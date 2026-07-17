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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 18 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today 18 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर मेहनत के मनमुताबिक परिणाम मिलेंगे।
लव: शाम को कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। हालांकि, सुख-सुविधाओं पर थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन उत्तम है। आप खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर चढ़ाएं।ALSO READ: क्या उपनिषदों की अवधारणाएं क्वांटम विज्ञान से मेल खाती हैं? जानिए पूरी पड़ताल
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: अपने काम पर ध्यान दें, विरोधी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। साथी से खुलकर और शांति से बात करें।
धन: निवेश के मामलों में सावधानी बरतें। आज किसी को बड़ा कर्ज या उधार देने से बचना ही बेहतर होगा।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण गले में खराश या सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: शनि देव के मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का 108 बार जाप करें।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आज आपकी कम्यूनिकेशन स्किल और सूझबूझ से कोई रुका हुआ काम पूरा होगा।
लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ और भरोसा और गहरा होगा।
धन: पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्राणायाम आपको पूरे दिन तरोताजा बनाए रखेगा।
उपाय: चींटियों को आटा और पिसी हुई चीनी डालें।
4. कर्क राशि (Cancer)
करियर: दफ्तर में काम का दबाव अधिक रहेगा, जिसके कारण व्यस्तता रह सकती है।
लव: मुश्किल समय में जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: अनावश्यक चीजों पर धन खर्च करने से बचें और बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द संभव, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें।
5. सिंह राशि (Leo)
करियर: व्यापार में नया काम शुरू करने या योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।
धन: शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास तेल का दीपक जलाएं।
6. कन्या राशि (Virgo)
करियर: प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: परिवार के साथ किसी मांगलिक या सामाजिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिल सकता है।
धन: पैसों के मामले में दिन अच्छा है। धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच आराम जरूर करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और किसी गरीब को काले कपड़े का दान करें।
7. तुला राशि (Libra)
करियर: रचनात्मक और कला से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलेगी।
लव: छोटी-मोटी बातों को तूल न दें, रिश्ते में मधुरता बनाए रखें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे जिससे बैंक बैलेंस में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी से जुड़ी कोई छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को सरसों के तेल का दान करें।
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी निर्णय क्षमता से आप सब संभाल लेंगे।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण तनाव हो सकता है।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होने की उम्मीद है। आज बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।
9. धनु राशि (Sagittarius)
करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कोई पुराना कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से आप खुद को बेहद सकारात्मक और शांत पाएंगे।
उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
10. मकर राशि (Capricorn)
करियर: पेंडिंग कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, अन्यथा सीनियर्स नाराज हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ बहस करने से बचें।
धन: वित्तीय मामले आज थोड़े चिंताजनक हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की सात परिक्रमा करें और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ता और गहरा होगा। साथ समय बिताकर पुरानी दूरियां समाप्त होंगी।
धन: पुराना किया गया निवेश आज आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से खुद को फिट और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।
उपाय: शनि देव के सामने लोबान का धूप जलाएं और काली उड़द की दाल का दान करें।
12. मीन राशि (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या इंसेंटिव की अच्छी खबर मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेगा जिससे आपसी प्यार बढ़ेगा।
धन: संपत्ति या भूमि से जुड़े मामलों में बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से आज बड़ी राहत मिल सकती scraps।
उपाय: आज जरूरतमंदों को अन्न दान करें।ALSO READ: भगवान जगन्नाथ की मौसी कौन हैं? जानिए रथयात्रा से जुड़ी यह रोचक परंपरा
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