव? जानें इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व राम राज्य महोत्सव 2026: एक उत्सव 'स्वर्ण युग' की वापसी की आशा का

Ram Rajya Festival 2026: अयोध्या की हवाओं में इस बार एक अलग ही गूँज है। सरयू के तट से लेकर भव्य मंदिर की चौखट तक, हर कोना एक ही उत्सव की तैयारी में डूबा है- 'राम राज्य महोत्सव'। आम तौर पर हम रामनवमी (चैत्र शुक्ल नवमी) के बारे में सुनते हैं, जो प्रभु के प्राकट्य का दिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पंचमी से ही भारत की उस शासन व्यवस्था का जश्न शुरू हो जाता है, जिसे दुनिया 'रामराज्य' के नाम से जानती है? इस वर्ष 23 मार्च से 26 मार्च तक पूरा देश इसी आदर्श सत्ता के गौरव का गान कर रहा है।

आखिर क्यों खास है राम राज्य महोत्सव?

यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक 'विजन' की याद दिलाने वाला उत्सव है। 'रामराज्य' का अर्थ है- एक ऐसी व्यवस्था जहाँ न्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इसका सार एक दोहे में पिरोया है:

"दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥"

(अर्थात: जहाँ न शारीरिक कष्ट था, न दैवीय आपदा और न ही सांसारिक दुख।)

एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ 'मुद्रा' नहीं, 'मर्यादा' चलती थी

सोचिए एक ऐसा समाज जहाँ न कोई गरीबी थी, न कोई होड़। रामराज्य की सबसे अनूठी बात यह थी कि वहाँ संग्रह (Hoarding) की जगह उत्पादन (Production) पर जोर था।

वस्तु विनिमय (Barter System): लोग अपनी जरूरत का सामान बिना कीमत दिए ले सकते थे।

श्रम का सम्मान: हर नागरिक कामगार था, आलसी नहीं।

परोपकार का चक्र: किसान अन्न उगाता था तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की पूर्ति के लिए होता था। जरूरतमंद खुद आकर अपनी आवश्यकता भर अनाज ले जाता था।

कैसा था रामराज्य का नागरिक?

आत्म-अनुशासित नागरिक: वहाँ का 'सिटिजन' आत्म-अनुशासित था। लोग शिक्षित ही नहीं, बल्कि कार्य-कुशल और गुणी भी थे। क्रोध, ईर्ष्या और धूर्तता जैसे शब्द केवल शब्दकोशों तक सीमित थे, व्यवहार में नहीं।

स्वास्थ्य और सौंदर्य: न कोई अल्पायु में मरता था, न कोई रोग से पीड़ित था।

पारिवारिक निष्ठा: पुरुष 'एक पत्नीव्रती' थे और स्त्रियाँ मन-वचन-कर्म से निष्ठावान। समाज में कपट के लिए कोई स्थान न था।

जब पशु और पक्षी भी भूल गए आपसी वैर

रामराज्य: रामराज्य का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रकृति भी अपनी चरम गरिमा पर थी:

पर्यावरण: वन सदा फल-फूलों से लदे रहते थे। ठंडी, मंद और सुगंधित पवन (त्रिविध वायु) का प्रवाह रहता था।

अहिंसा: सबसे अद्भुत दृश्य वह था जब हाथी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। पशु-पक्षियों ने भी अपना स्वाभाविक वैर त्याग दिया था।

दण्ड जहां केवल संन्यासियों के हाथ में था...

एक रोचक उपमा दी गई है कि राम के राज्य में 'दण्ड' (Punishment) की जरूरत ही नहीं थी। 'दण्ड' शब्द का उपयोग केवल संन्यासियों के हाथ में पकड़ी जाने वाली लकड़ी के लिए होता था। 'भेद' (Division) राजनीति में नहीं, बल्कि नृत्य-संगीत के सुर-ताल में था। और 'जीतो' शब्द का प्रयोग किसी शत्रु को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने के लिए किया जाता था।

राम राज्य महोत्सव हमें याद दिलाता है कि एक श्रेष्ठ राष्ट्र केवल ऊँची इमारतों से नहीं, बल्कि उत्तम चरित्र वाले नागरिकों से बनता है। अयोध्या का यह उत्सव उसी गौरवशाली अतीत को भविष्य का संकल्प बनाने का नाम है।