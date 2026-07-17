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18 July Birthday: आपको 18 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
18 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
आपका जन्मदिन: 18 जुलाई
अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी की देवी मां भुवनेश्वरी, जानिए पूजा विधि
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी।
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
परिवार: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) : एक भारतीय हिंदी फ़िल्म अभिनेत्री हैं।
प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) : भारतीय अभिनेत्री और निर्माता हैं। मिस वर्ल्ड 2000 प्रतियोगिता की विजेता।
सुखविंदर सिंह (Sukhwinder Singh) : एक भारतीय पार्श्व गायक हैं जो मुख्य रूप से बॉलीवुड गाने गाते हैं।
अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) : एक भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व आईएएस अधिकारी, 39वें रेल मंत्री, 55वें संचार मंत्री, 2019 से एमपी राज्यसभा ओडिशा हैं।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: अमरनाथ यात्रा 2026: क्या इस बार टूट जाएगा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड?
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।
Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र
Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीके
chaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....
सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।
कब है गुरु पूर्णिमा 2026 में? जानें तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि
भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व एक विशेष स्थान रखता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पावन उत्सव गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, कृतज्ञता और आदर प्रकट करने का दिन है। गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो साधक को अज्ञान के तिमिर से निकालकर ज्ञान के आलोक की ओर ले जाते हैं। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी तिथियां, शुभ मुहूर्त, आध्यात्मिक महत्व और प्रामाणिक पूजन विधि।
गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद
Gupt Navratri Mantra: गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र-मंत्र, साधना और सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए सबसे अचूक माना जाता है। सामान्य नवरात्रि के मुकाबले गुप्त नवरात्रि में की गई साधना अधिक तीव्र फल देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रों का प्रभाव श्रद्धा, नियम और शुद्ध आचरण के साथ किए गए जप पर आधारित माना जाता है।
बुध की मार्गी चाल से बदलेगी किस्मत? मेष से मीन तक जानिए 12 राशियों का हाल
ब्रह्मांड के सबसे चतुर, बुद्धि और वाणी के प्रदाता ग्रह 'बुध' एक बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। 24 जुलाई 2026 की रात 03 बजकर 54 मिनट पर बुध देव अपनी प्रिय राशि मिथुन में 'मार्गी' (सीधी चाल) होने जा रहे हैं। जब बुद्धि के देवता सीधे चलेंगे, तो ज़ाहिर है कि हमारी सोच, व्यापार और बातचीत के तरीकों में बड़ा यू-टर्न आएगा। आइए जानते हैं कि इस खगोलीय घटना का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होने वाला है।
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पंचमी की देवी मां त्रिपुर भैरवी, जानिए पूजा विधि
Maa Tripura Bhairavi Puja Vidhi : आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि पर दशमहाविद्याओं में पांचवीं महाविद्या मां त्रिपुर भैरवी की उपासना की जाती है। मां त्रिपुर भैरवी को तप, साहस, आत्मबल, संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मां त्रिपुर भैरवी के पूजन से साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी की देवी मां भुवनेश्वरी, जानिए पूजा विधि
Fourth Day Gupt Navratri worship Goddess Bhuvaneshwari: आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन दस महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या, मां भुवनेश्वरी की साधना की जाती है। 'भुवनेश्वरी' का अर्थ है- इस पूरे ब्रह्मांड या भुवन की स्वामिनी। माना जाता है कि इनकी कृपा से साधक को जीवन में कभी भी धन, धान्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती और उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है।