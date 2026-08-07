Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026): जानें आपके मूलांक का सटीक राशिफल

अंक भविष्यफल 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी और व्यवहार दोनों में संतुलन बनाए रखें। क्रोध अथवा आवेश में लिया गया निर्णय आपके लिए असुविधा का कारण बन सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश पूरी जानकारी के बाद ही करें। स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें तथा दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक तर्क-वितर्क से बचें।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें।



मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

साझेदारी अथवा सामूहिक कार्यों में इस सप्ताह अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित रहेगी। सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखें और अपनी निजी योजनाओं या गोपनीय बातों को साझा करने से पहले सोच-विचार अवश्य करें। आय में अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। मानसिक दबाव का प्रभाव स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें तथा जीवनसाथी के साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

उपाय: माता-पिता का आशीर्वाद लें तथा नियमित प्राणायाम या योग करें।

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह विशेष रूप से शिक्षा, कानून, प्रकाशन एवं लेखन से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। अपने ज्ञान का उपयोग उचित समय पर करें तथा बिना माँगे सलाह देने से बचें। वरिष्ठजनों का सम्मान आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और पूर्व में किया गया निवेश लाभ दे सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है। स्वास्थ्य और पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा।

उपाय: हरे रंग का अधिक प्रयोग करें तथा बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें।



मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले सकता है। कार्यों में अपेक्षा से अधिक समय लगने की संभावना है, इसलिए जल्दबाज़ी से बचें। अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में संयम बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आय की गति सामान्य से धीमी रह सकती है। मानसिक तनाव से बचें तथा जोड़ों के दर्द या शारीरिक थकान को नज़रअंदाज़ न करें। रिश्तों में संवाद की कमी गलतफहमी का कारण बन सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें।

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

यह सप्ताह नई गतिविधियों और गतिशीलता से भरपूर रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं तथा आपकी सूझबूझ और त्वरित निर्णय क्षमता आपको लाभ दिला सकती है। भूमि अथवा संपत्ति से जुड़े कार्यों में प्रगति संभव है। व्यापार में प्रभावी संवाद आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी और नए लोगों से परिचय भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि अत्यधिक भागदौड़ से बचना उचित रहेगा। प्रेम संबंधों में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी।

उपाय: भगवान गणेश की आराधना करें।



मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

यह सप्ताह पारिवारिक सुख, रचनात्मकता और सामंजस्य को बढ़ाने वाला रहेगा। कला, मीडिया, डिज़ाइन, फैशन तथा आतिथ्य सेवा से जुड़े लोगों को अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर सहयोगपूर्ण वातावरण रहेगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, किन्तु अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। घर में मेहमानों का आगमन संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम पर ध्यान दें। दाम्पत्य एवं प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

उपाय: घर में सुगंधित कपूर अथवा अगरबत्ती प्रज्वलित करें।



मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

यह सप्ताह अध्ययन, शोध और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े लोगों के लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अप्रत्याशित रूप से लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन किसी पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने के बजाय विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें। बचत की प्रवृत्ति अपनाना लाभकारी रहेगा। अत्यधिक चिंतन से दूरी बनाए रखें। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे। संबंधों में भावनात्मक दूरी को संवाद के माध्यम से कम करने का प्रयास करें।

उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर सेवा कार्य करें।

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

यह सप्ताह धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की मांग करेगा। अपेक्षा से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, जबकि परिणाम धीरे-धीरे प्राप्त होंगे। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा। काम का दबाव शारीरिक थकान या जोड़ों में पीड़ा का कारण बन सकता है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखें। रिश्तों में जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा।

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करें।



मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

यह सप्ताह उत्साह, साहस और कर्मशीलता को नई दिशा देने वाला रहेगा। सरकारी अथवा प्रशासनिक कार्यों में प्रगति के संकेत हैं। पूर्व में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होगा। अनावश्यक खर्चों से बचें तथा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। दूसरों की सहायता करने की भावना प्रबल रहेगी, लेकिन निर्णय भावनाओं के बजाय विवेक से लें। संबंध सामान्य रूप से अनुकूल बने रहेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें।



अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियाँ केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया एक सामान्य पूर्वानुमान है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन संभव हैं। अधिक सटीक एवं व्यक्तिगत जानकारी के लिए किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।