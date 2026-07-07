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Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक
Marriage During Chaturmas: देवशयनी एकादशी के साथ सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले चातुर्मास का शुभारंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और अगले चार महीनों तक विश्राम करते हैं। इसी कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, नए व्यवसाय का शुभारंभ जैसे कई मांगलिक कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है। चातुर्मास का समापन देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी पर होता है, जब भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होती है।ALSO READ: देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों शुरू होता है? जानें धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्व
चातुर्मास केवल मांगलिक कार्यों पर विराम का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, साधना, जप, तप, दान, व्रत और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष काल भी माना जाता है। इस दौरान भक्त भगवान विष्णु की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग और सेवा कार्यों में अधिक समय देते हैं। मान्यता है कि चातुर्मास में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है का धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। इसी दिन से चातुर्मास/ 4 महीने की अवधि की शुरुआत होती है, जिसके साथ ही सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। इस बार देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास का आरंभ 25 जुलाई 2026, दिन शनिवार से होने जा रहा है।
आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक वजह, वर्जित कार्य और इस दौरान क्या करना शुभ होता है:
भगवान विष्णु के शयन का समय
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवशयनी एकादशी के दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में राजा बलि के यहां चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद वे सीधे कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को जागते हैं। चूंकि इन चार महीनों में भगवान विष्णु शयन काल में होते हैं, इसलिए इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि बिना भगवान के आशीर्वाद के किए गए शुभ कार्य सफल या फलदायी नहीं होते।
4 महीने के लिए इन कार्यों पर रहती है रोक
चातुर्मास के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है:
1. विवाह संस्कार: इन चार महीनों में शादियां पूरी तरह बंद रहती हैं।
2. मुंडन और उपनयन संस्कार: बच्चों के जनेऊ या मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।
3. गृह प्रवेश: नए घर में प्रवेश या नए घर की नींव रखना/ भूमि पूजन करना वर्जित होता है।
4. नया व्यापार या बड़े निवेश: किसी नए बड़े काम या व्यापार की शुरुआत करने से भी इस दौरान बचा जाता है।
चातुर्मास का वास्तविक महत्व: भक्ति और साधना का समय
भले ही इस दौरान भौतिक जगत के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय साल का सबसे पवित्र समय माना जाता है, क्योंकि चातुर्मास का समय बाहरी उत्सवों को रोककर, अंतर्मन की यात्रा और आत्मशुद्धि करने का होता है।ALSO READ: Yogini Ekadashi 2026: आखिर क्यों इस एकादशी व्रत को माना जाता है बेहद चमत्कारी? जानें कुबेर और हेम माली की यह पौराणिक कथा
संतों का प्रवास: इन चार महीनों में जैन और सनातन धर्म के साधु-संत एक ही स्थान पर रुककर तप, ध्यान और कथा करते हैं, क्योंकि चातुर्मास में वर्षा ऋतु के कारण जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है, जिससे विहार करने पर जीव हिंसा का डर रहता है।
व्रत और नियम: इस दौरान लोग खान-पान में सात्विकता अपनाते हैं। कई लोग इन चार महीनों में हरी सब्जियां, मूली, बैंगन या प्याज-लहसुन का त्याग कर देते हैं।
पूजा-पाठ का फल: भगवान विष्णु के सोने के बाद सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इसी चातुर्मास के दौरान सावन का पवित्र महीना भी आता है, जिसमें महादेव की पूजा का विशेष महत्व है।
संक्षेप में कहें, तो देवशयनी एकादशी से शुरू होने वाला यह समय भले ही शहनाइयों और शादियों को रोक देता है, लेकिन यह ईश्वर की भक्ति, दान-पुण्य और मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे उत्तम काल होता है।
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वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
अमरनाथ गुफा के 6 बड़े रहस्य: आखिर कितने हजार साल पुरानी है यह पवित्र यात्रा?
कश्मीर की कुछ ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा 4,000 किलोमीटर दूर सीधा रूस तक जाता है। पीर पंजाल केव: यहाँ एक प्राचीन और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। शिव खाड़ी: यह भी जम्मू में स्थित शिव आराधना का एक प्रमुख केंद्र है और अमरनाथ गुफा जो श्रीनगर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में रोचक बातें।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
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Chaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।
अगले 5 महीनों में 4 ग्रहों के गोचर से इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ
Half-yearly Horoscope: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर (राशि परिवर्तन) और उनकी चाल (मार्गी व वक्री) का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आने वाले 5 महीने ग्रहों की स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रसिद्ध पंडित और ज्योतिष उमाशंकर शर्मा के अनुसार, आगामी 5 महीनों में राहु-केतु, शनि, सूर्य और गुरु जैसे बड़े ग्रहों के गोचर और चाल में बदलाव के कारण एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस ज्योतिषीय फेरबदल से 5 विशेष राशियों के जीवन में अचानक बड़ा लाभ, धन आगमन और तरक्की के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस महापरिवर्तन का पूरा गणित और भाग्यशाली राशियों का हाल।
आज से भद्र राजयोग शुरू, 5 राशियों के लिए कर्म और भाग्य के फल मिलने का खुलेगा ताला
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई को बुध ग्रह ने खुद की राशि मिथुन में प्रवेश किया है जहां पर वे 5 अगस्त 2026 रहने वाले हैं। जब बुध खुद की राशि में गोचर करते हैं तो भद्र नामक राजयोग बननता है। इससे बुद्धि, चतुराई, तर्क और वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है। कौशल, लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकर के क्षेत्र में सफल रहता है। आइए जानते हैं कि बुध का यह पावरफुल गोचर किन 5 राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है।
राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को अचानक से मिलेगा धन, जल्दी से करें 2 उपाय
30 जून को राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में स्पष्ट गोचर हो गया है और अब राहु यहीं पर 15 नवंबर 2027 तक रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम के कारक हैं। राहु के किसी भी प्रकार से मंगल से संयोग अंगारक, विस्फोटक और ऊर्जावान योग बनता है। आइए जानते हैं कि राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में यह गोचर कौनसी 5 राशियों को लाभ देगा।
सिंह राशि में केतु-शुक्र का दुर्लभ योग, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
छाया ग्रह केतु ने 18 मई 2025 को सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश किया था, जहाँ वे 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। अब 4 जुलाई 2026 को भौतिक सुख और ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र ग्रह ने भी इसी राशि में प्रवेश कर लिया है। सिंह राशि में इन दोनों ग्रहों के मिलन से एक दुर्लभ 'शुक्र-केतु युति' का निर्माण हुआ है। यह अद्भुत संयोग अगले 27 दिनों तक यानी 1 अगस्त 2026 तक बना रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र और केतु की यह जुगलबंदी निम्नलिखित 4 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने जा रही है।