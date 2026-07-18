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Weekly Horoscope 20 to 26 July: साप्ताहिक अंक राशिफल: जानें किन मूलांक वालों पर रहेगी किस्मत मेहरबान
Weekly Numerology Horoscope: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष/ Numerology भी व्यक्ति के जीवन, स्वभाव और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है। जन्म तिथि से प्राप्त मूलांक 1 से 9 के आधार पर यह जाना जा सकता है कि आने वाला सप्ताह करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से मूलांक 9 तक का साप्ताहिक अंक राशिफल (20 जुलाई–26 जुलाई 2026) और जानें इस सप्ताह किस मूलांक वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, किसे आर्थिक लाभ होगा और किन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।ALSO READ: भगवान जगन्नाथ की मौसी कौन हैं? जानिए रथयात्रा से जुड़ी यह रोचक परंपरा
20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के साप्ताहिक अंक राशिफल में पढ़ें मूलांक 1 से 9 के लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का विस्तृत भविष्यफल...
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026)
मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)
इस सप्ताह आपकी कार्यक्षमता और प्रभाव सामान्य से अधिक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका केवल निष्पादन तक सीमित न रहकर दिशा-निर्धारण की ओर बढ़ सकती है। यदि कोई योजना या विचार लंबे समय से लंबित है, तो उसे आगे बढ़ाने का यह उपयुक्त समय है। आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी करने के बजाय भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लें। परिवार और रिश्तों में मधुर संवाद बनाए रखें।
उपाय: सप्ताह में एक दिन सूर्योदय के समय 15 मिनट खुली धूप में बैठें।
मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह आपको अपनी परिस्थितियों को केवल अनुभव करने के बजाय उनका मूल्यांकन करना अधिक लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगात्मक व्यवहार आपको सम्मान दिलाएगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। रिश्तों में आपकी पहल संबंधों को और मजबूत बना सकती है।
उपाय: सोमवार को चांदी या स्टील के पात्र में जल भरकर उसमें चंद्रमा की ओर कुछ क्षण देखें, फिर वही जल तुलसी में अर्पित करें।
मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)
सप्ताहांक की ऊर्जा आपके मूलांक के स्वभाव के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर रही है। विचार, अभिव्यक्ति और बौद्धिक सक्रियता इस सप्ताह आपकी प्रमुख शक्ति रहेंगी। शिक्षण, लेखन, प्रशिक्षण, प्रबंधन और परामर्श से जुड़े कार्यों में गति बनने के संकेत हैं। जिन योजनाओं को अब तक उचित मंच नहीं मिला था, वे अब स्वीकार्यता प्राप्त कर सकती हैं। अति-आत्मविश्वास से बचना आवश्यक होगा।
उपाय: किसी पुस्तकालय, विद्यालय या छात्र को पुस्तक या लेखन सामग्री भेंट करें।
मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)
यह सप्ताह कुछ बदलाव लेकर आ सकता है। कार्य करने के तरीके या योजनाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस होगी। शुरुआत में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन आगे चलकर यही बदलाव लाभदायक सिद्ध होंगे। दस्तावेज़ों और जरूरी कार्यों में लापरवाही न करें।
उपाय: घर या कार्यस्थल की मेज का अनावश्यक सामान हटाएं।
मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)
इस सप्ताह नए संपर्क और नए अवसर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। व्यापार, संचार, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें।
उपाय: किसी पुराने मित्र से सकारात्मक संवाद स्थापित करें।
मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)
इस सप्ताह संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी कार्यशील शक्ति रहेगा। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सफलता मिल सकती है। रचनात्मक क्षेत्रों, शिक्षा, कला, डिज़ाइन तथा परामर्श से जुड़े व्यक्तियों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। धन और संसाधनों का सोच-समझकर उपयोग करना भविष्य में लाभ देगा।
उपाय: घर में ताजे फूल रखें या किसी पौधे की देखभाल करें।
मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)
यह सप्ताह आत्मचिंतन और नई योजनाएं बनाने के लिए उपयुक्त है। अध्ययन, शोध, लेखन और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। कम बोलना और सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
उपाय : किसी जलाशय या पेड़ के पास कुछ समय शांत बैठकर आत्मचिंतन करें।
मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)
सप्ताहांक की विस्तारशील ऊर्जा आपके अनुशासित स्वभाव के साथ संतुलित रूप में कार्य कर रही है। पिछले समय में किए गए प्रयासों का लाभ अब धीरे-धीरे मिलने लगेगा। संगठन, वित्त, प्रशासन तथा दीर्घकालिक परियोजनाओं से जुड़े लोगों को सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखें, इससे कार्य आसानी से पूरे होंगे और संबंध भी बेहतर रहेंगे।
उपाय : किसी श्रमिक या सफाई कर्मचारी का सम्मान करें।
मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)
यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रखेगा। जिन कार्यों में साहस और त्वरित निर्णय की आवश्यकता है, उनमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, हालांकि जल्दबाजी या क्रोध से बचना आवश्यक रहेगा। सही दिशा में किया गया प्रयास उल्लेखनीय सफलता दिला सकता है।
उपाय: मंगलवार को रक्तदान शिविर, सैनिक कल्याण या किसी सेवा कार्य में सहयोग करें।
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद
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