Today Rashifal 19 March 2026 | कैसा रहेगा आज 19 मार्च 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
1. मेष (Aries)
करियर: आज नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: लव रिश्ते में शाम को किसी सरप्राइज की उम्मीद है।
धन: धन निवेश के लिए समय उत्तम है।
स्वास्थ्य: आज के दिन सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में सहकर्मियों से विवाद से बचें।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत से मसले सुलझाएं।
धन: पैसे के बचत पर अब ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: पेट से परेशानी में खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
धन: पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आप स्वयं को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: बिजनेस में बड़ी डील करते समय धैर्य रखें।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: कारोबारियों को काम का दबाव अधिक हो सकता है।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपके निर्णय सही साबित होंगे।
लव: आज लव पार्टनर के साथ समय बिताएं।
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: सीने में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर आज मेहनत का फल मिलेगा।
लव: किसी महिला मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है।
धन: वर्तमान समय में बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी है।
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग करें।
उपाय: पक्षियों को अनाज दें।
7. तुला (Libra)
करियर: जॉब में बदलाव की सोच रहे हैं तो कुछ समय रुकें।
लव: पार्टनर के साथ प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: प्रेमी के साथ विवाद संभव, वाणी पर संयम रखें।
धन: कारोबारी आज धैर्य रखें।
स्वास्थ्य: आज सेहत ठीक रहने के संकेत हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के योग बन रहे हैं।
लव: लव बर्ड्स रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं।
धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: इस समय मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आज सेहत को देखते हुये ब्रेक लेना जरूरी है।
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है।
धन: धन संचय करें, अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: छात्रों को आज इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: कारोबार में कुछ नयापन आएगा। धनवृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखें।
लव: पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। दिन सुखद रहेगा।
धन: अचानक धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: काम का बोझ मानसिक थकान दे सकता है।
उपाय: पीले फल दान करें।