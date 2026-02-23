सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि पूजा
  4. chaitra-navratri-2026-start-date-and-maha-ashtami-date
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (17:44 IST)

चैत्र नवरात्रि का पर्व कब से हो रहा है प्रारंभ जानिए महाअष्टमी की सही डेट

शेर पर सवार माता दुर्गा, बैकग्राउंड में मंदिर
Chaitra Navratri 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दिन घट स्थापना मुहूर्त सुबह 06:52 से 07:43 तक। घटस्थापना अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच। गोधुली मुहूर्त शम को 06:29 से 6:53 तक।
 
प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 19 मार्च 2026 को सुबह 06:52 बजे से।
प्रतिपदा तिथि समाप्त- 20 मार्च 2026 को सुबह 04:52 बजे तक।
चैत्र अष्टमी: 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन अष्‍टमी।
चैत्र नवमी: 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन नवमी।
 

दुर्गा माता की पूजा विधि: 

  • प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें।
  • घर के ही किसी पवित्र स्थान पर पूजा स्थल को साफ करें।
  • वहां पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी नहीं तो मिट्टी के घट में बोएं। 
  • वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी या तांबे का कलश स्थापित करें। 
  • इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बाधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें।
  • इसके बाद वेदी के किनारे पर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति विधि-विधान से विराजमान करें।
  • चित्र या मूर्ति को जल से पवित्र करने के बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
  • इसके बाद मंत्रों के साथ माता का आवाहन करें।
  • तत्पश्चात मूर्तिका आसन, पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। 
  • इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गाजी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। 
  • इसके बाद कन्या भोजन कराएं। फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। 
  • प्रतिपदा के दिन घर में ही जवारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्ही जवारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। 
  • अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती हैं। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें फिर यथा शक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है और इन 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा के साथ जानिए होलाष्टक का धार्मिक महत्व।

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026 में कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? इस दौरान कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों मानी जाती है यह अवधि अशुभ? जानिए होलाष्टक की पूरी जानकारी। क्या करें और क्या नहीं।

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

क्या वाहन नंबर का दुर्घटना से कोई संबंध है? यदि आपका संबंध इन नंबरों से है तो रहें सतर्क

क्या वाहन नंबर का दुर्घटना से कोई संबंध है? यदि आपका संबंध इन नंबरों से है तो रहें सतर्कNumerology for Vehicle Safety: अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक अंक अपनी विशिष्ट ऊर्जा और कंपन लेकर आता है। सभी अंकों का अपना महत्व होता है, किन्तु जब कोई विशेष अंक एक साथ आते हैं तो उनकी संयुक्त ऊर्जा जीवन में विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है।

AI का धर्म पर जवाब हुआ वायरल, सुनकर लोगों की सोच बदल गई

AI का धर्म पर जवाब हुआ वायरल, सुनकर लोगों की सोच बदल गईAI asked questions on religion: AI से जब धर्म पर सवाल पूछा गया तो पहले उसने डिप्लोमैटिक जवाब दिया, लेकिन बाद में ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए। जानें पूरा मामला और वायरल जवाब।

और भी वीडियो देखें

24 February Birthday: आपको 24 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 February Birthday: आपको 24 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय24 February 2026 Today Shubh Muhurat: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Holika Dahan Poem: होलिका दहन पर हिन्दी में बेहतरीन कविता

Holika Dahan Poem: होलिका दहन पर हिन्दी में बेहतरीन कविताPoem Holika Dahan: होलिका दहन के पावन अवसर पर, बुराई के अंत और विश्वास की विजय को दर्शाती एक विशेष कविता...जलाओ आज मन की कलुषता, अधर्म का अंत होने दो, होलिका की इस पावन अग्नि में, ईर्ष्या-द्वेष को खोने दो। भभक रही है ज्वाला देखो, सत्य की शक्ति दिखाने को, आई है फिर एक पूर्णिमा, जग को राह बताने को।

चैत्र नवरात्रि का पर्व कब से हो रहा है प्रारंभ जानिए महाअष्टमी की सही डेट

चैत्र नवरात्रि का पर्व कब से हो रहा है प्रारंभ जानिए महाअष्टमी की सही डेटChaitra Navratri 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दिन घट स्थापना मुहूर्त सुबह 06:52 से 07:43 तक। घटस्थापना अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच। गोधुली मुहूर्त शम को 06:29 से 6:53 तक।

सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्री

सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्रीमहिला दिवस केवल उत्सव नहीं, यह उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करने का दिन है जो सृष्टि को गति देती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में स्त्री को मात्र सामाजिक भूमिका से नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूपा के रूप में देखा गया है। जब हम देवी की उपासना करते हैं — चाहे वह दुर्गा हों, लक्ष्मी या सरस्वती — तब हम वास्तव में स्त्री के भीतर विद्यमान साहस...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com