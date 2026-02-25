बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (16:05 IST)

Lunar Eclipse 2026: 03 मार्च को लगेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में दिखेगा- ब्लड मून

Solar eclipse and Total Lunar Eclipse 2026
Total Lunar Eclipse 2026:  3 मार्च 2026 को होने वाला चंद्र ग्रहण एक खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। खग्रास चंद्र ग्रहण वह स्थिति है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, जिससे चंद्रमा लाल या गहरे नारंगी रंग का दिखाई देने लगता है। इसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इसकी मुख्य बातें।
 

इस ग्रहण से जुड़ी मुख्य बातें:-

ग्रहण का प्रकार: पूर्ण चंद्र ग्रहण (खग्रास)।
किस राशि में लगेगा यह ग्रहण: सिंह राशि में।
कब से कब तक लगेगा चंद्र ग्रहण: दोपहर 03:21 बजे से शाम 06:46 तक।
सूतककाल कब से कब तक रहेगा: सुबह 09:39 बजे से शाम 06:46 तक।
 

चंद्र ग्रहण की दृश्यता:-

  • यह ग्रहण मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के कुछ हिस्सों और उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा।
  • भारत में स्थिति: भारत में यह ग्रहण आंशिक रूप से या उपछाया के रूप में दिखाई दे सकता है, क्योंकि ग्रहण के समय भारत में चंद्रमा या तो अस्त हो रहा होगा या उदय हो रहा होगा।
 

किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए अशुभ:-

मेष मध्यम, वृषभ मध्यम, मिथुन शुभ, कर्क अशुभ, सिंह अशुभ, कन्या अशुभ, तुला शुभ, वृश्‍चिक शुभ, धनु मध्यम, मकर मध्यम, कुंभ शुभ और मीन राशि के लिए यह ग्रहण अशुभ रह सकता है।
होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदा

Dhulandi 2026: धुलेंडी के दिन 5 कार्य जरूर करें तो होगा बड़ा फायदाThings to do on Dhulandi: धुलेंडी (धुलंडी) का दिन केवल रंगों से खेलने का उत्सव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, होली के अगले दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और कार्य आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?

Holi 2026 Date Confused: 2 मार्च को भद्रा तो 3 को ग्रहण, जानें ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कब जलेगी होली?When is Holi 2026: होलिका दहन 2026 पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए सही तारीख 2 मार्च है या 3 मार्च, साथ ही शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयSubh kary ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 फरवरी, 2026 का विशेष...

Marriage astrology: दाम्पत्य में ना आए व्यवधान, रखें त्रिबल शुद्धि का ध्यान

Marriage astrology: दाम्पत्य में ना आए व्यवधान, रखें त्रिबल शुद्धि का ध्यान'त्रिबल शुद्धि' का विचार वर एवं कन्या दोनों की राशि एवं जन्मकालीन चंद्र से किया जाता है। शास्त्रानुसार 'त्रिबल शुद्धि' के तीन अंग होते हैं, जिन्हें क्रमश: शोभन (शुभ), पूज्य (पूजा उपरांत शुभ) एवं अपूज्य (अशुभ) कहा जाता है। इनमें शोभन में विवाह शुभ और पूज्य में उस ग्रह की शांति उपरांत विवाह किया जाना श्रेयस्कर होता है।

Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें?

Holashtak 2026: होलाष्टक में क्या न करें?holaashtak mein kya na karen: होलाष्टक हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जो होली से आठ दिन पहले (होलिका दहन के दिन से पहले) शुरू होता है और होली तक चलता है। इसे विशेष रूप से अशुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस समय के दौरान कुछ चीजों से बचने की सलाह दी जाती है:

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।
