Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 13 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 13 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा घर में हो सकती है।

धन: अचल संपत्ति में निवेश का विचार बन सकता है।

स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप के मरीज थोड़ा सावधान रहें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रह सकता है।

लव: रिश्तों में नयापन लाने के लिए कुछ खास प्लान करें।

धन: बचत की योजना बनाना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज आपकी संचार क्षमता आपको कोई बड़ी डील दिलाने में मदद करेगी।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं।

धन: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा।

लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अच्छा दिन है।

धन: धन के दिखावे में अधिक खर्च न करें।

स्वास्थ्य: प्रतिदिन सुबह की सैर जारी रखें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।

धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं।

7. तुला (Libra)

करियर: आज नौकरीपेशा लोगों को बॉस का साथ मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा।

धन: कारोबारियों को अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है।

स्वास्थ्य: कमर या पीठ के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मेहनत का फल प्रमोशन के रूप में मिल सकता है।

लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।

धन: लॉटरी या सट्टा बाजार से दूर रहें।

स्वास्थ्य: एलर्जी या स्किन संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज हल्दी का दान करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: छात्रों को अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे।

लव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

धन: आज संपत्ति की खरीद-बिक्री में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: भारी शारीरिक श्रम से बचें।

उपाय: चने की दाल का दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है।

लव: घर के मामलों में साथ मिलकर निर्णय लें।

धन: बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी है।

स्वास्थ्य: रात को सोने से पहले ध्यान करें।

उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी में पदोन्नति से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ चल रही अनबन खत्म होगी।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को सक्रिय महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंदों को काले चने का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी बदलने के लिए यह समय उत्तम है।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: धन की बचत करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।