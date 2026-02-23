सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्री

महिला दिवस पर स्त्री की आध्यात्मिक महिमा दर्शाता फोटो

'स्त्री की आध्यात्मिक महिमा'

'स्त्री केवल शरीर नहीं, वह चेतना का प्रवाह है।

वह सृष्टि का आधार है, वह शक्ति का विस्तार है।'

 
महिला दिवस केवल उत्सव नहीं, यह उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करने का दिन है जो सृष्टि को गति देती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में स्त्री को मात्र सामाजिक भूमिका से नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूपा के रूप में देखा गया है।ALSO READ: सरोजिनी नायडू: भारत की पहली महिला राज्यपाल, जानें 10 रोचक बातें
 
जब हम देवी की उपासना करते हैं — चाहे वह दुर्गा हों, लक्ष्मी या सरस्वती — तब हम वास्तव में स्त्री के भीतर विद्यमान साहस, समृद्धि और ज्ञान की ही आराधना कर रहे होते हैं। जब हम दुर्गा की उपासना करते हैं तो हम साहस की आराधना करते हैं। लक्ष्मी की पूजा समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। सरस्वती ज्ञान और वाणी की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। 
 
ये तीनों शक्तियां प्रत्येक स्त्री के भीतर विद्यमान हैं — प्रश्न केवल जागरण का है। ये तीनों शक्तियां हर स्त्री के भीतर विद्यमान हैं। स्त्री करुणा और शक्ति का संगम है। स्त्री का हृदय करुणा से भरा होता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वही करुणा शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। यही संतुलन उसे आध्यात्मिक रूप से विशेष बनाता है।
 
पुरुष ऊर्जा अक्सर लक्ष्य की ओर सीधी रेखा में चलती है, जबकि स्त्री ऊर्जा वृत्ताकार होती है — वह समेटती है, संभालती है, जोड़ती है।
 
संवेदना से समाधि तक स्त्री का हृदय स्वाभाविक रूप से संवेदनशील, ग्रहणशील और करुणामय होता है। यही गुण उसे आध्यात्मिक मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। जहां पुरुष तर्क से सत्य तक पहुंचता है, वहीं स्त्री अनुभव से सत्य को जीती है।
 
आध्यात्म केवल ध्यान या मंत्र जप नहीं है; यह आत्मबोध की यात्रा है। जब स्त्री अपने भीतर के भय, अपराधबोध और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठती है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप — 'शक्ति' — को पहचानती है।
 
आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री का मन ध्यान में शीघ्र स्थिर हो सकता है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक समर्पण और भावनात्मक गहराई होती है। यदि वह अपनी ऊर्जा को बिखरने न दे, तो वह साधना में अद्भुत ऊंचाइयां छू सकती है।
 
स्त्री का वास्तविक सशक्तिकरण सच्चा सशक्तिकरण बाहरी उपलब्धियों से पहले भीतर की जागृति से आता है। जब स्त्री स्वयं को केवल रिश्तों की पहचान से नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में पहचानती है — तभी वह पूर्ण होती है।
 
भारतीय दर्शन कहता है कि शिव बिना शक्ति के शून्य हैं। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। इसका अर्थ है — स्त्री और पुरुष विरोधी नहीं, पूरक हैं।
 
शिव और शक्ति के सिद्धांत को देखें तो, भारतीय दर्शन कहता है कि शिव बिना शक्ति के शून्य हैं। इसका अर्थ है कि चेतना (शिव) और ऊर्जा (शक्ति) का संतुलन ही सृष्टि का आधार है।
 
आज की स्त्री के लिए संदेश है कि अपनी करुणा को कमजोरी मत समझो। अपने मौन को दबाव मत बनने दो — उसे ध्यान बना दो। अपने आंसुओं को दुर्बलता मत मानो — वे हृदय की शुद्धि हैं। अपने भीतर की देवी को पहचानो।
 

इसके लिए साधना का छोटा सा उपाय है- 

महिला दिवस पर प्रातःकाल शांत बैठकर 11 बार यह भाव रखें —
'मैं शक्ति हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं दिव्य चेतना का अंश हूं।'
कुछ ही दिनों में आत्मविश्वास और आंतरिक शांति में परिवर्तन अनुभव होगा।
 
महिला दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि स्त्री केवल समाज की आधी आबादी नहीं, बल्कि आधी चेतना है। जब स्त्री स्वयं को पहचान लेती है, तब परिवार, समाज और राष्ट्र — सब जागृत हो जाते हैं।
 
आपमें ही शक्ति है, आपमें ही सृष्टि है। 
 
महिला दिवस केवल अधिकारों या उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, यह उस आदिशक्ति को स्मरण करने का दिवस है जो सृष्टि के मूल में है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में स्त्री को 'शक्ति' कहा गया है — और शक्ति ही सृजन, पालन और परिवर्तन की धुरी है। स्त्री और पुरुष विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।
 
स्त्री और चेतना के संबंध की बात करें तो, आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री का मन भावनात्मक रूप से गहरा और ग्रहणशील होता है। यही ग्रहणशीलता उसे ध्यान, भक्ति और समर्पण में शीघ्र आगे बढ़ने की क्षमता देती है। स्त्री की ऊर्जा 'पालन करने वाली' है — वह टूटे हुए को जोड़ती है, बिखरे हुए को समेटती है। 
 
यही कारण है कि परिवार और समाज में भावनात्मक संतुलन का केंद्र प्रायः स्त्री ही होती है। परंतु जब यही ऊर्जा अव्यवस्थित हो जाती है, तो वह चिंता, अति-त्याग और आत्म-भूल में बदल जाती है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है — स्वयं को न खोना।
 
स्त्री को यह समझना आवश्यक है कि वह केवल 'किसी की पत्नी, मां, बहन' नहीं है — वह स्वयं में पूर्ण चेतना है। जब वह अपने अस्तित्व को स्वीकार करती है, तभी उसका संबंध भी संतुलित और पवित्र बनता है।
 
आधुनिक स्त्री और आध्यात्मिक संतुलन को और नज़र डालें तो, आज की स्त्री अनेक भूमिकाएं निभा रही है — घर, करियर, समाज, परिवार। परंतु बाहरी उपलब्धियों के साथ आंतरिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है। 
 

आंतरिक शांति के संतुलन के लिए तीन सूत्र:

स्वयं के लिए समय – प्रतिदिन 15 मिनट मौन या ध्यान।
आत्म-सम्मान – ‘ना’ कहना सीखें जहां आवश्यक हो।
ऊर्जा संरक्षण – अनावश्यक विवाद और तुलना से दूरी।
 
अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागरण करें। स्त्री की शक्ति भाव से चलती है। यदि उसका भाव शुद्ध है, तो उसकी प्रार्थना अत्यंत प्रभावशाली होती है। इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास:
प्रातःकाल दीपक जलाकर 9 बार यह मंत्र भाव से बोलें —
'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः।'
 
फिर कुछ क्षण हृदय पर हाथ रखकर अनुभव करें और रोज़ कम से कर ग्यारह बार कहें — 'मैं शक्ति हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं दिव्य चेतना का अंश हूं।'
नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक स्थिरता बढ़ती है।
 
स्त्री की वास्तविक पूर्णता किसी तुलना में नहीं है। पूर्णता तब है जब स्त्री स्वयं को स्वीकार कर ले — अपनी संवेदनशीलता, अपनी दृढ़ता, अपनी कोमलता और अपनी शक्ति — सबको। जब स्त्री भीतर से जागृत होती है, तो वह केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकाशित करती है।
 
महिला दिवस हमें स्मरण कराता है कि स्त्री केवल समाज की संरचना का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है।
 

आप केवल भूमिका नहीं, आप ऊर्जा हैं।

आप केवल संबंध नहीं, आप चेतना हैं।

आप केवल स्त्री नहीं — आप शक्ति हैं। 

 
महिला दिवस महिला दिवस केवल एक तिथि नहीं, यह उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करने का अवसर है जो सृष्टि को जन्म देती है, संभालती है और परिवर्तित करती है। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि में स्त्री को 'शक्ति' कहा गया है — और शक्ति ही सृजन का मूल है।
 
आज की स्त्री अनेक भूमिकाएं निभा रही है — बेटी, पत्नी, मां, प्रोफेशनल, मार्गदर्शक। परंतु इन सबके बीच वह स्वयं को भूल जाती है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण का पहला कदम है — स्वयं को पहचानना और यह याद रखना कि- आपकी करुणा कमजोरी नहीं है।
 
महिला और आध्यात्म का संबंध बाहरी अनुष्ठानों से अधिक आंतरिक जागरण से है। स्त्री जब स्वयं को कमज़ोर नहीं, बल्कि 'शक्ति स्वरूपा' मानती है, तब उसकी जीवन यात्रा साधारण से असाधारण बन जाती है आपकी संवेदनशीलता आपकी आध्यात्मिक गहराई है। आपका मौन आपकी साधना है। जब स्त्री जागती है, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र जागृत होते हैं। 
 
आध्यात्म स्त्री को यह याद दिलाता है — 'तुम केवल देह नहीं, दिव्यता हो। तुम केवल संबंध नहीं, चेतना हो। तुम केवल स्त्री नहीं, स्वयं शक्ति हो।' स्त्री की ग्रहण शक्ति (Receptive Power) – आध्यात्म की कुंजी है। स्त्री स्वभाव से रिसीवर है — वह ऊर्जा, भाव और संकेतों को जल्दी पकड़ लेती है। 
 
यही कारण है कि ध्यान में स्त्रियां जल्दी डूब जाती हैं। मंत्र जप का कंपन उनके भीतर गहराई से उतरता है। अंतर्ज्ञान (intuition) उनके लिए सहज उपलब्ध होता है। यही ग्रहणशीलता यदि असंतुलित हो जाए तो भावनात्मक थकान बन जाती है। इसलिए स्त्री को ऊर्जा की सीमा रेखा (energy boundaries) बनाना सीखना चाहिए।
 

ज्योतिष में चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। स्त्री का मासिक चक्र भी चंद्र चक्र से जुड़ा माना गया है। अमावस्या – अंतर्मुखी साधना
पूर्णिमा – ऊर्जा विस्तार, मंत्र जप, संकल्प

चंद्र के साथ साधना करने से स्त्री का मन स्थिर और शक्तिशाली होता है।
 
सनातन परंपरा में भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन केवल वैवाहिक कथा नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का प्रतीक है। हर स्त्री के भीतर शिव का भाव- विवेक, मौन, साक्षी भाव एवं शक्ति का भाव – भावना, सृजन, क्रियाशीलता होते हैं। जब स्त्री केवल भावना में बहती है, तो थक जाती है। जब केवल कठोर विवेक में रहती है, तो कोमलता खो देती है। आध्यात्म इन दोनों को संतुलित करना सिखाता है।
 
यदि स्त्री अपनी अत्यधिक अपेक्षा और भावनात्मक आसक्ति को अपने अध्यातम मार्ग की बाधा बनने में रोक सके तो, ध्यान मार्ग पर स्त्री की छलांग पुरुष से तेज हो सकती है, क्योंकि वह समर्पण जल्दी कर पाती है। वह 'मैं' को जल्दी छोड़ सकती है। उसका प्रेम ही उसका ध्यान बन सकता है। स्त्री जब आध्यात्म में प्रवेश करती है, तो वह संसार से भागती नहीं — वह संसार को ऊर्जावान बनाती है। वह केवल साधक नहीं, स्वयं साधना है।
