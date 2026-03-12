शुक्रवार, 13 मार्च 2026
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का रंगीन फोटो

1. मेष (Aries)

Today 13 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा घर में हो सकती है।
धन: अचल संपत्ति में निवेश का विचार बन सकता है।
स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप के मरीज थोड़ा सावधान रहें।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।ALSO READ: Dasha Mata Vrat 2026: दशा माता की पूजा करने का महत्व और पौराणिक कथा
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रह सकता है। 
लव: रिश्तों में नयापन लाने के लिए कुछ खास प्लान करें। 
धन: बचत की योजना बनाना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा।
स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज आपकी संचार क्षमता आपको कोई बड़ी डील दिलाने में मदद करेगी।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। 
धन: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। 
लव: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर को सरप्राइज देने के लिए अच्छा दिन है।
धन: धन के दिखावे में अधिक खर्च न करें।
स्वास्थ्य: प्रतिदिन सुबह की सैर जारी रखें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। 
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज नौकरीपेशा लोगों को बॉस का साथ मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा।
धन: कारोबारियों को अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: कमर या पीठ के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मेहनत का फल प्रमोशन के रूप में मिल सकता है।
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।
धन: लॉटरी या सट्टा बाजार से दूर रहें।
स्वास्थ्य: एलर्जी या स्किन संबंधी समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज हल्दी का दान करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: छात्रों को अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। 
लव: किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: आज संपत्ति की खरीद-बिक्री में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: भारी शारीरिक श्रम से बचें।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है। 
लव: घर के मामलों में साथ मिलकर निर्णय लें।
धन: बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी है।
स्वास्थ्य: रात को सोने से पहले ध्यान करें।
उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी में पदोन्नति से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ चल रही अनबन खत्म होगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को सक्रिय महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को काले चने का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी बदलने के लिए यह समय उत्तम है। 
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 
धन: धन की बचत करने में सफल रहेंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। 
उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें।ALSO READ: Jhulelal Jayanti 2026: वर्ष 2026 में झूलेलाल जयंती कब मनाई जाएगी?
