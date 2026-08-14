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Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (07:00 IST)

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026: जानें आपके मूलांक का सटीक राशिफल

Weekly Numerology Horoscope
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (19:14 IST)
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अंक भविष्यफल 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। कार्यस्थल पर किसी अधिकारी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। आवेश में लिया गया निर्णय परेशानी बढ़ा सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में पूरी जानकारी के बाद ही कदम उठाएं। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक बहस से बचना आपके हित में रहेगा।
उपाय: आदित्य ह्रदयस्त्रोत का पाठ करें।
 

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) 

साझेदारी और सामूहिक कार्यों में इस सप्ताह अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक रहेगी। सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार रखें और निजी अथवा गोपनीय विषय साझा करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करें। आय में कुछ उतार-चढ़ाव संभव है। मानसिक दबाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए मन को अनावश्यक रूप से व्यस्त न रखें। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक समझ बनाए रखें।
उपाय: माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, प्राणायाम/योग करें।
 

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह आपके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। प्रिंटिंग, शिक्षा, कानून तथा ज्ञान से जुड़े कार्यों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। अपनी राय उपयोगी होने पर ही प्रस्तुत करें; बिना मांगे सलाह देने से बचें। वरिष्ठजनों का सम्मान लाभदायक रहेगा। आमदनी स्थिर रहने के साथ पुराने अटके धन की प्राप्ति संभव है। निवेश से लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और निजी संबंधों में भी सहजता बनी रहेगी।
उपाय: हरे रंग का प्रयोग करें, बड़ों का आशीर्वाद लेवें।
 

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

इस सप्ताह सफलता के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य दोनों आवश्यक रहेंगे। कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। अचानक सामने आने वाली घटनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। किसी दस्तावेज़, अनुबंध अथवा महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी प्रत्येक शर्त ध्यानपूर्वक पढ़ें। आय की गति धीमी रह सकती है। मानसिक दबाव से बचें तथा जोड़ों के दर्द या थकान को नजरअंदाज न करें। रिश्तों में गलतफहमी को संवाद से दूर करने का प्रयास करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

इस सप्ताह यात्रा और नई गतिविधियों के अवसर बन सकते हैं। आपकी समझदारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता कई मामलों में लाभ दिलाएगी। जमीन-जायदाद से जुड़े कार्यों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। नई परियोजना शुरू करने का अवसर मिल सकता है और व्यापार में प्रभावी संवाद से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि अत्यधिक भागदौड़ से बचना उचित होगा। प्रेम संबंधों में उत्साह और नवीनता बनी रहेगी।
उपाय: गणेश जी की आराधना करें।
 

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

यह सप्ताह पारिवारिक जीवन, प्रेम और रचनात्मक गतिविधियों के लिए अनुकूल रहेगा। घर-परिवार से जुड़े विषयों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। कला, मीडिया, डिजाइनिंग और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल का वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा और आय का प्रवाह संतोषजनक रह सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। घर में मेहमानों का आगमन संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी खानपान में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। प्रेम और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
उपाय: घर में सुगन्धित अगरबती या कपूर लगाएं।
 

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

शोध, शिक्षा, आध्यात्मिकता और गूढ़ विषयों से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उपयोगी रह सकता है। अप्रत्याशित लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति पर बिना पूरी जानकारी के भरोसा करना उचित नहीं होगा। आर्थिक जोखिम लेने से बचें और बड़े वित्तीय निर्णयों में विशेषज्ञ की राय लें। बचत को प्राथमिकता देना हितकारी रहेगा। अत्यधिक सोच-विचार मानसिक थकान बढ़ा सकता है, इसलिए एकांत और ध्यान के लिए समय निकालें। रिश्तों में बनी दूरी को संवाद के माध्यम से कम किया जा सकता है।
उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर सेवा करें।
 

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

यह सप्ताह आपके धैर्य और निरंतर परिश्रम को परखेगा। प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, जबकि परिणाम अपेक्षा से धीमे मिलेंगे। अनावश्यक जोखिम लेने से बचना समझदारी होगी। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। काम का दबाव शारीरिक थकान अथवा जोड़ों में परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए विश्राम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। निजी संबंधों में स्पष्टता, ईमानदारी और अपने दायित्वों के प्रति सजगता बनाए रखना आवश्यक रहेगा।
उपाय: गरीबों या ज़रूरतमंदों की मदद करें।
 

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

इस सप्ताह ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी। सरकारी, प्रशासनिक अथवा अधिकारिक कार्यों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। पिछले प्रयासों का परिणाम सामने आने की संभावना है। खर्च करते समय विवेक रखें, क्योंकि दूसरों की सहायता या अचानक आई आवश्यकता पर धन व्यय हो सकता है। विवाद की स्थिति में अपनी बात शांत ढंग से रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। क्रोध और आवेश स्वास्थ्य तथा संबंधों दोनों पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के लिए किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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